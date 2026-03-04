Η “game changer” Κίμων η τουρκική θαλασσοταραχή και η βρετανική τρικυμία

Η ελληνική απόφαση για παρουσία της φρεγάτας «Κίμων», της πρώτης ελληνικής φρεγάτας τύπου Belhárra (FDI), στην Κύπρο, όπως ήταν φυσικό, προκάλεσε... κυματισμούς στα διεθνή ΜΜΕ και στους αμυντικούς αναλυτές.

Το γεγονός θεωρήθηκε ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που πλοίο τέτοιας τεχνολογίας εμφανίζεται στην Ανατολική Μεσόγειο και μάλιστα με ελληνική σημαία.

Η επίσκεψη στη Λεμεσό ερμηνεύτηκε όχι μόνο ως κίνηση στήριξης στην Κύπρο, αλλά και ως μήνυμα (αποτρεπτικής) ισχύος. Αναλυτές σημείωναν ότι η Ελλάδα επιστρέφει στην Ανατολική Μεσόγειο, ανακτώντας τη ναυτική υπεροχή που είχε τεθεί υπό αμφισβήτηση τα προηγούμενα χρόνια.

Το θέμα όμως προκάλεσε και μια... θαλασσοταραχή στην Τουρκία. ΜΜΕ της γείτονος παρακολουθούν την κίνηση της Αθήνας, εκφράζοντας ανησυχία για την αντιπυραυλική ομπρέλα που δημιουργεί η φρεγάτα, χαρακτηρίζοντάς την «πρόκληση» για το ερντογανικό δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Στο Λονδίνο, όμως, τα πράγματα ήταν χειρότερα, μια πραγματική πολιτική τρικυμία. Ο Κιρ Στάρμερ δέχθηκε σφοδρή κριτική όχι μόνο από πολίτες ή την αντιπολίτευση αλλά και από το ίδιο του το κόμμα, γιατί δεν έστειλε άμεσα πολεμικό πλοίο στη Μεγαλόνησο για να προστατέψει αν μη τι άλλο τις βρετανικές βάσεις.

Η καθυστερημένη απόφαση για αποστολή του αντιτορπιλικού HMS Dragon στην Κύπρο βοήθησε, αλλά η πολιτική ζημιά είχε ήδη γίνει.

Το Ιράν χτυπάει τη Δύση εκεί που πονάει

Μπορεί να μην έχει τη στρατιωτική ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά το Ιράν γνωρίζει πολύ καλά ποιο είναι το νεύρο της Δύσης. Και ότι αυτό βρίσκεται στην αντλία.

Οι τιμές της ενέργειας αποτελούν ένα πραγματικό πεδίο μάχης. Παρατεταμένο κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ δεν θα είναι απλώς μια γεωπολιτική κίνηση υψηλού ρίσκου. Θα φέρει... οικονομικό σεισμό καθώς το πετρέλαιο ενδέχεται να εκτιναχθεί πολύ πάνω από τα επίπεδα των τελευταίων ημερών, σπρώχνοντας το brent κοντά ή και πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Και δεν είναι μόνο αυτό. Η στοχευμένη πίεση σε ενεργειακές υποδομές, όπως αυτές της QatarEnergy, αρκεί για να ταράξει τις αγορές φυσικού αερίου και να ξυπνήσει μνήμες 2022.

Χώρια το ντόμινο στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ασφάλιστρα πλοίων, καθυστερήσεις, εναλλακτικές διαδρομές, αυξημένο κόστος μεταφοράς.

Και κάπου εκεί, ο πληθωρισμός, ο οποίος με κόπο μπήκε σε τροχιά αποκλιμάκωσης, απειλεί να επιστρέψει. Οι κεντρικές τράπεζες, που ετοιμάζονταν για χαλαρότερη νομισματική πολιτική, μπορεί να χρειαστεί να ξαναφορέσουν το σκληρό τους πρόσωπο. Νέος κύκλος αβεβαιότητας, νέα νευρικότητα στις αγορές, νέα πίεση στις κυβερνήσεις.

Το Ιράν γνωρίζει ότι η Δύση αντέχει τις απειλές. Αυτό που δεν αντέχει εύκολα είναι ο πληθωρισμός, οι υψηλοί λογαριασμοί και η ανασφάλεια των αγορών.

Και εκεί ακριβώς στοχεύει.

Η προειδοποίηση Στουρνάρα

Κάπως έτσι, μπαίνουν στο κάδρο οι κεντρικοί τραπεζίτες. Ο διοικητής της Τράπεζα της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, προειδοποιεί ότι αν η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνεχιστεί, ο πληθωρισμός μπορεί να επιστρέψει. Και μαζί του να επιβαρυνθεί η ανάπτυξη στην Ευρώπη.

Το μήνυμα είναι προσεκτικό αλλά σαφές: η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή να αλλάξει πολιτική, αλλά οφείλει να διατηρήσει ανοιχτές όλες τις επιλογές της. Όλα θα κριθούν από τη διάρκεια της κρίσης. Αν ο πόλεμος τραβήξει σε μάκρος, οι πληθωριστικές πιέσεις θα επανεμφανιστούν. Αν, αντίθετα, ξεκινήσουν σύντομα διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, ο κεντρικός τραπεζίτης εκτιμά πως η αποκλιμάκωση μπορεί να είναι εξίσου γρήγορη.

Με άλλα λόγια: το κλειδί δεν είναι η ένταση. Είναι ο χρόνος.

Και κάπου εδώ το διεθνές ρίσκο αποκτά και ελληνικό πρόσημο.

Ο αντίκτυπος στην ελληνική οικονομία από την κρίση στη Μέση Ανατολή

Στο αρνητικό σενάριο μιας παρατεταμένης κρίσης, η Optima υπολογίζει ότι αύξηση 10 δολαρίων στο πετρέλαιο θα μπορούσε να κόψει περίπου 0,15% από το ΑΕΠ. Οι ενεργοβόρες βιομηχανίες θα πιεστούν, οι πληθωριστικές πιέσεις θα αναζωπυρωθούν και η ανάπτυξη θα δοκιμαστεί.

Υπάρχει όμως και ένας πιο «αθόρυβος» κίνδυνος: ο τουρισμός. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από το Ισραήλ αντιστοιχούσαν στο 0,3% του ΑΕΠ το 2024, ενώ οι ελληνικές εξαγωγές προς το Ισραήλ άγγιξαν το 1 δισ. ευρώ ή 0,4% του ΑΕΠ. Ακυρώσεις πτήσεων και κλίμα αβεβαιότητας μπορούν να μεταφραστούν σε πραγματικές απώλειες.

