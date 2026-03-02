Ανησυχίες για πληθωριστικές πιέσεις

Η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή μεταξύ ΗΠΑ - Ισραήλ και Ιράν τροφοδοτεί τις ανησυχίες για αύξηση του πληθωρισμού, τόσο παγκόσμια αλλά και στην Ελλάδα.

Πρώτη μεγάλη ανησυχία είναι η αύξηση των τιμών της ενέργειας. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα εκτιναχθεί το κόστος της παραγωγής, της θέρμανσης και των μεταφορών.

Η δεύτερη ανησυχία έχει να κάνει με το εμπόριο και τη ναυτιλία. Οι καθυστερήσεις παράδοσης εμπορευμάτων λόγω του Στενού του Ορμούζ και το αυξημένο κόστος στη ναυτιλία από το αυξημένο ασφάλιστρο κινδύνου θα μπορούσε να επηρεάσει την εφοδιαστική αλυσίδα οδηγώντας σε αύξηση των τιμών σε πλήθος τροφίμων και εμπορευμάτων που θα πίεζε περαιτέρω τα εισοδήματα των νοικοκυριών.

Μια τρίτη ανησυχία αλλά σε μικρότερο βαθμό, είναι το κατά πόσο θα μπορούσε η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή να επηρεάσει τον τουρισμό στην Ελλάδα, ειδικότερα τις αφίξεις στα νησιά του Αιγαίου. Σε ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να πιεστεί προς τα κάτω το ΑΕΠ, δεδομένης της επίδρασης του τουρισμού στην ελληνική οικονομία.

Δύσκολες οι διπλωματικές ασκήσεις ισορροπίας

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της αγγλικής ρήσης “damned if you do, damned if you don't” (σε ελεύθερη μετάφραση ό,τι και να κάνεις δεν θα ικανοποιήσεις κανέναν) αποτελεί η στάση της κυβέρνησης στις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις στο Ιράν.

Η Αθήνα υιοθέτησε μια μάλλον μετριοπαθή στάση εκφράζοντας ανησυχία για νέα ανάφλεξη στην περιοχή και, εστιάζοντας στη σταθερότητα και το διεθνές δίκαιο, πάντα προσδεδεμένη στο “δυτικό στρατόπεδο”.

Υπάρχουν ωστόσο αναλυτές και ορισμένοι κύκλοι εντός της κυβερνητικής παράταξης που υποστηρίζουν ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να είναι απλώς ένας “παθητικός πάροχος διευκολύνσεων” (μέσω της Σούδας), αλλά πρωταγωνιστής.

Στον αντίποδα, ανθρωπιστικές οργανώσεις και τα κόμματα της αριστεράς κατηγορούν την κυβέρνηση για "τυφλή ευθυγράμμιση" με τα αμερικανικά συμφέροντα. Συμπέρασμα; Οι διπλωματικές ασκήσεις ισορροπίας είναι πάντα δύσκολες.

Ο νέος κατώτατος ξεκλειδώνει αυξήσεις στα επιδόματα

Από την 1η Απριλίου αναμένεται να τεθεί σε ισχύ ο νέος κατώτατος μισθός.

Το ποσοστό της αύξησης δεν έχει κλειδώσει ακόμα, αφού οι διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς φορείς συνεχίζονται.

Σε κάθε περίπτωση θα είναι ένα βήμα ακόμα πιο κοντά στον στόχο της κυβέρνησης για 950 ευρώ μέχρι το 2027 -εκτός κ αν υπάρξει κάποια έκπληξη της τελευταίας στιγμής και αυτό το ορόσημο επιτευχθεί από φέτος.

Οι περισσότεροι φορείς προτείνουν αύξηση 3-5%, με εξαίρεση τη ΓΣΕΕ που ζητά αύξηση στα 1.052 ευρώ.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού θα συμπαρασύρει προς τα πάνω και μια σειρά από επιδόματα, μεταξύ άλλων τα επιδόματα ανεργίας και μητρότητας.

Ισχυρή κερδοφορία

Σημαντικά κέρδη και υψηλά μερίσματα ανακοίνωσαν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες.

Τα συνολικά καθαρά κέρδη έφτασαν τα 4,62 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ τα μερίσματα από τη χρήση του 2025 θα φτάσουν τα 2,83 δισεκατομμύρια.

Τα έσοδα από τις προμήθειες άγγιξαν τα 2,5 δισ. και τα έσοδα από τόκους ξεπέρασαν τα 8 δισεκατομμύρια.

Ειδικότερα στη διανομή μερίσματος η αύξηση ανέρχεται σε ποσοστό 45%.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.