Η Κύπρος προκεχωρημένο φυλάκιο της Ευρώπης

Η νέα συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Εμανουέλ Μακρόν και του Νίκου Χριστοδουλίδη τη Δευτέρα στη Μεγαλόνησο πραγματοποιείται σε εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία, με τη Μέση Ανατολή να βρίσκεται στη δίνη μιας γενικευμένης σύρραξης χωρίς σαφή εικόνα στρατηγικής εξόδου εκ μέρους των ΗΠΑ.

Μετά την πρόσφατη επίθεση με drones που δέχθηκε το κυπριακό έδαφος η συνάντηση ερμηνεύεται ως μια ισχυρή συμβολική κίνηση θωράκισης ενός κράτους-μέλους της ΕΕ. Ένα μήνυμα που εκφράζεται στην πράξη με την παρουσία ευρωπαϊκών δυνάμεων, και ιδιαίτερα την παρουσία των ελληνικών φρεγατών (Κίμων - Ψαρά) και μαχητικών, και του γαλλικού αεροπλανοφόρου Charles de Gaulle, στην πιο ενεργή εμπλοκή του Παρισιού στην περιοχή εδώ και δεκαετίες. Το μήνυμα αυτό εμψυχώνει ιδιαίτερα τους Κύπριους που άρχισαν να δέχονται από το πουθενά μηνύματα συναγερμού στα κινητά τους.

Η διεθνής κοινότητα αντιλαμβάνεται πλέον το τρίγωνο Αθήνας-Λευκωσίας-Παρισιού όχι απλώς ως ένα διπλωματικό σχήμα, αλλά ως «αμυντική ομπρέλα», και την Κύπρο ως προκεχωρημένο φυλάκιο της ΕΕ στη νοτιοανατολική της πτέρυγα.

Κάθε απειλή κατά της κυπριακής δημοκρατίας συνιστά απειλή κατά της Ευρώπης.

Η ακρίβεια τρώει τον παρά και τον τζίρο της αγοράς

Η ακρίβεια στα τρόφιμα δεν πιέζει απλώς τα νοικοκυριά. Αρχίζει να πιέζει και την κατανάλωση. Και όταν πιέζεται η κατανάλωση, αργά ή γρήγορα παίρνει η μπάλα και την εστίαση.

Για πρώτη φορά από την πανδημία και μετά, ο τζίρος των επιχειρήσεων εστίασης κατέγραψε πτώση την περασμένη χρονιά, κατά περίπου 380 εκατ. ευρώ.

Αν μάλιστα συνυπολογίσει κανείς ότι οι τιμές στην εστίαση αυξήθηκαν κατά 7%, η πραγματική μείωση της κατανάλωσης γίνεται ακόμη πιο εμφανής.

Με απλά λόγια: λιγότερα τραπέζια γεμίζουν, λιγότεροι λογαριασμοί κόβονται.

Και η πίεση στους τζίρους δεν προέρχεται μόνο από τα ελληνικά πορτοφόλια.

Όλο και περισσότεροι τουρίστες επιλέγουν να τρώνε μέσα στα καταλύματα, είτε για οικονομία είτε γιατί τα πακέτα το περιλαμβάνουν.

Κάπως έτσι, τα τραπέζια σε ταβέρνες και εστιατόρια μένουν λίγο πιο άδεια.

Και η ακρίβεια, τελικά, δεν τρώει μόνο τον παρά των νοικοκυριών. Αρχίζει να τρώει και τον τζίρο της αγοράς.

Πόλεμος και χρηματιστήριο

Απώλειες που ξεπερνούν τα 10 δισ. ευρώ καταγράφει ήδη η κεφαλαιοποίηση των εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Από την έναρξη του πολέμου, ο Γενικός Δείκτης χάνει περίπου 7%, ενώ οι τραπεζικές μετοχές γράφουν ακόμη μεγαλύτερη πτώση, πάνω από 8%.

Το ερώτημα που κυριαρχεί στα dealing rooms δεν είναι τόσο το μέγεθος της πτώσης όσο... η διάρκεια της σύγκρουσης.

Οι περισσότεροι αναλυτές εκτιμούν ότι ο πόλεμος θα κρατήσει περίπου έναν μήνα ή λίγο παραπάνω.

Σε αυτό το σενάριο, θεωρούν ότι οι επιπτώσεις στο εμπόριο και την παγκόσμια οικονομία θα παραμείνουν σχετικά ελεγχόμενες.

Αν όμως η σύγκρουση τραβήξει σε βάθος χρόνου, τότε οι αναταράξεις στις αγορές θα είναι πολύ μεγαλύτερες. Και μαζί τους θα μεγαλώσει και η πίεση στα ταμπλό.

Τα λουλούδια του Aδώνιδος

Με έναν συμβολικό τρόπο επέλεξε να τιμήσει την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, πραγματοποιώντας επίσκεψη στο νοσοκομείο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ερυθρός Σταυρός», το οποίο βρισκόταν σε εφημερία.

Ο υπουργός, συνοδευόμενος από τη γενική γραμματέα του Υπουργείου Υγείας Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη και τον πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Αντώνης Αυγερινός, μοίρασε λουλούδια στις γυναίκες που εργάζονταν εκείνη την ώρα στο νοσοκομείο, αλλά και σε ασθενείς και συνοδούς που βρίσκονταν στους χώρους του ιδρύματος.

Η κίνηση είχε καθαρά συμβολικό χαρακτήρα, θέλοντας -όπως έλεγαν συνεργάτες του υπουργού- να αναδείξει τον ρόλο των γυναικών στον χώρο της υγείας, ιδίως εκείνων που βρίσκονται καθημερινά «στην πρώτη γραμμή» των νοσοκομείων.

«Οι γυναίκες αξίζουν σεβασμό, φροντίδα και αναγνώριση για όσα προσφέρουν καθημερινά στην οικογένεια, την κοινωνία αλλά και στο σύστημα υγείας», σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης, στέλνοντας μήνυμα εκτίμησης προς όλες.

«Χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Η επίσκεψη έγινε σε ημέρα εφημερίας, κάτι που -όπως σχολίαζαν παριστάμενοι- έδωσε την ευκαιρία στον υπουργό να συνομιλήσει και με εργαζόμενους του νοσοκομείου για την καθημερινότητα του ΕΣΥ.

Πηγή: skai.gr

