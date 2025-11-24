Ο Άδωνις, η κάλπη και το μήνυμα… 2027

Στις εσωκομματικές της ΝΔ, άλλοι πήγαν να ψηφίσουν. Ο Άδωνις Γεωργιάδης, όμως, πήγε να... στείλει μήνυμα.

Με την Ευγενία Μανωλίδου στο πλευρό του – πάντα με επιμελημένη εμφάνιση, πάντα με το γνωστό «εμείς είμαστε οικογένεια και το δείχνουμε»– ο υπουργός Υγείας προσήλθε στο εκλογικό κέντρο της Κηφισιάς με εμφανή διάθεση να κεφαλαιοποιήσει τον κόσμο που είχε μαζευτεί. Και πράγματι, είχε μαζευτεί.

Τόσο, που ο Άδωνις έσπευσε να το καταγράψει στο Χ, ανεβάζοντας φωτογραφίες και κάνοντας λόγο για «έντονη κινητικότητα».

Στην πραγματικότητα, ο υπουργός δεν μίλησε απλώς για προσέλευση. Μίλησε για… πρόβα 2027.

Με τους 120.000 συμμετέχοντες (ή όσους προβλεπόταν να φτάσουν), ο Γεωργιάδης βρήκε την ευκαιρία να υπογραμμίσει ότι η Νέα Δημοκρατία «παραμένει η κυρίαρχη δύναμη». Και σαν να μην έφτανε αυτό, προχώρησε ένα βήμα παρακάτω, δηλώνοντας ανοιχτά ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης «θα επανεκλεγεί αυτοδύναμος» στις επόμενες εθνικές κάλπες.

Δηλαδή, με απλά λόγια: «Μη ψάχνετε σενάρια, εμείς είμαστε εδώ και το δείχνουμε από τώρα».

Ο Άδωνις, βέβαια, δεν θα ήταν Άδωνις αν στο πέρασμά του δεν έκανε και δύο–τρεις συνομιλίες με τοπικούς παράγοντες: τον δήμαρχο Κηφισιάς Βασίλη Ξυπολητά και τον Πάνο Λεμπέση της Πολιτικής Επιτροπής. Χαιρετούρες, φωτογραφίες, χαμόγελα — όλα στην υπηρεσία της εικόνας ενός κόμματος που, κατά τον υπουργό, συνεχίζει «ενωμένο και ισχυρό».

Η ουσία; Ο Γεωργιάδης είπε δυνατά αυτό που στο κυβερνητικό στρατόπεδο μερικοί ψιθυρίζουν: ότι η εσωκομματική συμμετοχή μπορεί να μην κρίνει εκλογές, αλλά σίγουρα δείχνει διάθεση.

Και χθες, στη ΝΔ, η διάθεση ήταν… πανηγυρική.

Η Κίμπερλι, ο Αργυρός και η… ελληνοαμερικανική χημεία

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έχει πάρει φόρα και μιλάει για την Ελλάδα λες και ετοιμάζεται να μας κάνει… μόνιμη κατοικία. Στις νέες δηλώσεις της, βέβαια, δεν έμεινε μόνο στην αγάπη για την Αθήνα· έριξε και μια ωδή στον Κωνσταντίνο Αργυρό, τον οποίο χαρακτήρισε «έναν από τους καλύτερους φίλους» της.

Και από εκεί που η σχέση πρέσβεως–καλλιτέχνη θα μπορούσε να είναι ένα τυπικό “public diplomacy moment”, έχει πλέον εξελιχθεί σε κανονικό πολιτιστικό bromance, με τη Γκίλφοϊλ να δηλώνει ότι «ανυπομονεί να επιστρέψει ο Αργυρός στην Ελλάδα». Καλλιτέχνη τον είπε, καταπληκτικό τον είπε, μόνο… «εθνικό θησαυρό» δεν τον αποκάλεσε ακόμη.

Η παρουσία του ζευγαριού Αργυρού–Νίκα δεν περνά απαρατήρητη ούτε στα διπλωματικά σαλόνια. Στη δεξίωση της πρέσβεως στο Κολωνάκι προς τιμήν δύο υπουργών των ΗΠΑ, ήταν φυσικά στη λίστα VIP των καλεσμένων. Την προηγούμενη ημέρα; Δείπνο πάλι στο Κολωνάκι, με τον τραγουδιστή και τη σύζυγό του… ξανά παρόντες.

Τυχαίο; Μάλλον όχι.

Ο ίδιος ο Αργυρός, πάντως, δεν κρύβει τον ενθουσιασμό του: μίλησε για μια «απίστευτα δοτική και έξυπνη» πρέσβη, που αγαπάει τη μουσική του και τη χώρα μας. Μια φιλία που ξεκίνησε –όπως είπε– μέσω κοινού φίλου και πλέον μοιάζει να έχει αναβαθμιστεί σε σταθερή παρουσία στα καλέσματα της αμερικανικής διπλωματίας.

Και για να μην ξεχνιόμαστε:

Η Κίμπερλι, μόλις 24 ώρες μετά την άφιξή της στην Αθήνα, έσπευσε στο κέντρο όπου εμφανίζεται ο Αργυρός, έστησε τραπέζι και διασκέδασε με τα τραγούδια του. Ήταν το πρώτο της… ανεπίσημο «diplomatic nightlife meeting».

Εν τω μεταξύ, ο τραγουδιστής συνεχίζει τη δική του διεθνή διαδρομή: εμφανίστηκε στο επιβλητικό Barclays Center του Μπρούκλιν, όπου χιλιάδες ομογενείς τον αποθέωσαν.

Με λίγα λόγια: η Κίμπερλι κάνει «πολιτιστική διπλωματία», ο Αργυρός κάνει… ελληνική εξαγωγή, και η Αθήνα έχει αποκτήσει το πιο απρόσμενο high-profile duo του φθινοπώρου.

Για τον Ταρτούφο ή για τον Μουμούρη;

Στο θέατρο πέρασε το βράδυ της Παρασκευής, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, παρακολουθώντας την παράσταση «Ταρτούφος» του Μολιέρου. Ανάμεσα στους πρωταγωνιστές, ο Μάξιμος Μουμούρης, σύζυγος της Νάντιας Γιαννακοπούλου.

Τώρα, αν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βρέθηκε εκεί για να παρακολουθήσει τη σάτιρα της υποκρισίας και της ψευτοευλάβειας που δηλητηριάζει οικογένειες, ή για να δει τον Μάξιμο Μουμούρη, ή και τα δυο, δεν το γνωρίζουμε.

Σε κάθε περίπτωση, το δίδαγμα του Μολιέρου φαίνεται πάντα επίκαιρο: μερικές φορές, η αληθινή πρόθεση μένει κρυφή πίσω από την επίφαση.

Σήμερα ο μποναμάς των 250 ευρώ

Από σήμερα θα αρχίσει να καταβάλλεται η ενίσχυση των 250 ευρώ προς τους χαμηλοσυνταξιούχους. Όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, αυτή είναι μόνο μία από τις αυξήσεις των εισοδημάτων των συνταξιούχων, καθώς από τον Ιανουάριο θα δουν αύξηση στις αποδοχές τους τόσο λόγω της μείωσης των φορολογικών συντελεστών όσο και λόγω της ετήσιας αύξησης στις συντάξεις.

Η ενίσχυση των 250 ευρώ, θα καταβάλλεται κάθε χρόνο μέχρι το τέλος Νοεμβρίου.

Φέτος, είχε προγραμματιστεί να μπει το ποσό στις 28 του μήνα, αλλά τελικά αποφασίστηκε να καταβληθεί νωρίτερα.

Σπάει τα κοντέρ

Με νέο ρεκόρ θα κλείσει το 2025 για τον ελληνικό τουρισμό όπως φαίνεται. Το πλέον ευχάριστο νέο, όμως, είναι ότι ανεβαίνει ο χειμερινός τουρισμός ολοένα και περισσότερο.

Οι διαθέσιμες αεροπορικές θέσεις για πτήσεις προς την Ελλάδα τον Νοέμβριο αυξήθηκαν κατά 11,2% σε σχέση με πέρσι.

Διψήφια είναι η αύξηση και συνολικά για το πεντάμηνο Νοεμβρίου - Μαρτίου.

Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι η άνοδος της προτίμησης από την αγορά του Ισραήλ, η οποία ξεπερνά το 27%.

Όπως όλα δείχνουν μετά το νέο φετινό ρεκόρ, μπαίνουν οι βάσεις από τώρα για μια ακόμη καλύτερη τουριστική χρονιά το 2026.

Στην τελική ευθεία το Καστέλλι

Τα εργοτάξια έχουν πάρει φωτιά και το νέο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, στο Καστέλλι, παίρνει σάρκα και οστά.

Μέσα σε μια έκταση άνω των 6.000 στρεμμάτων, το νέο υπερσύγχρονο αεροδρόμιο της Κρήτης έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό άνω του 65%.

Το έργο σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο 2026 και μέσα στο 2027 αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι πρώτες δοκιμαστικές πτήσεις.

Η νέα οδική σύνδεση του αεροδρομίου με τον ΒΟΑΚ έχει ολοκληρωθεί στο 85%.

