Στεγαστικό make over και το «the best is yet to come» της Κίμπερλι

«Γενναίο» στεγαστικό make over

Δεν είναι μυστικό ότι η Κυβέρνηση το επόμενο διάστημα θα ρίξει το βάρος της στο στεγαστικό: Η κρίση όπως καταγράφεται στο συγκεκριμένο πεδίο τόσο από την έλλειψη διαθέσιμων ακινήτων και τα υψηλά ενοίκια, εκ των πραγμάτων ωθεί το Μαξίμου στη λήψη γενναίων αποφάσεων. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός φαίνεται να έχει πάρει προσωπικά το ζήτημα της στεγαστικής κρίσης και όπως ακούγεται ασχολείται ενεργά με πρόγραμμα το οποίο αυτή τη στιγμή είναι στα «σκαριά» και φιλοδοξεί να το ανακοινώσει εντός Δεκεμβρίου.

Τι προβλέπει αυτό το πρόγραμμα; Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες μιλάμε για ένα «πακέτο» ενισχύσεων αρκετά «γενναίο» που αφορά το κομμάτι των γηρασμένων ακινήτων. Η σκέψη είναι να δοθούν επιδοτήσεις που θα αγγίζουν σχεδόν το 80% των δαπανών -σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και το 90%- για την ανακατασκευή – ανακαίνιση σπιτιών ηλικίας άνω των 35 ετών. Μάλιστα το ποσό της ενίσχυσης, σε απόλυτο νούμερο, μπορεί να αγγίξει και τα 36.000 ευρώ...

Κίμπερλι: «The best is yet to come» στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις

Αίσθηση στους -μη- «παροικούντες την Ιερουσαλήμ» προκάλεσε η επίσκεψη της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο Υπουργείο Ανάπτυξης και η συνάντηση με τον Τάκη Θεοδωρικάκο, αλλά το έδαφος είχε προετοιμαστεί εδώ και σημαντικό διάστημα.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Υπουργείο αναλαμβάνει άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία, με την οποία η ONEX, που επιχειρεί σήμερα στα ναυπηγεία Ελευσίνας, επεκτείνει τις δραστηριότητές της εκτός από τη ναυπηγική βιομηχανία και στον εμπορικό, διαμετακομιστικό, λιμενικό, ενεργειακό και αμυντικό τομέα.

Οι ΗΠΑ, δια της κ. Γκίλφοϊλ που είναι ιδιαίτερα δραστήρια, προωθούν την Ελευσίνα ως διαμετακομιστικό κόμβο, ως «εναλλακτική» και «παράκαμψη» του Πειραιά που έχει περάσει σε κινεζικά συμφέροντα.

Μάλιστα, την περασμένη Τετάρτη πραγματοποιήθηκε συνάντηση υψηλόβαθμου κλιμακίου της κρατικής αναπτυξιακής τράπεζας των ΗΠΑ στα ναυπηγεία της ΟΝΕΧ στην Ελευσίνα, παρουσία του κ. Θεοδωρικάκου.

Η πρέσβειρα άλλωστε ξεκαθάρισε ότι... the best is yet to come για τις ελληνοαμερικανικές οικονομικές σχέσεις: «(σ.σ το λιμάνι της Ελευσίνας) είναι απλώς ένα μικρό παράδειγμα όλων αυτών που σχεδιάζουμε και σκοπεύουμε να κάνουμε με τον Υπουργό Ανάπτυξης, ο οποίος έχει ένα πολύ μεγάλο χαρτοφυλάκιο που σκοπεύουμε να εκμεταλλευτούμε πλήρως, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και για τις δύο χώρες μας».

Βαλκάνια στο πορτοφόλι, Μεσόγειος στο τραπέζι

Τουλάχιστον ο κατώτατος ανεβαίνει, θα πει κάποιος. Μαζί του και ο μέσος μισθός. Σωστό — αλλά όχι αρκετό για να κλείσει η ψαλίδα με την υπόλοιπη Ευρώπη. Γιατί όσο κι αν προσπαθούμε να το ωραιοποιήσουμε, τα νούμερα της Eurostat έχουν το κακό συνήθειο να μιλούν χωρίς περιστροφές.

Ο μέσος ετήσιος μισθός στην Ελλάδα πέρσι έφτασε τα 18.000 ευρώ. Καλύτερα μόνο από τη Βουλγαρία, που παραμένει στα 15.400 ευρώ. Λίγο πιο πάνω η Ουγγαρία, με 18.500 ευρώ — κι εκεί τελειώνει η “παρέα” μας. Από εκεί και πέρα, αρχίζει η Ευρώπη των άλλων: Λουξεμβούργο, Δανία, Ιρλανδία. Στην κορυφή, φυσικά, με μισθούς που θυμίζουν άλλον πλανήτη.

Η κυβέρνηση δείχνει ότι θέλει να κλείσει την απόσταση — αν και το μονοπάτι δεν είναι περίπατος. Γιατί όσο ανεβαίνουν οι μισθοί, ανεβαίνουν και όλα τα υπόλοιπα: ενοίκια, κόστος ζωής, καθημερινότητα. Μια ωραία ευρωπαϊκή συνταγή… χωρίς τα ευρωπαϊκά έσοδα.

Κι εκεί που λες “εντάξει, μικρή χώρα, μικροί μισθοί”, πας στο επόμενο στατιστικό και αρχίζει το πραγματικό ενδιαφέρον...

Πόσα ξοδεύουν οι Έλληνες για φαΐ στο εξωτερικό

Ε, λοιπόν, ναι. Οι Έλληνες δίνουμε... πόνο. Όχι μόνο δεν υστερούμε: καταλαμβάνουμε την 4η θέση στην ΕΕ σε δαπάνες για φαγητό στο εξωτερικό, με μέσο ποσό τα 263 ευρώ ανά άτομο!

Πρώτοι οι Κύπριοι (λογικό — τα έχουν τα οικογενειακά γεύματα α λα grand), με 320 ευρώ. Και γενικώς, οι Βαλκάνιοι φαίνεται να ταξιδεύουν με έναν στόχο: να φάνε καλά. Ξοδεύουν πάνω από το ένα τέταρτο του ταξιδιωτικού budget σε φαγητό και ποτό.

Οι Γάλλοι αντίθετα… ούτε καν. Μόλις το 9% του ταξιδιωτικού τους budget πάει στο φαγητό. Προφανώς, θεωρούν ότι όπου φάνε εκτός Γαλλίας, θα ’ναι υποβάθμιση. Έχουν κι ένα point, αλλά τέλος πάντων.

Το bottom line;

Στο πορτοφόλι είμαστε Βαλκάνια, στο τραπέζι είμαστε Μεσόγειος και στο ευρωπαϊκό ranking… ακόμα παλεύουμε να ξεκολλήσουμε από τον πάτο.

Αλλά όταν βγούμε στο εξωτερικό, όπως δείχνουν τα νούμερα, του δίνουμε και καταλαβαίνει.

Σούπερ μάρκετ Αλεξανδρούπολης: νέο τουρκικό trend

Η ακρίβεια στην Τουρκία έχει γονατίσει εκατομμύρια νοικοκυριά. Μπορεί ο πληθωρισμός να έχει υποχωρήσει, αλλά όταν κινείται γύρω στο 40%, μιλάμε για καθημερινότητα που πονάει. Τόσο, που τα εβδομαδιαία ψώνια παύουν να είναι ρουτίνα και γίνονται… αποστολή επιβίωσης.

Και κάπως έτσι, η Ελλάδα μπαίνει στο κάδρο. Όχι για διακοπές, όχι για βόλτα. Αλλά για σούπερ μάρκετ.

Η Αλεξανδρούπολη έχει γίνει το πιο απρόσμενο “shopping hub” της περιοχής. Χιλιάδες Τούρκοι περνούν τα σύνορα κάθε εβδομάδα για να γεμίσουν τις τσάντες τους με τρόφιμα που στη χώρα τους έχουν γίνει απλησίαστα. Περίπου 6% των Τούρκων που ταξιδεύουν στην Ελλάδα το κάνουν αποκλειστικά για ψώνια — και δη για προϊόντα πρώτης ανάγκης.

Δεν μιλάμε για αυθόρμητες εξορμήσεις. Τα ταξιδιωτικά γραφεία στην Κωνσταντινούπολη, το Τσανάκαλε και την Προύσα έχουν οργανώσει ολόκληρο “σύστημα”: μονοήμερες εκδρομές με 50 ευρώ το άτομο, με μοναδικό σκοπό να γεμίσουν καρότσια, σακούλες και πορτ-μπαγκάζ με κάθε λογής καλούδια.

Σα να λέμε, έρχονται για… grocery tourism.

Γεμίζουν, πληρώνουν, φεύγουν. Επιστρέφουν στην Τουρκία με τυριά, ζυμαρικά, καθαριστικά, συσκευασμένα τρόφιμα — και κυρίως, με αίσθηση ότι “έσωσαν” λίγο το εβδομαδιαίο budget τους.

Η ειρωνεία;

Την ώρα που εμείς μιλάμε για ακρίβεια, γκρινιάζουμε για ράφια και καρότσια, για κάποιους άλλους η Ελλάδα είναι… η οικονομική λύση.

Κάποτε πηγαίναμε στην Τουρκία για φθηνά ψώνια. Τώρα έρχονται αυτοί σε εμάς — για τα βασικά.

Η μπλε (μεταξωτή;) γραβάτα

«Εγώ φοράω μπλε γραβάτα, όχι ως πολιτική δήλωση, αλλά για να υποστηρίξω τη στροφή προς τη γαλάζια οικονομία» χαριτολόγησε την Τρίτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση που είχε με τη βραβευμένη Βρετανίδα συγγραφέα και δημοσιογράφο Βικτόρια Χίσλοπ στο πλαίσιο της ετήσιας συνόδου της «Καθημερινής», Reimagine Tourism.

Με αφορμή και τη συμφωνία για την προμήθεια της Ουκρανίας με αμερικανικό φυσικό αέριο, πολλοί κατηγορούν τον πρωθυπουργό για οπορτουνιστική μετατόπιση από τις «γαλάζιες» και «πράσινες» πολιτικές, σε πολιτικές ρυπογόνες, βασιζόμενες στους υδρογονάνθρακες. «Τη μεταξωτή γραβάτα θα την κάνω κομματάκια, κι απ’ το νου θα σε βγάλω, και γραβάτα άλλη θα βάλω» λένε λίγο - πολύ για τον κ. Μητσοτάκη, για να θυμηθούμε το τραγούδι του Χρήστου Νικολόπουλου και του Βασίλη Τσιτσάνη.

Όμως, ο πρωθυπουργός δεν αλλάζει ενεργειακές πολιτικές σαν... γραβάτες, αλλά πιστεύει ότι μπορεί να τις συνδυάσει αρμονικά στο δεδομένο γεωστρατηγικό κλίμα.

