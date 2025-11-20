Από «Cosc-ίνισμα» οι δηλώσεις της Γκίλφοϊλ

Ακουγόταν εδώ και μέρες ότι στην κινεζική πλευρά υπάρχει δυσαρέσκεια, για τις δηλώσεις της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε σχέση με τον λιμένα του Πειραιά και την αναβάθμιση των ναυπηγείων Ελευσίνας σε διαμετακομιστικό κόμβο. Κι αυτό, καθότι δεν χρειάζεται να είσαι ο κολοσσός των θαλάσσιων μεταφορών Maersk ή να έχεις ακούσει την ίδια την Κίμπερλι για να καταλάβεις τις αμερικανικές προθέσεις παράκαμψης του Πειραιά, θέμα σοβαρό για την Cosco.

Αλλά την Τετάρτη έγινε το «μπαμ» με τη σκληρή δήλωση της κινεζικής πρεσβείας στην Αθήνα. Με τούτα και με εκείνα, η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα με τους 2 εκατ. ακολούθους στο Instagram μάλλον απέκτησε έναν ακόμη, την κινεζική πρεσβεία. Είναι σαφές ότι στο Πεκίνο, δεν θα «κάνουν τον Κινέζο», αλλά στο εξής θα... Cosc-ινίζουν κάθε δήλωσή της.

«Μεγάλη αναταραχή, (ή θαλασσοταραχή εν προκειμένω) θαυμάσια κατάσταση» που έλεγε κι ο Μάο.

Family & Friends Edition

Οικογενειακή υπόθεση κατέληξε η εκδήλωση των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στις Βρυξέλλες για τα 30 χρόνια από τη διαδικασία της Βαρκελώνης.

Κάπως σαν reunion, αλλά με ευρωπαϊκό funding και πολιτικό protocol.

O Γιώργος Παπανδρέου συμμετείχε στο Φόρουμ της ΕΕ για την Κοινοβουλευτική Δημοκρατία. Ο ευρωβουλευτής και αδελφός του πρώην πρωθυπουργού το είχε πληροφορηθεί λίγες μέρες νωρίτερα και η πρόσκληση δεν άργησε να έρθει, όπως ακριβώς οι καρέκλες σε οικογενειακό τραπέζι.

Έτσι, ο Νίκος Παπανδρέου συντόνιζε τη συζήτηση στο πλάι του Ρομάνο Πρόντι — που έδινε το “ιστορικό βάρος” της βραδιάς — ενώ ο Γιώργος καθόταν στα έδρανα των ακροατών.

Μέχρι, φυσικά, να έρθει η στιγμή που όλοι περίμεναν: μετά την τοποθέτηση του Πρόντι, κανείς δεν έχασε την ευκαιρία να ακούσει και τον Γιώργο Παπανδρέου. Για τη Μεσόγειο, για τη δημοκρατία, για τα πάντα-όλα.

Τελικά, η βραδιά είχε από όλα:

Ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία, Μεσογειακά ζητήματα και μια γερή δόση… Παπανδρέου.

Άλλοι κάνουν δυναμικό comeback, άλλοι απλώς συνεχίζουν το οικογενειακό franchise.

VISA VAR

Προτεραιότητα στα ραντεβού για βίζα σε όσους έχουν εισιτήρια για το Μουντιάλ του 2026. Το αποφάσισε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Με το νέο “FIFA Appointment Priority System”, οι τυχεροί κάτοχοι εισιτηρίων θα παρακάμπτουν τους μήνες αναμονής για βίζα. Όχι γιατί υπάρχει επείγον λόγος, αλλά γιατί το Μουντιάλ «πρέπει να είναι άνευ προηγουμένου επιτυχία».

Άλλωστε, όταν θες να γράψεις ιστορία, δεν περιμένεις στο γκισέ.

Και κάπως έτσι, ο Τραμπ περνάει από το γκολφ στο ποδόσφαιρο.

Από το tee στο kick-off.

Από τις «τρύπες» στα fairways… στις άλλες τρύπες του μεταναστευτικού συστήματος.

Το μήνυμα;

Για ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, η Αμερική ανοίγει πόρτες.

Για όλα τα υπόλοιπα, βλέπουμε.

Στο ενδιάμεσο, το State Department ανακαλύπτει πως το πραγματικό VAR δεν είναι στο γήπεδο — είναι στα ραντεβού των προξενείων. Και κάπως έτσι, το μόνο που μένει να φανεί είναι αν η διπλωματία θα πιάσει καλή θέση στην κερκίδα… ή θα φάει γκολ από τα αποδυτήρια.

Μακροχρόνια άνεργοι

Η ανεργία μπορεί να κάνει πτωτική πορεία στα χαρτιά, αλλά η μακροχρόνια ανεργία παραμένει ο… μακροβιότερος θεσμός της χώρας. Στην Ευρώπη ο μέσος όρος είναι στο 1,9%. Σε εμάς; Πάνω από 3% σχεδόν παντού, εκτός από τα νησιά του Αιγαίου που –τυχαία ή όχι– η τουριστική οικονομία λειτουργεί ως φυσικό αντικουνουπικό για τα στατιστικά.

Και μετά έχουμε την «τετράδα». Τέσσερις ελληνικές περιφέρειες κινούνται στην κατηγορία 7% έως 7,7%: Ήπειρος, Δυτική Μακεδονία, Κεντρική Μακεδονία και Ανατολική Μακεδονία–Θράκη. Περιφέρειες που δεν βλέπουν απλώς το ταβάνι — το έχουν βαφτίσει… μόνιμη οροφή.

Βέβαια, για να μη λέμε ότι είμαστε πρώτοι και καλύτεροι, τα χειρότερα ποσοστά στην ΕΕ ανήκουν σε δύο ισπανικές περιφέρειες: τη Μελίγια και τη Θέουτα.

Η αγορά εργασίας προχωρά μπροστά λοιπόν, αλλά εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι μένουν πίσω. Κι αυτό, καμία στατιστική δεν το κάνει πιο ανάλαφρο.

