Ο Καραμανλής, ο Πειραιάς και τα… υπονοούμενα

Στην εκδήλωση για τα 30 χρόνια του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου, ο Κώστας Καραμανλής δεν ανέβηκε απλώς στο βήμα∙ είχε και... αποσκευές. Και αντί για φιλοφρονήσεις, μοίρασε μηνύματα — τόσο προς την Ουάσινγκτον όσο και προς την Αθήνα.

Πρώτος αποδέκτης; Η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, που πρόσφατα χαρακτήρισε «ατυχές» το άνοιγμα της Ελλάδας προς την Κίνα το 2008 για το λιμάνι του Πειραιά. Ο πρώην πρωθυπουργός, ψύχραιμος όπως πάντα αλλά με εκείνη τη χαρακτηριστική καραμανλική βαρύτητα, της απάντησε έμμεσα αλλά απολύτως καθαρά:

«Σήμερα ο Πειραιάς είναι το 8ο μεγαλύτερο λιμάνι στον κόσμο, 3ο στην Ευρώπη και το πρώτο στη Μεσόγειο. Κάτι θα κάναμε σωστά τότε.»

Και δεν έμεινε εκεί. Θύμισε με νόημα ότι το 2008, «κανείς άλλος σοβαρός διεθνής παράγοντας» δεν ενδιαφερόταν για το λιμάνι. Δηλαδή, για να μην παρερμηνευόμαστε: η Ελλάδα δεν είχε και πολλές επιλογές — και η επιλογή που έγινε, αποδείχθηκε επιτυχημένη. Ας τα ακούει όποιος πρέπει.

Αλλά το πραγματικό πικάντικο της βραδιάς ήρθε όταν ο Καραμανλής αποφάσισε να στρέψει το βλέμμα του και προς το εσωτερικό. Με μια φράση που θύμισε έντονα τις πρόσφατες ενστάσεις Σαμαρά για τη «μονοδιάστατη εξωτερική πολιτική», πέταξε τη σπόντα του:

«Η κυβέρνησή μας είχε μια πολυδιάστατη προσέγγιση στην εξωτερική πολιτική, με έμφαση στην οικονομική διπλωματία...».

Δεν χρειάστηκε να πει κάτι περισσότερο. Το μήνυμα πέρασε. Και επειδή καμία τέτοια παρέμβαση δεν γίνεται τυχαία, στην Πειραιώς έχουν αρχίσει να σηκώνουν φρύδι.

Ο Καραμανλής, χωρίς να υψώσει τον τόνο, υπενθύμισε δύο πράγματα: ότι η Ιστορία γράφει ονόματα, όχι tweets, και ότι η εξωτερική πολιτική δεν χωράει αποκλειστικότητες.

Το δε timing; Σχεδόν ποιητικό.

Όταν άλλοι μιλούν για Ιθάκες, ο Κώστας Καραμανλής μιλά για λιμάνια — και κάνει τα νερά να ταράζονται.

Fly me to… Piraeus

Σε μια από εκείνες τις βραδιές όπου η διπλωματία συναντά το καλό γούστο και η παράδοση συνομιλεί με τα σημερινά συσχετισμένα χαμόγελα, ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος φόρεσε τα καλύτερά του για να υποδεχτεί την Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Το Propeller Club Port of Piraeus τίμησε τη νέα πρέσβη των ΗΠΑ, σε μια τελετή που είχε περισσότερη ιστορία απ’ ό,τι φανερές κάμερες: από το 1935, άλλωστε, κάθε Αμερικανός πρέσβης γίνεται αυτομάτως επίτιμος πρόεδρος του Club. Σχεδόν έναν αιώνα ναυτιλιακής διπλωματίας δεν τον προσπερνάς έτσι απλά.

Κι ενώ το πρωτόκολλο έλεγε επίσημοι χαιρετισμοί και χειραψίες, η μέρα είχε αποφασίσει να γράψει το δικό της μικρό παρασκήνιο. Όταν χαλάρωσαν οι τόνοι, και οι καλεσμένοι ένιωσαν πλέον ότι γνωρίζονται «με τα μικρά τους», η σοπράνο Αναστασία Ζαννή άλλαξε τη σελίδα: έδωσε τον ρυθμό, άναψε το κέφι και ξεσήκωσε τον χώρο.

Η απογείωση, όμως, ήρθε όταν η πρέσβης Γκιλφόιλ… άφησε τα διπλωματικά και πέρασε στα μουσικά. Ακολούθησε την κ. Ζαννή στο Fly me to the moon, χορεύοντας και τραγουδώντας μαζί της, σε μια στιγμή που συνδύασε ανεπιτήδευτη εξωστρέφεια με γνήσια χαρά. Το χειροκρότημα ήταν θερμό, τα χαμόγελα πολλά, και η ατμόσφαιρα επιβεβαίωσε ότι καμιά φορά η πιο ουσιαστική δημόσια εικόνα δεν γράφεται στα επίσημα πρακτικά αλλά… στην πίστα.

Στον χορό μάλιστα συμμετείχε και ο εφοπλιστής Γιώργος Προκοπίου...

Μια εκδήλωση όπου φάνηκε ότι οι γέφυρες ανάμεσα σε Αθήνα και Ουάσιγκτον δεν είναι μόνο στρατηγικές, αλλά και ανθρώπινες.

Αλώβητες οι τράπεζες

Τι κι αν τα επιτόκια πέφτουν.

Τι κι αν προκλήσεις όπως οι δασμοί ή η γεωπολιτική αστάθεια πιέζουν χιλιάδες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο.

Οι τράπεζες εκεί. Μπετόν αρμέ.

Και δεν χρειάζεται να ψάξουμε μακριά.

Το παράδειγμα βρίσκεται δίπλα μας.

Οι ελληνικές συστημικές τράπεζες έκλεισαν το εννεάμηνο με κέρδη σχεδόν ίδια με πέρσι — τότε που τα επιτόκια ήταν 1,5 μονάδα ψηλότερα.

Συνολικά, μετά φόρων, πάνω από 3,5 δισ. ευρώ.

Κι αν συνεχίσουν έτσι και στο τελευταίο τρίμηνο;

Το 2025 μπορεί να γραφτεί με συνολικά κέρδη κοντά στα 5 δισ.

Αλώβητες. Κι αδιάβροχες.

Και στη σταθερή τηλεφωνία η ΔΕΗ

Μετά από το ίντερνετ η ΔΕΗ αποφάσισε να μπει και στην παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας.

Παράλληλα συνεχίζει να τρέχει με ταχείς ρυθμούς την κατασκευή του δικτύου Fiber to the home, με στόχο μέχρι το 2030 περίπου 3,8 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις να απολαμβάνουν ίντερνετ υπέρ υψηλής ταχύτητας.

Οι κινήσεις αυτές περιλαμβάνονται σε ένα τριετές επενδυτικό πλάνο ύψους 10,1 δισ. ευρώ.

Το πλάνο της ΔΕΗ εστιάζει στις ΑΠΕ, στις μπαταρίες, τα δίκτυα, την ηλεκτροκίνηση, τις τηλεπικοινωνίες και την ψηφιοποίηση.

Από τη νέα χρονιά, θα λανσάρει νέα προϊόντα που περιλαμβάνουν την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και αντλιών θερμότητας.

Στον βωμό του κέρδους

Το τελευταίο διάστημα, οι κολοσσοί έχουν βρει νέο αγαπημένο sport: μειώσεις προσωπικού.

Κυρίως στην Αμερική, όπου οι μεγάλες εταιρείες απολύουν εργαζόμενους για τρεις “λογικούς” — όπως τους χαρακτηρίζουν — λόγους.

Πρώτον, φοβούνται τις επιπτώσεις των δασμών Τραμπ.

Δεύτερον, η τεχνητή νοημοσύνη τους επιτρέπει να λειτουργούν με λιγότερους ανθρώπους.

Και τρίτον, γιατί… το παράκαναν με τις προσλήψεις μετά την πανδημία.

Μόνο που υπάρχει μια λεπτομέρεια.

Μόλις πέσει η ανακοίνωση των απολύσεων, οι μετοχές κάνουν ράλι.

Οι επενδυτές όχι μόνο το χωνεύουν — το επικροτούν.

Γιατί λιγότερο προσωπικό σημαίνει περισσότερη ρευστότητα, και περισσότερη ρευστότητα σημαίνει… ναι, σωστά: μεγαλύτερη κερδοφορία.

Κάπως έτσι, στο χρηματιστήριο, οι αριθμοί χαμογελούν.

Οι άνθρωποι, όμως, όχι και τόσο.

