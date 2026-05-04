Ματ Μπόιλ: Ο γνωστός άγνωστος «γεφυροποιός» Ουάσιγκτον - Αθήνας

Στους Δελφούς τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται ένας «ήσυχος Αμερικανός» που μπορεί να μην είναι κάποιος αξιωματούχος, ή ευρέως γνωστός στο ελληνικό κοινό, αλλά η παρουσία του έχει πολιτική σημασία. Ο λόγος για τον δημοσιογράφο του υπερσυντηρητικού σάιτ Breitbart Μάθιου Μπόιλ ο οποίος τείνει να γίνει... μόνιμος θαμώνας του Οικονομικού Φόρουμ, συνομίλησε στους Δελφούς με τον «σέρπα» του Ντόναλντ Τραμπ Στιβ Μπάνον, και δεν φείδεται εγκωμιαστικών σχολίων για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Μπόιλ έχει πάρει συνεντεύξεις από τον πρωθυπουργό, και η επαναλαμβανόμενη παρουσία του στους Δελφούς δεν είναι τυχαία, καθώς λειτουργεί ως ένας άτυπος «δίαυλος» μεταξύ της σκληρής αμερικανικής δεξιάς (βλέπε Τραμπ) και της ελληνικής πολιτικής σκηνής.

Δεν είναι τυχαίο ότι μετά τη συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη στο Breitbart, ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλεσε τον Μητσοτάκη «τρομερό τύπο» (terrific guy), γεγονός που ο Μπόιλ χρησιμοποίησε για να υπογραμμίσει τη στρατηγική σημασία της Ελλάδας. Παρασκηνιακά άνθρωποι σαν τον Ματ Μπόιλ, συντελούν ώστε οι ελληνοαμερικανικές να κρατούνται μακριά από…boiling point (σημείο βρασμού). Το αντίθετο μάλιστα, είναι καλύτερες από ποτέ.

Περί προστασίας δανειολήπτη το… ανάγνωσμα

«Πλαφόν» λέει βάζει η Κυβέρνηση στο σύνολο της οφειλής καταναλωτικών δανείων χωρίς εξασφάλιση ως 100.000 ευρώ.

Έτσι, το τελικό ποσό που θα πρέπει να επιστρέψει όποιος έχει ένα τέτοιο δάνειο δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 30% έως 50% του κεφαλαίου δηλαδή 130.000 έως 150.000 ευρώ.

Καλά ως εδώ. Θα πρέπει να σημειώσουμε όμως πρώτον, πως τα επιτόκια καταναλωτικής πίστης στην Ελλάδα παραμένουν από τα υψηλότερα στην Ευρωζώνη, με το μέσο επιτόκιο νέων δανείων να φτάνει το 9,94% τον Δεκέμβριο του 2025, έναντι 7,15% για τις χώρες του ευρώ.

Δεύτερον, δεν έχει αποφασιστεί ακόμη αν η σχετική διάταξη θα έχει αναδρομικότητα: Αλλά και να αποφασιστεί κάτι τέτοιο «δεν ιδρώνει το αυτί» των τραπεζών. Γιατί; Πρόχειροι υπολογισμοί συγκλίνουν στο ότι το συνολικό ύψος των πρόσθετων προβλέψεων που θα κληθούν να πάρουν δύσκολα θα υπερβεί τα 200 εκατ. ευρώ.

Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μεγάλο μέρος των δανείων που επιβαρύνθηκαν από ανατοκισμό -και ξεπέρασαν το 30% ή ακόμη και το 50% του αρχικού κεφαλαίου- έχει ήδη μεταβιβαστεί σε servicers! Οι οποίοι servicers, ειδικά για αυτούς τους τύπους δανείων -καταναλωτικά χωρίς εξασφάλιση- προχωρούν σε γενναία «κουρέματα», δεδομένου του «ουκ αν λάβοις παρά του μη έχοντος», αφού οι συγκεκριμένοι δανειολήπτες στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν έχουν από πίσω τους -τουλάχιστον φανερά- περιουσιακά στοιχεία.

Το ζήτημα λοιπόν -ίσως- δεν είναι τι κάνεις για τα καταναλωτικά χωρίς εξασφαλίσεις, αλλά για εκείνους που έχουν βάλει ενέχυρο πχ το σπίτι τους για να τα πάρουν.

Συμβολική αύξηση παραγωγής από τον OPEC+

Περισσότερο ένα μήνυμα ισχύος, παρά ουσιαστική ενεργειακή ανατροπή, αποτελεί η αύξηση παραγωγής που ανακοίνωσε ο OPEC+.

Γιατί όσο το Στενό του Ορμούζ παραμένει στρατηγικά προβληματικό, οι αγορές γνωρίζουν καλά ότι οι πραγματικές ισορροπίες δεν αλλάζουν με μερικά επιπλέον βαρέλια.

Η απόφαση επτά χωρών, με πρωταγωνιστές τη Σαουδική Αραβία και τη Ρωσία, θυμίζει περισσότερο πολιτική δήλωση συνοχής παρά σοβαρή παρέμβαση στην αγορά.

Και ο λόγος είναι προφανής: Η αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ήρθε να ταρακουνήσει το εσωτερικό του καρτέλ πολύ περισσότερο απ’ όσο παραδέχονται οι πρωταγωνιστές του.

Όταν ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς αποχωρεί, το πρόβλημα δεν είναι μόνο ποσοτικό. Είναι θέμα κύρους, συνοχής και επιρροής.

Με άλλα λόγια, ο OPEC+ επιχειρεί να δείξει ότι παραμένει κυρίαρχος, ακόμη κι αν οι εσωτερικές φυγόκεντρες δυνάμεις αυξάνονται.

Η αγορά πετρελαίου άλλωστε δεν κινείται μόνο με βάση την προσφορά. Κινείται και με βάση το αφήγημα ισχύος. Και αυτή τη στιγμή, το βασικό ερώτημα δεν είναι αν αυξάνεται η παραγωγή. Είναι αν το καρτέλ μπορεί ακόμη να λειτουργεί ως ενιαίο μπλοκ ή αν αρχίζει να εμφανίζει επικίνδυνες ρωγμές.

Γιατί στις διεθνείς αγορές, πολλές φορές η εικόνα σταθερότητας έχει σχεδόν την ίδια αξία με το ίδιο το πετρέλαιο.

Δημογραφικό καμπανάκι από την Eurostat

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει η Eurostat και μάλιστα όχι από αυτούς που μπορείς να αγνοήσεις εύκολα. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή, ο πληθυσμός της ΕΕ αναμένεται να μειωθεί κατά 11,7% μέχρι το 2100. Σε απόλυτους αριθμούς, μιλάμε για μείωση 53 εκατομμυρίων ανθρώπων.

Όχι από πόλεμο. Όχι από πανδημία. Αλλά από σταδιακή... εξαφάνιση.

Ενώ σήμερα ο πληθυσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αγγίζει τα 452 εκατομμύρια, μέχρι το 2100 αναμένεται να μειωθεί κάτω από τα 400 εκατομμύρια.

Και δεν είναι απλά ότι ο πληθυσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συρρικνώνεται, ταυτόχρονα θα γερνάει επικίνδυνα: ένας στους τρεις Ευρωπαίους έως τότε θα είναι άνω των 65.

Τι σημαίνει αυτό;

Λιγότεροι εργαζόμενοι, περισσότερα ασφαλιστικά βάρη, μεγαλύτερη πίεση σε υγεία, συντάξεις και παραγωγικότητα.

Η Νοτιοανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια φαίνεται να πληρώνουν βαρύτερο τίμημα, με την Ελλάδα να φιγουράρει στις πιο ευάλωτες χώρες, καθώς προβλέπεται ότι θα χάσει σχεδόν το 30% του πληθυσμού της.

Με άλλα λόγια, εκεί που ήδη λείπουν νέοι, οικογένειες και εργατικά χέρια, το πρόβλημα βαθαίνει.

Το θέμα είναι πως το δημογραφικό δεν είναι απλώς κοινωνικό ζήτημα. Είναι οικονομικό, γεωπολιτικό και βαθιά πολιτικό. Χωρίς νέους, χωρίς γεννήσεις και χωρίς σοβαρή στρατηγική, καμία ανάπτυξη δεν μπορεί να σταθεί για πολύ.

Η αλήθεια είναι πως οι αριθμοί της Eurostat δεν περιγράφουν απλώς μια μελλοντική κρίση. Περιγράφουν το πόσο αργά αλλά σταθερά η Ευρώπη -και μαζί της η Ελλάδα- μικραίνει.

Και όσο το πολιτικό σύστημα συνεχίζει να αντιμετωπίζει το δημογραφικό περισσότερο ως επιδοματική εξαγγελία παρά ως υπαρξιακή απειλή, το πρόβλημα θα μεγαλώνει... όσο εμείς λιγοστεύουμε.

Νέο «Ανακαινίζω»

Πώς και πώς περιμένουν χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων το νέο «Ανακαινίζω», το οποίο αναμένεται να ντεμπουτάρει πιθανότατα ακόμα και μέσα στον Μάιο.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα η κυβέρνηση ποντάρει πολλά για να αντιμετωπίσει ως έναν βαθμό τη στεγαστική κρίση, καθώς αναμένει να πέσουν περισσότερα ακίνητα στην αγορά.

Το νέο πρόγραμμα εμφανίζεται αρκετά ελκυστικό αφού η επιδότηση μπορεί να φτάσει ακόμα και στο 90% και το μέγιστο ποσό της ενίσχυσης τις 36.000 ευρώ.

Ωστόσο, τη διαφορά έρχεται να κάνει ο τρόπος πληρωμής, αφού το ποσό της ενίσχυσης θα δεσμεύεται σε έναν λογαριασμό και οι δικαιούχοι καταθέτοντας τα τιμολόγια θα λαμβάνουν άμεσα τα χρήματα.

Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι δεν θα αφορά μόνο τα κενά ακίνητα αλλά και αυτά που ιδιοκατοικούνται.

