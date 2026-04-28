Η τουρκική τακτική του «μπαμπούλα» δείχνει αδυναμία

«Η Ελλάδα, στην προσπάθειά της να θωρακιστεί απέναντι στην Τουρκία μέσω μιας ενισχυμένης αμυντικής συμφωνίας με τη Γαλλία κινδυνεύει να βρεθεί στο στόχαστρο της Ρωσίας» προειδοποιούν τα τουρκικά ΜΜΕ για το... καλό μας βεβαίως.

Η αλήθεια είναι πως η ένταξη της Αθήνας στη γαλλική πυρηνική «ομπρέλα» αλλάζει τις ισορροπίες, μετατρέποντας την ελληνογαλλική αμυντική συνεργασία από περιφερειακή συμφωνία για την Ανατολική Μεσόγειο σε μέρος της παγκόσμιας γεωπολιτικής σκακιέρας. Εντούτοις, να θυμίσουμε ότι προ ημερών ο Χακάν Φιντάν είχε δηλώσει ότι αραβικές χώρες (κάποιες, δεν τις κατονόμασε) «ενοχλούνται» από την αμυντική συνεργασία Ελλάδας - Ισραήλ.

Η Άγκυρα όταν αναφέρεται στην πολιτική της Αθήνας τη μια επικαλείται αραβικές χώρες την άλλη τη Μόσχα. Ωστόσο, η τουρκική τακτική του «μπαμπούλα» μόνο αδυναμία και ανησυχία δείχνει.

Φιντάν γράφει, Ταγίπ σβήνει;

Η τουρκική τακτική του «μπαμπούλα» δεν περιορίζεται πλέον μόνο σε προειδοποιήσεις περί Ρωσίας ή αραβικής δυσφορίας απέναντι στις ελληνικές συμμαχίες. Αντιθέτως, εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική εσωτερικής και εξωτερικής διαχείρισης, όπου η ένταση λειτουργεί ταυτόχρονα ως εργαλείο πίεσης, διπλωματικός μοχλός και μέσο πολιτικής κατανάλωσης.

Και μπορεί τα βλέμματα να παραμένουν στραμμένα στη Μέση Ανατολή, όμως όσοι ξέρουν να «διαβάζουν» πίσω από τις γραμμές βλέπουν πως στο Αιγαίο κάτι… κινείται. Και σίγουρα όχι τυχαία.

Οι πιο προσεκτικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι η ρητορική της Άγκυρας έχει αρχίσει να ανεβάζει στροφές - με παραβιάσεις, μικροεπεισόδια και κινήσεις όπως η παρενόχληση ερευνητικών σκαφών να λειτουργούν σαν «υπενθυμίσεις παρουσίας». Όχι κάτι εκτός ελέγχου, αλλά σίγουρα όχι και αθώο.

Κι όμως, ο άνθρωπος που κρατά τη μπαγκέτα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εμφανίζεται πιο προσεκτικός από ποτέ. Σχεδόν… θεατής. Περιορίζει τις δημόσιες αιχμές, κρατά χαμηλό προφίλ και αφήνει άλλους να κάνουν τη «βρώμικη δουλειά».

Και κάπου εδώ μπαίνει στο παιχνίδι ο Χακάν Φιντάν. Οι γνώστες λένε ότι ο Τούρκος ΥΠΕΞ δεν ανεβάζει απλώς τόνους - «χτίζει προφίλ». Με το βλέμμα στη διαδοχή και τον άτυπο ανταγωνισμό με τον γιο του προέδρου, κάθε σκληρή δήλωση λειτουργεί σαν πιστοποιητικό πατριωτισμού. Με απλά λόγια; Παίζει μπάλα και για το σήμερα και για την επόμενη μέρα.

Την ίδια ώρα, στο πεδίο, η Άγκυρα μοιάζει να ενοχλείται περισσότερο απ’ όσο δείχνει. Η ενίσχυση της ελληνικής άμυνας σε νησιά, η κινητικότητα γύρω από την Κύπρο και - κυρίως - η «παρέμβαση» της Ελλάδας σε τρίτες χώρες, όπως η Βουλγαρία, δεν περνούν απαρατήρητες. Γιατί εδώ δεν είναι μόνο το στρατιωτικό σκέλος. Είναι και η εικόνα: ποιος προστατεύει ποιον.

Και αν υπάρχει κάτι που «ζορίζει» πραγματικά την Άγκυρα, όπως μου λέει έμπειρος καθηγητής, αυτό είναι ότι δεν ελέγχει πλήρως το παιχνίδι. Ούτε στη Μέση Ανατολή κατάφερε να βγει μπροστά, ούτε στις μεγάλες διεργασίες της Δύσης έχει τον ρόλο που θα ήθελε να διαφημίζει.

Στο μεταξύ, το τρίγωνο Αθήνα–Λευκωσία–Τελ Αβίβ εξακολουθεί να της προκαλεί… πονοκέφαλο, όσο κι αν προσπαθεί να το παρουσιάσει ως «ιδεολογικό μέτωπο». Και όσο οι σχέσεις Ισραήλ–ΗΠΑ παραμένουν συμπαγείς, τα περιθώρια ελιγμών στενεύουν.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, υπάρχει και η «γαλλική παράμετρος». Η σύσφιξη Αθήνας–Παρισιού, με αιχμή την άμυνα, δεν είναι απλώς μια ακόμη συμφωνία. Είναι μήνυμα. Και στην Άγκυρα το έχουν λάβει - καθαρά.

Το συμπέρασμα που ψιθυρίζεται στους διαδρόμους;

Η ένταση μπορεί να δείχνει συγκυριακή, αλλά οι λόγοι είναι βαθύτεροι. Και όσο η Ελλάδα «χτίζει» σε συμμαχίες και αποτύπωμα, τόσο η Τουρκία θα δοκιμάζει τρόπους να ξαναπάρει την πρωτοβουλία.

Μέχρι τότε, το σκοινί θα παραμένει τεντωμένο. Και όλοι θα παίζουν… με μέτρο.

Έρχονται τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι

Από τις μεγάλες επενδύσεις στις ΑΠΕ, η κυβέρνηση περνά πλέον και στην πιο μικρή -αλλά ιδιαίτερα συμβολική- εκδοχή της πράσινης μετάβασης: τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι.

Με το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, το οποίο ανακοίνωσε ο αρμόδιος υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, ιδιοκτήτες και ενοικιαστές θα μπορούν να τοποθετούν μικρά ηλιακά πάνελ στις κατοικίες τους, συνδέοντάς τα απευθείας σε πρίζα σούκο για αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Τι σημαίνει όμως πρακτικά αυτό;

Με απλά λόγια, το μπαλκόνι μετατρέπεται σε μίνι σταθμό παραγωγής.

Το οικονομικό δέλεαρ δεν είναι αμελητέο. Με κόστος που υπολογίζεται περίπου από 500 έως 1.000 ευρώ, η απόσβεση θεωρείται σχετικά γρήγορη, ενώ η ετήσια εξοικονόμηση στους λογαριασμούς μπορεί να φτάσει το 15% έως 25%.

Τα οικιακά ηλιακά πάνελ έχουν χρόνο ζωής πάνω από 20 χρόνια και είναι μια μορφή εξοικονόμησης ενέργειας αρκετά δημοφιλής στο εξωτερικό.

Στη Γερμανία, πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά έχουν ήδη επενδύσει σε αντίστοιχα συστήματα, μετατρέποντας την οικιακή παραγωγή ενέργειας σε καθημερινή πρακτική.

Πέρα από την πράσινη διάσταση, το μέτρο επιχειρεί να απαντήσει και στη μόνιμη κοινωνική πίεση για χαμηλότερο ενεργειακό κόστος. Και αυτό ίσως εξηγεί γιατί η συγκεκριμένη παρέμβαση έχει ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα: φέρνει την ενεργειακή μετάβαση από τα χαρτιά στα διαμερίσματα.

Το ερώτημα βέβαια δεν είναι μόνο πόσοι θα επενδύσουν, αλλά και αν η ελληνική πολυκατοικία -με τη γνωστή γραφειοκρατία, τις πολεοδομικές ιδιαιτερότητες και τις κλασικές ενστάσεις των συνιδιοκτητών- είναι έτοιμη να δεχτεί την πράσινη επανάσταση στα κάγκελα.

Κόφτης στους τόκους των δανείων

Πλαφόν στους τόκους των καταναλωτικών δανείων προανήγγειλε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Με νομοσχέδιο που θα φέρει εντός Μαίου το υπουργείο Ανάπτυξης, θα προβλέπεται ένας κόφτης στους τόκους των καταναλωτικών δανείων.

Συγκεκριμένα, το συνολικό ποσό αποπληρωμής δεν θα μπορεί να είναι πάνω από το 30-50% του αρχικού κεφαλαίου.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση θα αφορά δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις και μέχρι το ποσό των 100.000 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

