Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Συμπεθέρα απ' τα Τίρανα

Τις ξέρετε τις πλούσιες πεθερές που φροντίζουν για την προίκα του βλασταριού τους; Με πλούσια «προίκα» τη χρυσοφόρο συμφωνία μεταξύ Αλβανίας, Venture Global και Aktor LNG USA για 20ετή προμήθεια αμερικανικού LNG επέστρεψε από τα Τίρανα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έτσι ώστε Ελλάδα και Αλβανία να συνάψουν «στενές (ενεργειακές) σχέσεις», με τις ευλογίες της Ουάσιγκτον βέβαια.

«Η δέσμευση 6 δισ. δολαρίων ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια -και την εθνική ασφάλεια- σε ολόκληρη την περιοχή. Όταν οι ΗΠΑ, η Αλβανία και η Ελλάδα συνεργάζονται, αυτή η περιοχή είναι πιο συνδεδεμένη, πιο ασφαλής και πιο ευημερούσα», σημείωσε η πρέσβειρα.

Έτσι μειώνεται και η ενεργειακή εξάρτηση των Βαλκανίων από τη Μόσχα θα μπορούσε να προσθέσει κάποιος.

Δεν ξέρουμε αν η νέα ελληνοαλβανική σχέση στην ενέργεια θα οδηγήσει και σε… γάμου κοινωνία μεταξύ των δύο κρατών, με άλλα λόγια στην επίλυση όλων των εκκρεμών προβλημάτων, κυρίως της οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών.

Πάντως, με το προξενιό της Κίμπερλι δεν θα υπάρξει «διαζύγιο», αλλά μια μακροχρόνια στρατηγική συμμαχία Ελλάδας-ΗΠΑ-Αλβανίας.

Τα ΗΑΕ εγκαταλείπουν το «μαντρί» του OPEC

Την απόφαση να φύγουν από τον OPEC και τον OPEC+ πήραν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Μια απόφαση σταθμός, καθώς αποτελούν μέλος του Οργανισμού Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών τα τελευταία σχεδόν 60 χρόνια.

Η κίνηση αυτή δεν θα γίνει σε βάθος χρόνου αλλά θα έχει άμεση ισχύ από την 1η Μαΐου.

Οι λόγοι της απόφασης πολλοί αλλά ο πιο σημαντικός είναι η ελευθερία κινήσεων που δίνει στα ΗΑΕ η αποδέσμευσή τους από τον OPEC.

Μέχρι τώρα, τα ΗΑΕ όπως και κάθε χώρα μέλος, ήταν υποχρεωμένα να παράγουν με βάση τις ποσοστώσεις που συμφωνούνταν συλλογικά.

Πλέον όμως θα παίζουν μπάλα μόνα τους, και έτσι θα μπορούν να έχουν ευελιξία στις κινήσεις τους ή ακόμα και να αναπτύξουν τις διμερείς συμφωνίες τους.

Αυτό θα μπορούσε μεσοπρόθεσμα να πιέσει τις τιμές του πετρελαίου προς τα κάτω, καθώς θεωρητικά τουλάχιστον αυξάνει την προσφορά, αφού τα ΗΑΕ θα μπορούν να καθορίζουν τα ίδια το όγκο της παραγωγής τους.

Καυτό διήμερο κεντρικών τραπεζών, στη σκιά του πολέμου

Ένα καυτό διήμερο από πλευράς νομισματικής πολιτικής ξεκινάει σήμερα.

Όχι τόσο για το αποτέλεσμα, αλλά για τον τόνο που θα δώσουν οι δύο μεγαλύτερες κεντρικές τράπεζες για την επόμενη ημέρα.

Τα επιτόκια αναμένεται να παραμείνουν σταθερά και από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ σήμερα και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύριο.

Το πιο σημαντικό διακύβευμα είναι το σήμα που θα δώσουν για τους επόμενους μήνες, καθώς οι επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται αισθητές και οι προβλέψεις για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό γίνονται ολοένα και πιο δυσοίωνες.

Όσον αφορά τη Fed, οι αγορές εκτιμούν τώρα ότι θα προβεί μόνο σε μια μείωση επιτοκίων μέχρι το τέλος του έτους, χωρίς να αποκλείεται εντελώς και το ενδεχόμενο αύξησης ανάλογα με το πόσο διάστημα θα διαρκέσει η κρίση.

Στο μέτωπο της ΕΚΤ, τα επιτόκια αναμένεται να διατηρηθούν αμετάβλητα αυτόν τον μήνα, καθώς, όπως είπε και η Κριστίν Λαγκάρντ την προηγούμενη εβδομάδα, δεν υπάρχει ακόμα σαφής εικόνα για το μέγεθος των επιπτώσεων του πολέμου και της ενεργειακής κρίσης.

Οι αναλυτές βλέπουν τον Ιούνιο ως τον πιο πιθανό μήνα για αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25% και τιμολογούν συνολικά δύο αυξήσεις μέχρι το τέλος του έτους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.