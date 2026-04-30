Τουρκία: Από την ημισέληνο στη Σελήνη (μέσω Σομαλίας)

Από την ημισέληνο στη Σελήνη (μέσω Σομαλίας...) μερικές εξαγγελίες δρόμος. Ο λόγος για δηλώσεις της Τετάρτης στην Τουρκία, οπότε ανακοινώθηκε εν χορδαίς και οργάνοις αποστολή στη Σελήνη το 2027.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου INSECSPACE 26 στην Άγκυρα ανώτεροι αξιωματούχοι της Τουρκικής Διαστημικής Υπηρεσίας (TUA), της Turksat και αμυντικών εταιρειών ανακοίνωσαν μεγαλεπήβολα σχέδια για μια σεληνιακή αποστολή το 2027.

Ο πρόεδρος της TUA, Γιουσούφ Κιράτς, δήλωσε ότι η σεληνιακή αποστολή της Τουρκίας έχει ως στόχο τον Ιούνιο του 2027. Η αποστολή θα περιλαμβάνει ένα όχημα εκτόξευσης SpaceX που θα φτάσει στην τροχιά της Γης, με την τροχιακή μεταφορά προς τη Σελήνη να ακολουθεί χάρη σε ένα τουρκικής κατασκευής ανεπτυγμένο υβριδικό σύστημα πρόωσης.

Ο Κιράτς δήλωσε δε, ότι η Τουρκία κατασκευάζει το δικό της διαστημοδρόμιο στη Σομαλία για να εξασφαλίσει «μακροπρόθεσμη και ανεξάρτητη πρόσβαση στο διάστημα».

Να θυμίσουμε εδώ ότι το περίφημο τουρκικής κατασκευής υπερσύγχρονο μαχητικό KAAN δεν διαθέτει τουρκικό κινητήρα, και δεν μπορεί να βασιστεί σε αμερικανικούς κινητήρες για να πετάξει σε μαζική παραγωγή (επομένως CAN'T πετάξει…) αλλά η Σελήνη, Σελήνη.

Με τη γείτονα να αντιμετωπίζει χρόνια οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα (δεν μιλάμε καν για δημοκρατικά - μη - κεκτημένα και ανθρώπινα δικαιώματα) θα περίμενε κανείς τους Τούρκους ιθύνοντες πιο προσγειωμένους.

H φωτογραφία είναι από την τουρκική διαστημική υπηρεσία

Όταν ένα drone κάνει και διπλωματία

Δεν πέρασε απαρατήρητη η προχθεσινή ανάρτηση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας με το «ταξίδι» του Ακιντζί από το Νταλαμάν μέχρι τη Σίρτη. Όχι τόσο για την ίδια την πτήση, όσο για το... μονοπάτι που «επέλεξε» να δείξει.

Διπλωματικές πηγές με γνώση των ισορροπιών σημειώνουν ότι η Άγκυρα δεν έκανε τίποτα τυχαία. Η επίκληση των «ορίων θαλάσσιας δικαιοδοσίας» του τουρκολιβυκού μνημονίου ήταν το βασικό μήνυμα και το μήνυμα είχε αποδέκτη.

Γιατί; Διότι, όπως επισημαίνουν αναλυτές, η συγκεκριμένη ανάρτηση ήρθε σχεδόν... συγχρονισμένα με την παρουσία του Γιώργου Γεραπετρίτη στην Τρίπολη, όπου επανήλθε -έστω σε επίπεδο δηλώσεων- η συζήτηση για οριοθέτηση ΑΟΖ από εκεί που είχε «παγώσει» το 2011.

Κάπως έτσι, το τουρκικό drone δεν πέταξε απλώς πάνω από τη Μεσόγειο. Πέταξε πάνω από ένα αφήγημα.

Στρατιωτικοί κύκλοι εξηγούν ότι η πολυεθνική άσκηση υπό την AFRICOM αποτέλεσε την τέλεια «ομπρέλα» για την προβολή τουρκικών θέσεων. Με άλλα λόγια, μια επιχειρησιακή δραστηριότητα μετατράπηκε σε επικοινωνιακό εργαλείο.

Και εδώ είναι το ζουμί: η Άγκυρα δεν επιδιώκει μόνο να υπενθυμίσει την ύπαρξη του τουρκολιβυκού μνημονίου, θέλει να το «κανονικοποιήσει» στη διεθνή συζήτηση.

Διπλωμάτες που παρακολουθούν στενά την περιοχή λένε ότι το τελευταίο διάστημα το τουρκολιβυκό επανέρχεται σχεδόν εμμονικά στην ατζέντα της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. Όχι ως παλιά ιστορία, αλλά ως ενεργό εργαλείο πίεσης.

Και αν κάποιος αναρωτιέται γιατί τώρα, η απάντηση που δίνουν οι ίδιοι κύκλοι είναι απλή: «Γιατί βλέπουν ότι το παιχνίδι ξαναστήνεται στη Λιβύη - και δεν θέλουν να λείπουν από το τραπέζι».

Σε αυτό το πλαίσιο, το μήνυμα είναι διπλό. Προς την Αθήνα, ότι το θέμα δεν «ξεχάστηκε» και προς τη διεθνή κοινότητα, ότι η Άγκυρα συνεχίζει να το θεωρεί… δεδομένο.

Το αν πείθει, είναι άλλη κουβέντα.

Από τον Κακλαμάνη στον Κακλαμάνη, ο Οικουμενικός Πατριάρχης στη Βουλή μετά από 27 χρόνια

Είκοσι επτά χρόνια μετά την τελευταία του επίσκεψη στο ελληνικό Κοινοβούλιο, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος επιστρέφει στη Βουλή των Ελλήνων, σε μια συγκυρία με ιδιαίτερο συμβολισμό και με το επώνυμο «Κακλαμάνης» ξανά στην κορυφή της κοινοβουλευτικής πυραμίδας.

Το 1999, ήταν ο Απόστολος Κακλαμάνης που υποδεχόταν τον Πατριάρχη ως Πρόεδρος της Βουλής. Το 2026, ο Νικήτας Κακλαμάνης αναλαμβάνει τον ίδιο θεσμικό ρόλο, απευθύνοντας την πρόσκληση προς τον Προκαθήμενο της Ορθοδοξίας για την ιστορική του ομιλία στις 5 Μαΐου.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Πρόεδρος της Βουλής έχει ήδη απευθύνει πρόσκληση και προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, με την επίσκεψή του να προγραμματίζεται για τα μέσα Μαΐου, προσδίδοντας ακόμα μεγαλύτερη θεσμική ένταση στον μήνα.

Μάιος με άρωμα υψηλού συμβολισμού, διεθνών μηνυμάτων και… κοινοβουλευτικής σημειολογίας.

Από λάθος ή εσκεμμένα;

H βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίνα Κασιμάτη, η οποία είναι με το «ένα πόδι» στο ΠΑΣΟΚ όπως όλα δείχνουν, ξέφυγε από τη γραμμή του κόμματος στην ψηφοφορία για την άρση ασυλίας του βουλευτή Ροδόπης της ΝΕΑΡ Φερχατ Οζγκιουρ.

Ολα δείχνουν πως η ψήφος της κ. Κασιμάτη ήταν συνειδητή -αν και κόντρα στο κόμμα της- καθώς είναι γνωστή η θέση της για τον μειονοτικό βουλευτή, που στο παρελθόν τον είχε καταγγείλει για στενούς δεσμούς με το τουρκικό προξενείο Κομοτηνής.

Η ίδια φρόντισε να στείλει και δεύτερο μήνυμα εσωκομματικής διαφοροποίησης, αποχωρώντας από την Ολομέλεια την ώρα που βρισκόταν στο βήμα ο Νίκος Παππάς.

Η «αποχή» Μηταράκη...

Στην ψηφοφορία για την άρση ασυλίας του βουλευτή της ΝΕΑΡ, Φερχάτ Οζγκιούρ, απείχε ο βουλευτής της ΝΔ, Νότης Μηταράκης.

Δεν ήταν όμως η πρώτη φορά. Ο «γαλάζιος» βουλευτής είχε κρατήσει αντίστοιχη στάση και στην υπόθεση που αφορούσε τον ίδιο και ακόμη δώδεκα βουλευτές για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, επιλέγοντας επίσης να μην συμμετάσχει.

Τότε, να θυμίσουμε, από το βήμα της Βουλής είχε θέσει τα εξής για την άρση βουλευτικής ασυλίας: «Η νομολογία που δημιουργείται θα έχει επιπτώσεις στον κοινοβουλευτισμό». Κάτι που προμηνύει ότι θα τον δούμε να απέχει και από άλλες τέτοιες ψηφοφορίες.

Τέλος χρόνου για το fuel pass

Λήγει σήμερα η διορία υποβολής αιτήσεων για τους δικαιούχους του fuel pass.

Περισσότεροι από 2,5 εκατομμύρια δικαιούχοι έχουν ήδη αξιοποιήσει το μέτρο, ωστόσο παραμένουν αρκετοί που αφήνουν την κρατική επιδότηση για την τελευταία στιγμή — ίσως πιστοί στο διαχρονικό ελληνικό δόγμα του «έχουμε χρόνο».

Τα ποσά για το fuel pass κυμαίνονται από 50 μέχρι 60 ευρώ για τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, με την προϋπόθεση να πιστωθεί το ποσό με τη μορφή ψηφιακής κάρτας.

Όσοι επιλέξουν την καταβολή των χρημάτων στον λογαριασμό τους θα ωφεληθούν 10 ευρώ λιγότερα.

Για τους ιδιοκτήτες δικύκλων η ενίσχυση ανέρχεται στα 30-35 σε ψηφιακή κάρτα, ενώ όσοι προτιμήσουν την πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό θα έχουν όφελος 5 ευρώ λιγότερα.

Γερνάει (και) το εργατικό δυναμικό της Ελλάδας

Ο πληθυσμός της Ελλάδας γερνάει και μαζί του παρασέρνει και το εργατικό δυναμικό.

Εκεί που κάποτε τη μερίδα του λέοντος είχαν οι τριαντάρηδες άντε σαραντάρηδες, πλέον η πλειοψηφία αποτελείται από άτομα άνω των 50 ετών.

Ένας στους δύο Έλληνες εργαζόμενους ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 45-64 ετών, σε αντίθεση με την προ μνημονίων εποχή όπου η πλειοψηφία του εργατικού δυναμικού αποτελούνταν από άτομα 30-44 ετών.

Το εύρημα της ΕΛΣΤΑΤ είναι διπλά ανησυχητικό γιατί αποδεικνύει επί τη πράξει το δημογραφικό πρόβλημα αλλά επιβαρύνει περαιτέρω το ήδη ταλαιπωρημένο ασφαλιστικό σύστημα της Ελλάδας.

Και αυτό θα φανεί ακόμα περισσότερο σε 10-15 χρόνια, όταν θα βγουν μαζικά στη σύνταξη εκατομμύρια νυν εργαζόμενοι.

Πηγή: skai.gr

