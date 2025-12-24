Κόκκινες γραμμές, ελεγκτικοί μηχανισμοί και ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, πλέον και με το «καπέλο» του προέδρου του Eurogroup, αντάλλαξε ευχές με τους οικονομικούς συντάκτες. Στα πηγαδάκια που στήθηκαν, το αγροτικό ζήτημα κυριάρχησε, παρουσία και του αναπληρωτή υπουργού Νίκου Παπαθανάση, αλλά και των υφυπουργών Γιώργου Κώτσηρα και Θάνου Πετραλιά.

Εκείνο που έγινε –για ακόμη μία φορά– ξεκάθαρο, είναι ότι η κυβέρνηση δεν σκοπεύει να κάνει πίσω στο θέμα της «ενσωμάτωσης» του ΟΠΕΚΕΠΕ στους κόλπους της ΑΑΔΕ. Μάλιστα, ακούστηκε και η άποψη πως η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα πρέπει να ενισχυθεί με προσωπικό, προκειμένου να μπορέσει να «σηκώσει» τα νέα της καθήκοντα.

Θετικό στοιχείο θεωρείται, πάντως, το γεγονός ότι η ΑΑΔΕ γνωρίζει όσο λίγοι τους ελεγκτικούς μηχανισμούς –επί της ουσίας, είναι η ίδια ένας ελεγκτικός μηχανισμός– κάτι που, σύμφωνα με τους συνομιλητές, μπορεί να διασφαλίσει ότι οι επιδοτήσεις θα καταλήγουν εκεί που πρέπει. Κάπως έτσι, γίνεται κάτι παραπάνω από σαφές ότι η κυβέρνηση έχει χαράξει τη δική της «κόκκινη γραμμή» απέναντι στα αιτήματα των αγροτών.

Το δημογραφικό και το καμπανάκι

Το πιο εκκωφαντικό καμπανάκι χτυπά στις ληξιαρχικές πράξεις. Μέχρι το 2100, ο πληθυσμός της Ευρώπης αναμένεται να μειωθεί έως και κατά 34%. Όχι από πόλεμο ή πανδημία, αλλά από αργή, σιωπηλή εξάντληση.

Το εργατικό δυναμικό ακολουθεί την ίδια κατηφόρα: ένα εκατομμύριο εργαζόμενοι λιγότεροι κάθε χρόνο μέχρι το 2050. Σε Ισπανία και Ιταλία, οι προβολές μιλούν για απώλεια έως και του μισού πληθυσμού στα επόμενα 75 χρόνια — χώρες που γερνούν πριν προλάβουν να ανανεωθούν.

Η Ελλάδα, βέβαια, δεν αποτελεί εξαίρεση. Το αντίθετο. Με εκτιμώμενη μείωση πληθυσμού 44%, το πρόβλημα δεν είναι πια θεωρητικό. Λιγότεροι εργαζόμενοι, λιγότερες εισφορές, περισσότερες πιέσεις σε ένα ήδη εύθραυστο σύστημα.

Όλα αυτά, με μια κρίσιμη υποσημείωση: τα σενάρια βασίζονται στη μηδενική μετανάστευση. Δηλαδή σε έναν κόσμο που δεν κινείται. Κάτι που η Ιστορία δεν έχει ξαναδεί. Το ερώτημα, λοιπόν, είναι αν η Ευρώπη –και η Ελλάδα– έχουν σχέδιο πριν αρχίσουν να μετρούν τις απώλειες αντί για τις γεννήσεις.

Φρένο στις τιμές των εμπορικών ακινήτων

Η αγορά εμπορικών ακινήτων φαίνεται πως πατά φρένο – όχι απότομα, αλλά συνειδητά. Το πρώτο εξάμηνο του έτους οι τιμές σε γραφεία και καταστήματα κινήθηκαν οριακά ανοδικά, με αυξήσεις τόσο μικρές που περισσότερο δείχνουν σταθεροποίηση παρά νέα άνοδο. Στα ενοίκια, μάλιστα, η αύξηση μετά βίας ξεπέρασε το μισό τοις εκατό.

Την ίδια εικόνα ενισχύει και η πτώση των νέων οικοδομικών αδειών για επαγγελματικά ακίνητα στο πρώτο οκτάμηνο, σαν η αγορά να περιμένει να δει προς τα πού φυσά ο άνεμος πριν ξαναχτίσει.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, κρύβεται στις λεπτομέρειες. Στα γραφεία, οι άδειες αυξάνονται αλλά τα τετραγωνικά μικραίνουν — περισσότερα έργα, μικρότερη φιλοδοξία. Στα καταστήματα συμβαίνει το αντίστροφο: λιγότερες άδειες, περισσότερα τετραγωνικά. Σαν να επενδύουν λιγότεροι, αλλά πιο αποφασισμένοι.

Εκεί που το φρένο πατιέται κανονικά είναι στα ξενοδοχεία. Μείωση τόσο στον αριθμό των νέων μονάδων όσο και στον οικοδομήσιμο όγκο, σε έναν κλάδο που μέχρι πρότινος έτρεχε χωρίς να κοιτά πίσω. Ίσως τελικά η αγορά να περνά σε φάση ωριμότητας. Ή απλώς να μετρά ξανά τα ρίσκα της, πριν ξαναρίξει μπετό.

Όταν τα μπλόκα των αγροτών κοστίζουν... κρατήσεις

Δυσφορία εκφράζουν οι ξενοδόχοι για τους κλειστούς δρόμους, καθώς –όπως λένε– αρχίζει να καταγράφεται κύμα ακυρώσεων από επισκέπτες, σε μια περίοδο που κάθε κράτηση μετρά διπλά. Η εορταστική σεζόν, αντί να γεμίζει δωμάτια, γεμίζει ερωτηματικά.

Το αίτημα είναι σαφές: οι δρόμοι πρέπει να ανοίξουν. Όχι μόνο για τους τουρίστες, αλλά και για τους ίδιους τους εργαζόμενους και τους επιχειρηματίες του κλάδου, που βλέπουν τα έσοδα να «κολλάνε» στην άσφαλτο.

Οι ξενοδόχοι σπεύδουν πάντως να δηλώσουν τη συμπαράστασή τους στους αγρότες, κρατώντας τις απαραίτητες ισορροπίες. Το μήνυμα, όμως, έχει και υποσημείωση: οι κινητοποιήσεις δεν μπορεί να μετατρέπονται σε παράπλευρες απώλειες για άλλους κλάδους της οικονομίας.

Γιατί όταν ο ένας κλάδος μπλοκάρει, κάποιος άλλος πληρώνει τον λογαριασμό.

Πηγή: skai.gr

