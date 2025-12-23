Η τουρκική αμηχανία και η τριμερής

Πώς παρουσίασαν το βράδυ της Δευτέρας τα μεγαλύτερα ειδηοσεογραφικά δίκτυα (Cumhuriyet, Hurriyet, CNN Turk ή το πρακτορείο Anadolu) τη Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Ισραήλ και Κύπρου, που κατέδειξε πέραν πάσης αμφιβολίας, ότι η «συμμαχία των τριών» (συν τις ΗΠΑ) ενισχύεται; Μα δεν την... παρουσίασαν, στα πρωτοσέλιδά τους τουλάχιστον.

Στις κεντρικές, πρώτες σελίδες των τουρκικών δικτύων δεν υπήρχε τίποτα απολύτως. Δοθέντος ότι η ανεξαρτησία στη γείτονα είναι «είδος εν ανεπαρκεία», και τη γραμμή δίνει η τουρκική προεδρία, μάλλον αυτό αποτελεί... έπαινο παρά ψόγο για τις τρεις χώρες, ενώ παράλληλα καταδεικνύει αμηχανία.

Την Τρίτη τα σπουδαία, με τις τουρκικές εφημερίδες να έχουν χρόνο για μπόλικες νέες κραυγές και υστερικούς τίτλους.

Η ριζοσπαστική πρόταση της Ιταλίας

Μια συζήτηση που μέχρι πρότινος θεωρούνταν σχεδόν ταμπού ανοίγει στην Ιταλία: σε ποιον ανήκει, τελικά, ο χρυσός μιας χώρας;

Μέχρι σήμερα, η απάντηση ήταν αυτονόητη. Ο χρυσός βρίσκεται στα θησαυροφυλάκια των κεντρικών τραπεζών και εκείνες έχουν και την αποκλειστική ευθύνη της διαχείρισής του. Όχι όμως πια – τουλάχιστον όχι για όλους.

Στη Ρώμη πέφτει στο τραπέζι μια πιο... ριζοσπαστική ιδέα. Με το σύνθημα «ο χρυσός ανήκει στον λαό», υπάρχουν φωνές που ζητούν τα αποθέματα να περάσουν στη διαχείριση της κυβέρνησης, ανοίγοντας ένα πολιτικό –και όχι μόνο– μέτωπο.

Και δεν μιλάμε για αμελητέα ποσότητα. Η Ιταλία βρίσκεται τρίτη στην Ευρώπη, με περίπου 2.500 τόνους χρυσού στα θησαυροφυλάκια της.

Για να έχουμε και μέτρο σύγκρισης: η Τράπεζα της Ελλάδας διαθέτει 152 τόνους χρυσού, αξίας περίπου 20 δισ. ευρώ. Καθόλου άσχημα για μια συζήτηση που μόλις ξεκίνησε...

Με μικρό καλάθι οι δανειολήπτες στο ελβετικό

Δεν είδαν με ιδιαίτερα… καλό μάτι τις κυβερνητικές λύσεις για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο οι Σύλλογοι Δανειοληπτών. Και φρόντισαν να το δείξουν.

Όπως λένε, η ρύθμιση δεν αντιμετωπίζει τον πυρήνα του προβλήματος: τις ρήτρες συναλλαγματικής ισοτιμίας που «φούσκωσαν» τις οφειλές και εγκλώβισαν χιλιάδες νοικοκυριά σε συμβάσεις άλλης εποχής.

Το σχέδιο, υποστηρίζουν, αφήνει εκτός οποιασδήποτε διόρθωσης τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί, με αποτέλεσμα χιλιάδες δανειολήπτες να παραμένουν εγκλωβισμένοι σε δυσμενείς όρους, παρά τα προβλεπόμενα «κουρέματα».

Και σαν να μην έφτανε αυτό, οι Σύλλογοι σηκώνουν το φρύδι και για τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, τα οποία –όπως σημειώνουν– αφήνουν εκτός ρύθμισης τη μεγάλη πλειονότητα των οφειλετών.

Η στάση τους είναι ξεκάθαρα σκληρή. Το αν θα μαλακώσει, θα φανεί όταν οι παρεμβάσεις «ανοίξουν» και περάσουν από τη θεωρία στην πράξη. Μέχρι τότε, κρατούν μικρό καλάθι.

Ένα καλό και ένα κακό νέο για το πραγματικό εισόδημα

Υπάρχει και καλό νέο – και μάλιστα με αριθμούς. Σύμφωνα με μελέτη του ΚΕΦΙΜ, το πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 14,3% την περίοδο 2019–2024 και κατά 23,5% σε βάθος δεκαετίας, από το 2015.

Μάλιστα, την τελευταία πενταετία η χώρα κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση πραγματικού εισοδήματος σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι μικρό κατόρθωμα.

Εδώ όμως έρχεται το «αλλά». Παρά τη βελτίωση, η Ελλάδα παραμένει –μαζί με την Ιταλία– κάτω από τα προ κρίσης επίπεδα.

Για να το πούμε απλά: το πραγματικό εισόδημα εξακολουθεί να υπολείπεται κατά περίπου 5% σε σχέση με το 2009 και κατά 15% σε σύγκριση με το 2004. Πρόοδος, ναι. Επιστροφή στο παρελθόν, ακόμη όχι.

Ματ Ντέιμον, Δούρειος Ίππος και Νόλαν

Και όμως, δεν είναι μύθος. Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, μετά από χίλια κύματα –κυριολεκτικά και μεταφορικά– μας δίνει επιτέλους το πρώτο επίσημο trailer. Και είναι ακριβώς αυτό που περιμέναμε: σκοτεινό, επιβλητικό, καθαρά… Νόλαν.

Στα πρώτα επικά πλάνα, ο Ματ Ντέιμον ως σύγχρονος Οδυσσέας διακρίνεται μέσα στον Δούρειο Ίππο, ανάμεσα στους Λωτοφάγους, αλλά και στη σπηλιά του Κύκλωπα Πολύφημου – με τον ίδιο τον Πολύφημο να κάνει μια ανατριχιαστική, έστω φευγαλέα, εμφάνιση. Υπάρχουν και στιγμές που δεν αποκαλύπτουν πολλά, αφήνοντας χώρο στη φαντασία και στο γνώριμο παιχνίδι του Νόλαν με τον χρόνο και τη μνήμη.

Η πρεμιέρα απέχει λιγότερο από έναν χρόνο – ήδη όμως εισιτήρια στις ΗΠΑ έχουν γίνει sold out. Και μετά από αυτό το trailer, η αναμονή μοιάζει βασανιστική. Η «Οδύσσεια» του Ομήρου ετοιμάζεται να περάσει στη μεγάλη οθόνη μέσα από το βλέμμα ενός σκηνοθέτη που δεν αγαπά τις εύκολες αναγνώσεις. Ο Οδυσσέας του Νόλαν δεν είναι απλώς ήρωας, αλλά μια φιγούρα σε διαρκή δοκιμασία: ταυτότητας, επιμονής, επιστροφής.

Το καστ ενισχύει τη φιλοδοξία του εγχειρήματος: Αν Χάθαγουεϊ, Ζεντάγια, Τομ Χόλαντ, Λουπίτα Νιόνγκο, Ρόμπερτ Πάτινσον, Σαρλίζ Θερόν, Τζον Μπέρνθαλ συνθέτουν ένα σύνολο που δύσκολα αγνοείται. Τα πρώτα δείγματα που προβλήθηκαν αποκλειστικά σε αίθουσες IMAX 70mm δίνουν έμφαση σε εμβληματικές στιγμές του μύθου, με κορυφαία την εμφάνιση του Οδυσσέα από τον Δούρειο Ίππο.

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε διαφορετικά σημεία του κόσμου, ανάμεσά τους και στην Ελλάδα, με τη χρήση νέας τεχνολογίας φιλμ IMAX. Όλα δείχνουν μια παραγωγή τεχνικά πρωτοποριακή, απόλυτα ευθυγραμμισμένη με την εμμονή του Νόλαν στη φυσική εικόνα και την υλική εμπειρία της κινηματογραφικής αίθουσας.

Όπως έχει δηλώσει και ο ίδιος, κάθε έργο του πρέπει να περνά αποκλειστικά μέσα από τη δική του ματιά. Η «Οδύσσεια» φαίνεται ήδη να κουβαλά αυτό το προσωπικό αποτύπωμα – όχι ως απλή διασκευή ενός κλασικού κειμένου, αλλά ως μια σύγχρονη κινηματογραφική δοκιμασία.

Η ταινία αναμένεται στις ελληνικές αίθουσες στις 16 Ιουλίου.

Μέχρι τότε, κρατάμε την ανάσα μας.





Πηγή: skai.gr

