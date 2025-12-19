Τα ρωσικά assets και το ρίσκο που κανείς δεν θέλει να πάρει μόνος

Στους διαδρόμους των Βρυξελλών, η βελγική στάση για τα ρωσικά assets δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως γραφειοκρατικό κόλλημα, αλλά ως υπαρξιακή αγωνία. Ο πρωθυπουργός Μπαρτ Ντε Βέβερ, κρατώντας την «καυτή πατάτα» της Euroclear, ζητά το ρίσκο να γίνει ευρωπαϊκό, όχι εθνικό. Δεν αμφισβητεί την αναγκαιότητας της χρήσης των ρωσικών χρημάτων, αμφισβητεί τη μοναχική ανάληψη της ευθύνης.

Η άρνηση του Βελγίου να συναινέσει χωρίς «σιδερένιες» εγγυήσεις πηγάζει από τον φόβο των ρωσικών αντιποίνων. Όπως παραδέχονται χαμηλόφωνα διπλωμάτες, «οι αγωγές αντιμετωπίζονται, τα αντίποινα όχι πάντα».

Το παράδοξο είναι ότι όσο περισσότερο η Ευρώπη δείχνει να φοβάται την κλιμάκωση, τόσο περισσότερο ενθαρρύνει τη ρωσική πίεση. Και όσο καθυστερεί, τόσο δυσκολότερο γίνεται να πείσει ότι μπορεί αύριο να προσφέρει πραγματικές εγγυήσεις ασφάλειας στην Ουκρανία.

Κάπως έτσι, το ερώτημα που πλανάται δεν είναι αν η Ρωσία θα αντιδράσει, αλλά αν η Ευρώπη μπορεί να αντέξει τις συνέπειες του να μην αντιδράσει η ίδια.

Αν η Ευρώπη αποτύχει να βρει κοινό έδαφος για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας μέσω των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, το πλήγμα δεν θα είναι μόνο οικονομικό. Θα αγγίξει τον ίδιο τον πυρήνα της ασφάλειας και της αξιοπιστίας της.

Για πολλούς, μάλιστα, ο νομικός φόβος βασίζεται σε μια στρέβλωση της πραγματικότητας: Η Μόσχα, που αγνοεί κανόνες και αποφάσεις όταν δεν τη συμφέρουν, ζητά τώρα από την Ευρώπη να αυτοπεριοριστεί στο όνομα της νομιμότητας.

Η Μόσχα εργαλειοποιεί το δυτικό δίκαιο εναντίον της ίδιας της Δύσης. Στους διαδρόμους της Κομισιόν συζητείται ολοένα και πιο ανοιχτά ότι η Ευρώπη πάσχει από νομικό φετιχισμό, ο οποίος στα μάτια του Κρεμλίνου μεταφράζεται όχι ως θεσμική ευαισθησία, αλλά ως στρατηγική παράλυση.

Κίμπερλι στον Αργυρό, Κίμπερλι στο ΣΕΦ, Κίμπερλι στο ΟΑΚΑ, Κίμπερλι everywhere

Φουσκωτοί, ένταση και φωνές από σεκιούριτι σημειώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης στο Telekom Center κατά το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, με τους φιλάθλους να μην μπορούν να το κουνήσουν ρούπι, καθώς επικρατούσε... κυκλοφοριακό χάος. Γιατί έγινε χαμός, γιατί έγινε πανικός; Για τον σωστό λόγο, γιατί στο γήπεδο εμφανίστηκε η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, χαμογελαστή, απαστράπτουσα και με όλη της τη συνοδεία.

Παράπονο το είχαν οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού που η πρέσβειρα είχε πάει τουλάχιστον δύο φορές στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και δεν είχε πατήσει ποτέ στο ΟΑΚΑ...

Αλλά η Κίμπερλι είναι στον Αργυρό, η Κίμπερλι είναι στο ΣΕΦ, η Κίμπερλι είναι στο ΟΑΚΑ, η Κίμπερλι είναι everywhere, πανταχού παρούσα και τα πάντα πληρούσα. Τύφλα να έχει ο Χρήστος Ζαμπούνης δηλαδή.

Στο “κόκκινο” το αλκοτέστ, στον δρόμο της Αμαλίας

Λίγη παραπάνω… χαλαρότητα φαίνεται πως κόστισε ακριβά στον ηθοποιό και πρώην βουλευτή, Διαμαντή Καραναστάση. Προχθές τη νύχτα, στο κέντρο της Αθήνας, ο κ. Καραναστάσης βρέθηκε πίσω από το τιμόνι έχοντας καταναλώσει αλκοόλ πάνω από το όριο που επιτρέπει ο νόμος.

Ο έλεγχος έγινε από αστυνομικούς της Τροχαίας Αθηνών στη λεωφόρο Αμαλίας και τα περιθώρια δεν άφηναν χώρο για ερμηνείες. Το πρόστιμο έπεσε κανονικά –350 ευρώ– ενώ το δίπλωμα αφαιρέθηκε για έναν μήνα, όπως ακριβώς προβλέπει ο ΚΟΚ. Το περιστατικό δεν πέρασε απαρατήρητο, καθώς ο κ. Καραναστάσης δεν είναι μόνο πρώην βουλευτής, αλλά και σύντροφος της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, ενός κόμματος που συχνά σηκώνει ψηλά τη σημαία της θεσμικής αυστηρότητας και της τήρησης των κανόνων.

Η Τροχαία, πάντως, δεν κάνει εξαιρέσεις – και η Αμαλίας αποδείχθηκε το βράδυ της Τετάρτης ιδιαίτερα… αφιλόξενη για ορισμένους...

Ένα βαγόνι σε ρυθμούς... Μαριώς

Όσοι επιβιβάστηκαν χθες το πρωί στο τρένο των 7 από την Αθήνα με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, σίγουρα δεν περίμεναν ότι το ταξίδι τους θα εξελισσόταν σε μια μικρή, αυθόρμητη μουσική παράσταση. Κι όμως, στο βαγόνι 5 της αμαξοστοιχίας εκτυλίχθηκε ένα σκηνικό σπάνιο και απολύτως αυθεντικό.

Λίγο μετά την Οινόη, επιβιβάστηκε η Μαριώ. Χωρίς συνοδεία, χωρίς θόρυβο, χωρίς «θέση πρώτης σειράς». Κάθισε επιτόπου, σε μια τυχαία θέση, ανάμεσα στους υπόλοιπους επιβάτες. Δεν άργησε να γίνει αντιληπτή. Τα βλέμματα συναντήθηκαν, τα χαμόγελα ήρθαν αυθόρμητα και η αναγνώριση ήταν σχεδόν ψιθυριστή — σαν να υπήρχε μια άτυπη συμφωνία σεβασμού.Σε όλη τη διαδρομή μέχρι τη Θεσσαλονίκη, η Μαριώ μιλούσε με όλους σαν να τους γνώριζε από παλιά. Ευγενική, προσιτή, ανθρώπινη. Δεν αρνήθηκε ούτε μία selfie, δεν έδειξε την παραμικρή ενόχληση, δεν κράτησε καμία απόσταση. Σαν να ήταν απλώς μια συνεπιβάτισσα που έτυχε να κουβαλά μέσα της δεκαετίες τραγουδιών.

Και στο τέλος —εκεί που κανείς δεν το ζήτησε αλλά όλοι το περίμεναν— χάρισε στο βαγόνι δύο τραγούδια, α καπέλα. Χωρίς μικρόφωνα, χωρίς σκηνή, χωρίς πρόγραμμα. Μόνο φωνή. Το βαγόνι σώπασε, κι όταν τελείωσε, ξέσπασε σε χειροκρότημα. Όχι τυπικό. Από καρδιάς.

Για λίγα λεπτά, το τρένο δεν πήγαινε απλώς προς τη Θεσσαλονίκη. Πήγαινε προς εκείνη τη σπάνια αίσθηση που σου θυμίζει ότι κάποιοι καλλιτέχνες δεν ανεβαίνουν ποτέ στη σκηνή — την κουβαλούν μαζί τους, όπου κι αν βρεθούν.

Στροφή... στο αλκοόλ

Η Σαουδική Αραβία ανοίγει νέο κεφάλαιο, με αλκοολούχες επιλογές.

Ετοιμάζεται να ανοίξει δύο νέα καταστήματα που θα σερβίρουν ποτά… αλλά μόνο σε μη μουσουλμάνους.

Ο στόχος; Απλός και σκανδαλιάρης: περισσότερος τουρισμός και ξένοι εργαζόμενοι που θα έχουν ένα λόγο παραπάνω να κάνουν check-in στη χώρα.

Για να καταλάβει κανείς το μέγεθος της αλλαγής αρκεί να αναλογιστεί ότι μέχρι σήμερα υπήρχε μόνο ένα τέτοιο κατάστημα, στη διπλωματική ζώνη του Ριάντ.

Και ναι, μπορεί να μας φαίνεται απλό, αλλά για το συντηρητικό Βασίλειο του Κόλπου, αυτή η στροφή έχει… άρωμα rebellion.

Ανοίγει πανιά το Iris

Το Iris έχει μπει δυναμικά στην καθημερινότητά μας και… έχει κερδίσει τις καρδιές των χρηστών. Με μεταφορές και πληρωμές σε πραγματικό χρόνο και χωρίς κόστος, ποιος θα μπορούσε να αντισταθεί;

Κάθε μέρα 2.000 νέοι χρήστες εγγράφονται, ενώ το σύνολο ξεπερνά τα 4,2 εκατομμύρια.

Και το 2026 ετοιμαστείτε για διασυνοριακές μεταφορές σε 9 ευρωπαϊκές χώρες.

Επιπλέον, από τα μέσα Γενάρη:

Το ημερήσιο όριο θα ανεβεί από 500 σε 1.000 ευρώ

Το μηνιαίο πλαφόν θα φτάσει τα 5.000 ευρώ για μεταφορές

Και για τις πληρωμές; Χωρίς όριο.

Το μήνυμα είναι σαφές: το Iris δεν ήρθε απλώς για να μείνει… ήρθε για να αλλάξει τον τρόπο που στέλνουμε και πληρώνουμε χρήματα.

Παράταση για το ηλεκτρονικό ενοίκιο

Η υποχρεωτική καταβολή ενοικίων μέσω τραπεζικού λογαριασμού παίρνει μικρή ανάσα: η έναρξη μετατίθεται κατά 3 μήνες και πλέον ισχύει από 1η Απριλίου 2026.

Η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπει την παράταση για δύο λόγους:

Να ολοκληρωθεί ένα σύστημα διασταύρωσης δεδομένων με τους παρόχους πληρωμών

Να έχουν οι πολίτες αρκετό χρόνο για να προσαρμοστούν στις νέες διαδικασίες

Μικρή καθυστέρηση, μεγάλος χρόνος προσαρμογής.

