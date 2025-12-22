Οι «Γερμανοί ξανάρχονται» στρατιωτικά, ο... «Σκρουτζ» φεύγει

Λέμε αυτές τις ημέρες για τις Belharra και τα προηγμένα ισραηλινά πυραυλικά συστήματα Spike NLOS, αλλά ας δούμε και λίγο πιο πέρα, προς Γερμανία μεριά.

Σε προχωρημένο στάδιο σχεδιασμού και προμήθειας για τη νέα γενιά φρεγατών F127 βρίσκεται το Βερολίνο ως απάντηση στη γεωπολιτική αστάθεια στην Ευρώπη. Οι φρεγάτες προορίζονται να αποτελέσουν τη «ραχοκοκαλιά» της αντιαεροπορικής άμυνας του Γερμανικού Ναυτικού τις επόμενες δεκαετίες. Η απόφαση για τις F127 σηματοδοτεί μια στροφή της Γερμανίας προς πιο «βαριά» και ικανά πλοία, ως απάντηση στη γεωπολιτική αστάθεια στην Ευρώπη. Με τις συγκεκριμένες φρεγάτες, η Γερμανία θα αποκτήσει για πρώτη φορά την ικανότητα να προστατεύει ολόκληρες περιοχές ή ομάδες πλοίων από προηγμένες πυραυλικές επιθέσεις.

Η κατασκευή του πρώτου πλοίου αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στα επόμενα χρόνια, με στόχο την παράδοση του πρώτου σκάφους γύρω στο 2032-2034. «Οι Γερμανοί ξανάρχονται» στρατιωτικά, και η πολιτική «Σκρουτζ» φεύγει (καθώς αυτό δεν είναι το μόνο «πανάκριβο» εξοπλιστικό πρόγραμμα), αλλά θα πάρει χρόνο.

Έλεγχος την «κατάλληλη στιγμή»

Θόρυβο και έντονα πολιτικά σχόλια προκάλεσε ο φορολογικός έλεγχος που πραγματοποίησε την Παρασκευή κλιμάκιο της ΑΑΔΕ από τη Θεσσαλονίκη στα γραφεία του Συλλόγου Θυμάτων και Συγγενών των Τεμπών 2023. Η Μαρία Καρυστιανού έκανε λόγο για «χτύπημα της κυβέρνησης», ανεβάζοντας κατακόρυφα τους τόνους και θέτοντας ευθέως ζήτημα σκοπιμότητας.

Με ανάρτησή της στο Χ, η πρόεδρος του Συλλόγου κατήγγειλε «δόλιο χτύπημα για τρομοκράτηση και φίμωση», σπεύδοντας πάντως να ξεκαθαρίσει ότι τα οικονομικά του Συλλόγου είναι «καθαρά και διάφανα», επαναλαμβάνοντας ότι η ίδια από την πρώτη στιγμή τάχθηκε υπέρ της πλήρους δημοσιοποίησής τους. Το ερώτημα που θέτει, ωστόσο, δεν είναι λογιστικό αλλά πολιτικό: με ποια κριτήρια η ΑΑΔΕ έκρινε ως προτεραιότητα τον συγκεκριμένο έλεγχο.

Η κ. Καρυστιανού αφήνει σαφείς αιχμές για επιλεκτική ευαισθησία, κάνοντας λόγο για «φακέλους-φωτιά» που παραμένουν θαμμένοι επί χρόνια, με απώλειες δισεκατομμυρίων για το Δημόσιο, αλλά και για ελέγχους που –όπως υποστηρίζει– είτε δεν έγιναν ποτέ είτε «σκάλωσαν» όταν ακούμπησαν μεγάλα ονόματα και συμφέροντα. Δεν λείπει ούτε η αναφορά σε «ανυπόστατα πρόστιμα» σε βάρος όσων «τόλμησαν να υψώσουν φωνή απέναντι στο σύστημα».

Από την άλλη πλευρά, πηγές της ΑΑΔΕ κράτησαν την κλασική, θεσμική γραμμή αποστάσεων: δεν επιβεβαιώνουν ούτε σχολιάζουν συγκεκριμένες υποθέσεις ελέγχου, υπενθυμίζοντας ότι «ουδείς είναι υπεράνω του νόμου» και ότι όποιος είναι νόμιμος δεν έχει λόγο να φοβάται έναν έλεγχο.

Και κάπως έτσι, ένας φορολογικός έλεγχος μετατρέπεται σε ακόμη ένα επεισόδιο μιας σύγκρουσης...

Το πρώτο εκκλησιαστικό rave της Αθήνας

Ήταν από εκείνα τα βράδια που η Αθήνα καταφέρνει –για άλλη μια φορά– να ξεπεράσει όχι μόνο τον εαυτό της, αλλά και τη φαντασία των ίδιων των διοργανωτών της. Το προαναγγελθέν street party του Δήμου Αθηναίων στη Λαμπρινή, που στα δελτία Τύπου και στα social παρουσιαζόταν ευλαβικά τοποθετημένο στην πλατεία Αγίου Ανδρέα, κατέληξε –όπως μαρτυρούν τα δεκάδες Instagram stories– να εξελίσσεται κυριολεκτικά στα σκαλιά του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέα, στην οδό Ωρωπού.

Η κονσόλα του DJ στήθηκε στο πλατύσκαλο της εκκλησίας, τα φωτορυθμικά «αγίασαν» την πρόσοψη και το σκηνικό θύμιζε περισσότερο rave με μεταφυσικές προεκτάσεις παρά αστική πολιτιστική δράση. Οι παρευρισκόμενοι, αρκετοί εκ των οποίων εμφανώς σε κατάσταση αυξημένης ευθυμίας, ανέβαιναν τα σκαλιά, χόρευαν στους ηλεκτρονικούς ρυθμούς και φρόντιζαν να απαθανατίσουν το σουρεαλιστικό κάδρο. Οι λεζάντες έδιναν και έπαιρναν: “Holy Christ”, “divine vibes”, “blessed party”.

Το ενδιαφέρον είναι ότι τίποτα από αυτά δεν περιλαμβανόταν στο αρχικό αφήγημα της διοργάνωσης. Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, επρόκειτο για δράση του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων στο πλαίσιο του City Festival, με στόχο την ανάδειξη της Λαμπρινής σε νέο «hot spot» της ηλεκτρονικής σκηνής. Το Enteka Athens θα έδινε τον ρυθμό, η γειτονιά θα «ηλεκτριζόταν» και όλα θα εξελίσσονταν αρμονικά σε δημόσιο χώρο.

Στην πράξη, όμως, η δημόσια πλατεία μετατοπίστηκε λίγα μέτρα πιο ψηλά –ακριβώς μπροστά στην είσοδο του ναού. Και έτσι, αντί για ένα απλό street party, η Αθήνα απέκτησε άθελά της το πρώτο της εκκλησιαστικό rave.

Σε μια πόλη που συχνά μπερδεύει τα όρια ανάμεσα στο καινοτόμο και το αμήχανο, το συγκεκριμένο βράδυ θα μείνει ως ακόμα ένα στιγμιότυπο αστικής σουρεαλιστικής κανονικότητας.

Έτσι, η Λαμπρινή μπήκε –έστω και άθελά της– στον χάρτη των πιο αξέχαστων αθηναϊκών happenings. Με ήχο ηλεκτρονικό, φως πολύχρωμο και… άρωμα λιβανιού.

Όταν ο Φαήλος χειροκροτεί τον ΣΥΡΙΖΑ (και μάλιστα τρις)

Απίθανες –αλλά απολύτως ελληνικές– καταστάσεις καταγράφηκαν με αφορμή την υπερψήφιση των αμυντικών δαπανών του προϋπολογισμού 2026.

Ο (πολύ δεξιός) Φαήλος Κρανιδιώτης βρέθηκε να συγχαίρει όχι μία, ούτε δύο, αλλά τρεις (!) φορές τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίνα Κασιμάτη, η οποία επέλεξε να ψηφίσει υπέρ των εξοπλισμών, κόντρα στη γραμμή του κόμματός της που καταψήφισε.

Η αφορμή δεν ήταν μόνο η ψήφος, αλλά και ο πανηγυρικός τόνος με τον οποίο η κ. Κασιμάτη υποδέχθηκε –έστω και διαδικτυακά– τη νέα φρεγάτα «Κίμων». Και εκεί ο Φαήλος δεν κρατήθηκε. «Χωρίς μισόλογα: 3 φορές εύγε στην Νίνα Κασιμάτη. Σκοπός της πολιτικής είναι να γίνει η Πατρίδα ισχυρότερη, ασφαλέστερη και οι πολίτες της να ευημερούν», έγραψε στο Χ, αφήνοντας πολλούς να τρίβουν τα μάτια τους.

Υπενθυμίζεται ότι προχθές η Νίνα Κασιμάτη είχε γράψει:

«Καλώς να ορίσει η νέα φρεγάτα FDI HN “Belh@rra” F–601 “Κίμων” από τη Λοριάν της Γαλλίας στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας ως φρουρός της εθνικής ανεξαρτησίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, με ισχύ και ψυχή εντός της τους άνδρες και τις γυναίκες του Πολεμικού Ναυτικού μας και κάθε πεσόντα για την υπεράσπιση της Ελευθερίας».

Την ίδια ώρα, σε εντελώς διαφορετικό μήκος κύματος, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης σημείωνε με νόημα στο σημερινό κυριακάτικο σημείωμά του ότι «θεωρεί θετικό πως ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μετατοπίστηκε από την περσινή του στάση και αποφάσισε φέτος να καταψηφίσει τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς».

Κάπως έτσι, μέσα σε λίγες γραμμές, η πολιτική πυξίδα μπέρδεψε Βορρά και Νότο: ο Φαήλος χειροκροτεί βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά πανηγυρίζει την καταψήφιση και η φρεγάτα «Κίμων» γίνεται –έστω άθελά της– καταλύτης για ένα από τα πιο σουρεαλιστικά επεισόδια της φετινής κοινοβουλευτικής χρονιάς.

Επιβράδυνση της ανάπτυξης

Φρένο στην αναπτυξιακή δυναμική αναμένεται να βάλει η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, με τα πρώτα σημάδια να αποτυπώνονται ήδη στις προβλέψεις των διεθνών οργανισμών.

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό 2,2% το 2026, για να υποχωρήσει στο 1,8% το 2027. Στην ίδια γραμμή κινούνται και οι κυβερνητικές εκτιμήσεις, που κάνουν λόγο για ανάπτυξη 2,4% το 2026 και 1,7% το 2027.

Με απλά λόγια, χωρίς το «οξυγόνο» των ευρωπαϊκών πόρων, η οικονομία επιστρέφει σε πιο γνώριμους –και χαμηλότερους– ρυθμούς.

Μετρήστε τον προσωπικό σας πληθωρισμό

Ο πληθωρισμός παρουσιάζει τάσεις αποκλιμάκωσης τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, η πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα εκατομμυρίων νοικοκυριών παραμένει έντονη, με την ακρίβεια να αποτελεί τον βασικότερο οικονομικό πονοκέφαλο για τους Έλληνες.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρουσίασε έναν νέο δείκτη «προσωπικού πληθωρισμού», αναγνωρίζοντας ότι τα νοικοκυριά δεν έχουν τις ίδιες καταναλωτικές συνήθειες. Για ορισμένους, μεγαλύτερη επιβάρυνση αποτελεί το κόστος της ενέργειας, ενώ για άλλους οι τιμές των τροφίμων.

Μέσω της νέας εφαρμογής, οι πολίτες μπορούν να υπολογίσουν τον ατομικό τους πληθωρισμό, συμπληρώνοντας στοιχεία για τις δαπάνες και τις καταναλωτικές τους επιλογές. Το εργαλείο συγκρίνει τον προσωπικό δείκτη με τον εθνικό μέσο όρο και αναδεικνύει τις κατηγορίες που επηρεάζουν περισσότερο κάθε νοικοκυριό.

Σειρά παίρνει το κέντρο της Θεσσαλονίκης

Νέο πακέτο αυστηρότερων κανόνων και περιορισμών για τη βραχυχρόνια μίσθωση προωθεί η κυβέρνηση, επιχειρώντας να απαντήσει στη στεγαστική κρίση.

Μετά το κέντρο της Αθήνας, όπου έχει ήδη παγώσει η έκδοση νέων αδειών Airbnb, στο στόχαστρο μπαίνει πλέον και το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μια περιοχή όπου η εκρηκτική ανάπτυξη της βραχυχρόνιας μίσθωσης έχει περιορίσει δραστικά την προσφορά κατοικιών για μακροχρόνια ενοικίαση, σπρώχνοντας τους υποψήφιους ενοικιαστές σε αδιέξοδο και τις τιμές σε ιστορικά υψηλά.

Παράλληλα, στις ζώνες όπου θα απαγορεύεται η βραχυχρόνια μίσθωση, κάθε ακίνητο που είναι εγγεγραμμένο στο σχετικό μητρώο και μεταβιβάζεται, θα διαγράφεται αυτομάτως από αυτό — κλείνοντας ένα ακόμη «παράθυρο» επιστροφής στο Airbnb.

