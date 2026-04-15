Η «περικυκλωμένη» Τουρκία και ο… περικυκλωμένος Χακάν Φιντάν

«Για το καλό μου, για το καλό μου, ως που δεν άντεξε στο τέλος το μυαλό μου» έλεγε ο Γιάννης Μηλιώκας. Πρώτα μας απειλούσαν ότι «θα έρθουν μια νύχτα ξαφνικά», (τι ώρα;) τώρα οι γείτονες μας νουθετούν για τη συμμαχία μας με το Ισραήλ, για «το καλό μας» βεβαίως βεβαίως.

Ράγιζε η καρδιά σου να ακούς τις προάλλες τον Χακάν Φιντάν να μιλάει σε συνέντευξη του για τα «λάθη» που κάνει η Ελλάδα. (Λυκο)φιλικές συμβουλές από καρδιάς που σε κάνουν να «χάσεις το μυαλό σου».

Αλήθεια, όμως, ισχύει ότι στο τουρκικό υπουργείο Άμυνας και στα τουρκικά στρατηγεία υπάρχουν σενάρια απόβασης στα ελληνικά νησιά αλά Αττίλα κι άλλα επιθετικά σχέδια επί χάρτου; Οι ισχυρές τουρκικές δυνάμεις στα απέναντι παράλια αποσκοπούν μόνο στην ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος του Τσεσμέ;

Οι αποβατικές ασκήσεις σε νησιά που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της «Γαλάζιας Πατρίδας» (και όχι μόνο) ποιον αφορούν; Τον αρχιστράτηγο της Ουγκάντας; Η Ελλάδα και η Κύπρος περικυκλώνουν την Τουρκία με τη συμμαχία τους με το Ισραήλ, ή οι Τούρκοι στρατιωτικοί και μη αξιωματούχοι έχουν... περικλικωθεί από την υπερβολική χρήση των κομπιούτερ όπου εκπονούν στρατηγήματα και τακτικές κατά της Ελλάδας; Ρητορικές ερωτήσεις. Όμως, δεν μπορεί, κάτι θα κάνουν καλά Αθήνα και Λευκωσία με τόσες τουρκικές συμβουλές και παροτρύνσεις.

Τα κανόνια του Τραμπ και τα καμπανάκια του ΔΝΤ

Πιθανός είναι ένας δεύτερος γύρος συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου μια βδομάδα πριν λήξει η εκεχειρία των δύο εβδομάδων του Αμερικανού προέδρου και εν μέσω αποκλεισμού του Στενού του Ορμούζ.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει ευθέως ότι θα βυθίσει κάθε πλοίο ιρανικό συμφερόντων που θα επιχειρήσει να περάσει το Ορμούζ.

Κάθε κανονιά, όμως, του Τραμπ και τα αντίποινα από το Ιράν, απειλούν ευθέως και την παγκόσμια οικονομία.

Με τις τιμές του πετρελαίου να δικαιολογούν για τα καλά το προσωνύμιο «υγρός χρυσός» και την εφοδιαστική αλυσίδα να κρέμεται από μία κλωστή, ο πόλεμος στο Ιράν κοστίζει ακριβά στις οικονομίες του πλανήτη και στις τσέπες των πολιτών.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εξέδωσε τη λυπητερή χθες και αυτή γράφει αύξηση των τιμών και μείωση της ανάπτυξης παγκόσμια.

Σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, ο πληθωρισμός αναμένεται να ανέλθει στο 3,5% φέτος και η ανάπτυξη να υποχωρήσει στο 1,8% το 2026 και 1,7% το 2027.

Όλα αυτά στην περίπτωση που ο πόλεμος δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια.

Αν η σύρραξη διαρκέσει για καιρό το ΔΝΤ προειδοποιεί για ακόμη μεγαλύτερο πληθωρισμό, μικρότερη ανάπτυξη, ακόμα και για ύφεση στην παγκόσμια οικονομία.

Αχτίδα φωτός ο τουρισμός

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει σε αβεβαιότητα και το υπερόπλο της ελληνικής οικονομίας, τον τουρισμό.

Αν και τα πρώτα στοιχεία του 2026 είναι ενθαρρυντικά η μεγαλύτερη ανησυχία είναι για την high season του καλοκαιριού.

Βεβαίως, το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν βρίσκεται στο επίκεντρο της κρίσης, δίνει το δικαίωμα στον ελληνικό τουρισμό να αισιοδοξεί, καθώς είναι ορατό το ενδεχόμενο να απορροφήσει ροές ταξιδιωτών που σκόπευαν να επισκεφθούν τις χώρες της Μέσης Ανατολής.

Επιπλέον, υπάρχει μια είδηση που μόνο θετικά μπορεί να διαβαστεί.

Η παράταση της βίζας για τους Τούρκους υπηκόους που επισκέπτονται τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Αυτό εξάλλου αποτυπώνεται και στα νούμερα, καθώς οι τουρίστες από την Τουρκία έχουν πενταπλασιαστεί μετά την εφαρμογή του προγράμματος χορήγησης βίζας.

