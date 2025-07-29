Μαγικό ραβδί ή ράβδος;

Πάντως, πολλοί υποστηρίζουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ένα μαγικό ραβδάκι και πείθει τις περισσότερες χώρες να υποστούν δασμούς που δεν τους συμφέρουν.

Άλλοι πάλι λένε ότι «όπου δεν πίπτει λόγος πίπτει ράβδος».

Είτε έτσι είτε αλλιώς ο Τραμπ πάλι τα κατάφερε. Επεισε την Ιαπωνία να επενδύσει 500 δισ. δολάρια στην Αμερική και θα παίρνει μόνο το 10% από τα κέρδη. Το υπόλοιπο 90% θα πηγαίνει στα ταμεία των ΗΠΑ.

Δεν είναι όμως μόνο η Ιαπωνία. Ξαφνικά η Αυστραλία θα δέχεται εισαγωγές βόειου κρέατος από τις ΗΠΑ. Ενώ για αρκετά χρόνια ίσχυε απαγόρευση λόγω μιας ασθένειας των ζώων στην Αμερική, πλέον ως δια μαγείας εξαφανίστηκαν οι κίνδυνοι.

Και ήρθε κι ένα κάνει μια νέα συμφωνία και με την ΕΕ. Δασμοί 15% πλην χάλυβα και αλουμινίου που παραμένουν στο 50% και επενδύσεις εκατοντάδων δισεκατομμυρίων στην Αμερική από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέγας είσαι Τραμπ...αν είναι θαυμαστά τα έργα σου, θα δείξει...

Το μη χείρον… Τράμπιστον

Πάντως, για τον εμπορικό κόσμο το γεγονός ότι συμφωνήθηκε ανάμεσα σε ΗΠΑ και ΕΕ να επιβάλλεται ένας γενικός δασμός 15% σε όλα τα προϊόντα συμπεριλαμβανομένων και των αυτοκινήτων συνιστά «το μη χείρον βέλτιστον»: Όπως λένε χαρακτηριστικά άνθρωποι της αγοράς «η συμφωνία είναι πάντα καλύτερη από καμία συμφωνία και τη μονομερή επιβολή μέτρων και αντίμετρων».

Ωστόσο, οι δασμοί στον χάλυβα και το αλουμίνιο παραμένουν στο 50%, ενώ δεν είναι ξεκάθαρο εάν τελικά θα υπαχθούν σε ξεχωριστούς δασμούς τα φαρμακευτικά προϊόντα και οι ημιαγωγοί.

Η συμφωνία προβλέπει επίσης ότι η ΕΕ θα αγοράσει αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό και ενέργεια συνολικού ύψους 750 δισ. δολαρίων, ενώ παράλληλα θα κάνει σημαντικές επενδύσεις 600 δισ. δολαρίων.

Η ευρωπαϊκή πλευρά έσπευσε να κάνει λόγο για μια εμπορική συμφωνία “all inclusive” μεταξύ των δύο μεγάλων εμπορικών εταίρων «η οποία φέρνει σταθερότητα». Με αυτόν τον Τραμπ πάντως, ακόμα και το “μη χειρότερο” είναι μια κάποια επιτυχία. Ειδικά όταν αποφεύγεται η ρήξη λίγο πριν την 1η Αυγούστου, που θα άναβε το φιτίλι για υψηλότερους δασμούς και… τελωνειακό μπλακάουτ.

Τι σας βρήκε, κ. Μερτς;

Έχουμε συνηθίσει πια την έλλειψη ομοψυχίας στην Ευρώπη. Γιατί, ενώ η πρώτη ανάγνωση της συμφωνίας ήταν θετική και πανηγυρική, οι γκρίνιες δεν άργησαν να κάνουν την εμφάνισή τους.

Πρώτος πετάχτηκε ο Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού, κάνοντας λόγο για “μαύρη μέρα για την Ευρώπη”.

Ύστερα -κι ενώ είχε ξεκινήσει με “ναι σε όλα”- ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς το γύρισε: «Η Ευρώπη θα υποστεί σημαντικές ζημιές».

Τι μεσολάβησε, κύριε Μερτς; Μήπως σας το ψιθύρισαν… οι εταιρείες σας; Γιατί κάτι πήρε τ’ αυτί μας για μουρμούρες από τις γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες.

Χοντραίνει το παιχνίδι στην ενέργεια και τις τηλεπικοινωνίες

Εξαγορές, συγχωνεύσεις, νέοι παίκτες. Το τοπίο αλλάζει σε ενέργεια και τηλεπικοινωνίες.

Πρόσφατα, η ΔΕΗ μπήκε στις τηλεπικοινωνίες, με προγράμματα ίντερνετ υψηλής ταχύτητας, εκμεταλλευόμενη τα υπάρχοντα εναέρια καλώδια διανομής ηλεκτρικού ρεύματος.

Στην ενέργεια, είχαμε την εξαγορά του 100% της Elpedison από την Helleniq Energy, η οποία κατείχε το 50%.

Παράλληλα όμως, είχαμε και τη συνένωση Νrg και Ήρων, υπό τη σκέπη Motor Oil και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Αυτό που μένει να δούμε, είναι το πού θα κάτσει η μπίλια. Η λογική λέει ότι ο ανταγωνισμός θα ωφελήσει τους καταναλωτές. Από την θεωρία στην πράξη όμως, η απόσταση είναι τεράστια...

Τα σπάει το ρουθήνιο

Ζούμε στην εποχή της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης. Οπότε είναι λογικό κάποια μέταλλα που θεωρούνται απαραίτητα για την τεχνολογική επανάσταση να έχουν και τη μεγαλύτερη ζήτηση.

Ένα ασημόγκριζο ορυκτό όμως, όχι ευρέως γνωστό, κάνει πάταγο. Ο λόγος για το ρουθήνιο, το οποίο είναι απαραίτητο για την αποθήκευση δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης και μέσα σε έναν μόλις χρόνο διπλασίασε την τιμή του. Από τα 400 δολάρια η ουγγιά, έχει σκαρφαλώσει στα 800.

Αυτό το οποίο το κάνει όμως ακόμα πιο πολύτιμο, είναι η σπανιότητά του, καθώς η περσινή προσφορά ανήλθε σε μόλις 30 τόνους.

Πύραυλος το ισραηλινό χρηματιστήριο

Τι κι αν από τον Οκτώβρη του 2023 το Ισραήλ έχει ξεκινήσει έναν πόλεμο δίχως τέλος απέναντι στη Χαμάς. Το χρηματιστήριο του Τελ Αβίβ έχει σημειώσει άνοδo περίπου 200% από τότε. Μετά από πτώση 23% τον μήνα έναρξης του πολέμου, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης ανεβαίνει συνεχώς.

Παρεμπιπτόντως, το χρηματιστήριο του Ισραήλ διαπραγματεύεται από Κυριακή έως Πέμπτη. Αυτό όμως θα αλλάξει από το 2026 και θα είναι ανοιχτό από Δευτέρα έως Παρασκευή, με σκοπό να προσελκύσει ακόμα περισσότερους ξένους επενδυτές. Επιπλέον, μετά από την έναρξη των επιθέσεων στο Ιράν, το σέκελ έχει πάρει τα πάνω του έναντι του δολαρίου.

Όσο οξύμωρο και αν ακούγεται μαζί με τους πυραύλους, εκτοξεύεται και η οικονομία του Ισραήλ.

Bye bye, πολιτικές διαφημίσεις

Η Meta ανακοίνωσε πως από τις 10 Οκτωβρίου παύει να δέχεται πολιτικές διαφημίσεις σε Facebook, Instagram, Threads και WhatsApp στην ΕΕ, εξαιτίας της νέας νομοθεσίας για τη διαφάνεια.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά περισσότερη διαφάνεια — και η Meta μιλά για λειτουργικές προκλήσεις και νομικές αβεβαιότητες.

Μεταξύ μας; Οι χρήστες δεν πρόκειται να στεναχωρηθούν ιδιαίτερα.

Για τους υποψήφιους πολιτικούς, όμως; Δεν βάζουμε το χέρι μας στο Ευαγγέλιο...

Καλοκαιρινή ανάσα για τον Γιάννη πριν την Εθνική

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απολαμβάνει τις χαλαρές οικογενειακές στιγμές του στην όμορφη Πύλο και πιο συγκεκριμένα στο Costa Navarino, εκεί όπου τον είδαν να παίζει padel ένα απόγευμα με τα παιδιά του — με το χαμόγελο στα χείλη και χωρίς καθόλου άγχος για... triple-doubles και playoff series.

Η σεζόν στο NBA έχει κλείσει για φέτος, κι ο Greek Freak κάνει ένα μικρό διάλειμμα, όπως κάθε αθλητής που σέβεται το σώμα και το πνεύμα του. Ένα καλοκαιρινό reset πριν την επόμενη αποστολή: η προετοιμασία με την Εθνική ομάδα για το Eurobasket, που πλησιάζει.

Με shorts, ρακέτες και οικογενειακή θαλπωρή, ο Γιάννης αποδεικνύει πως είναι σταρ στα παρκέ, αλλά και απλός μπαμπάς στην παραλία.

Γιατί… #SummerModeOn ακόμα και για τους MVP!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.