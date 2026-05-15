Eurovision 2026: Douze Points στη διπλωματία

Κάποτε η Eurovision ήταν το ετήσιο καταφύγιο της ευρωπαϊκής ποπ αθωότητας. Λίγο kitsch, λίγη έως πολλή υπερβολή, μπόλικες πούλιες και τραγούδια που είτε λάτρευες είτε ξεχνούσες την επόμενη μέρα.

Αυτή η Eurovision δεν υπάρχει πια.

Σήμερα, ο διαγωνισμός μοιάζει περισσότερο με μια ιδιότυπη γεωπολιτική αρένα, όπου τα φώτα της σκηνής συχνά καλύπτουν διπλωματικές εντάσεις, πολιτικές στρατηγικές και επικοινωνιακούς σχεδιασμούς που θυμίζουν... Σύνοδο Κορυφής.

Βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, η πολιτική ποτέ δεν έλειψε πραγματικά από τη Eurovision. Απλώς παλαιότερα φορούσε πιο διακριτικό κοστούμι. Οι «παραδοσιακές» συμμαχίες ήταν πάντα εκεί: Ελλάδα και Κύπρος να ανταλλάσσουν δωδεκάρια με σχεδόν τελετουργική συνέπεια, οι βαλκανικές χώρες να στηρίζουν η μία την άλλη, οι σκανδιναβικές ψήφοι να κινούνται συχνά σε predictable μοτίβα. Για χρόνια, οι τηλεθεατές γελούσαν με αυτές τις «γειτονικές αγάπες», γνωρίζοντας πως ο διαγωνισμός δεν ήταν ποτέ εντελώς αθώος.

Η διαφορά είναι πως σήμερα οι άτυπες μουσικές συμμαχίες έχουν μετατραπεί σε πολύ πιο σύνθετες πολιτικές εξισώσεις.

Από τον πόλεμο στην Ουκρανία μέχρι τη φετινή θύελλα γύρω από τη συμμετοχή του Ισραήλ λόγω της Γάζας, η EBU βρίσκεται πλέον σε μια μόνιμη κατάσταση «damage control». Και όσο κι αν ο θεσμός επιμένει να αυτοπροσδιορίζεται ως non-political, η πραγματικότητα τον διαψεύδει.

Γιατί όταν χώρες αντιδρούν, αποχωρούν ή πιέζουν ανοιχτά για αποκλεισμούς, όταν το televoting μετατρέπεται σε εργαλείο πολιτικού συμβολισμού και όταν οι επιτροπές καλούνται να ισορροπήσουν όχι μόνο μουσικά αλλά και διπλωματικά, τότε η σκηνή παύει να είναι απλώς σκηνή. Γίνεται πεδίο ισορροπιών.

Το Ισραήλ, σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, φέρεται να έχει επενδύσει τεράστια ποσά σε digital campaigning, στοχευμένες διαφημίσεις και social media στρατηγική, επιχειρώντας όχι απλώς να προωθήσει ένα τραγούδι αλλά να επηρεάσει το ευρωπαϊκό κοινό σε επίπεδο εικόνας και αντίληψης. Δηλαδή, αν δεν μπορείς να κερδίσεις μόνο με την μπαλάντα, δοκιμάζεις με media buying.

Με άλλα λόγια, η Eurovision μοιάζει πλέον λιγότερο με μουσικό θεσμό και περισσότερο με ένα “soft power” εργαλείο, όπου η τέχνη χρησιμοποιείται για rebranding, πολιτική επιβίωση και διεθνή επιρροή.

Το ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι ο πανικός γύρω από ένα πιθανό φινλανδικό victory scenario.

Η Φινλανδία, μεγάλο φαβορί αλλά και ανοιχτά επικριτική κατά του Ισραήλ, έχει εξελιχθεί στον απρόβλεπτο παράγοντα που προκαλεί νευρικότητα στην EBU. Γιατί μια νίκη της θα μπορούσε να μετατρέψει τη διοργάνωση του 2027 σε θεσμικό πονοκέφαλο, ειδικά αν το Ελσίνκι επιχειρούσε να στείλει πιο ξεκάθαρα πολιτικά μηνύματα.

Οι «κακές γλώσσες» μιλούν ήδη για μια αόρατη μάχη στα παρασκήνια. Οχι απαραίτητα για το καλύτερο τραγούδι, αλλά για το πιο «διαχειρίσιμο» αποτέλεσμα.

Ξεχνάμε πλέον το παλιό, βολικό αφήγημα πως «η μουσική ενώνει». Η φετινή Eurovision δεν είναι απλώς ένας διαγωνισμός τραγουδιού.

Είναι η απόδειξη ότι στην Ευρώπη του 2026 ακόμη και η ποπ κουλτούρα δεν μπορεί να ξεφύγει από τη γεωπολιτική. Και ίσως αυτή να είναι η μεγαλύτερη αλλαγή όλων.

Τζέιμς Μποντ αλά Τούρκα

Εκεί που λες ότι η ανοησία έχει όριο. Εκεί που πιστεύεις ότι η φαντασία εξαντλείται. Ξαφνικά κάποιος σε διαψεύδει παταγωδώς... Ο λόγος για τον (φανταστείτε Χολιγουντιανή επική μουσική υπόκρουση αλά 20th Century Fox) Τούρκο αρθρογράφο Ιμπραχίμ Καραγκιούλ, ο οποίος συνδέει τη φερόμενη μυστική ισραηλινή βάση στο Ιράκ με... τον κίνδυνο πρόκλησης ελληνοτουρκικού πολέμου.

Συνοπτικά ο Καραγκιούλ (μην πάει το μυαλό σας σε γνωστό πρωταγωνιστή του θεάτρου σκιών, για κινηματογραφικό πανί μιλάμε) υπαινίσσεται ότι το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος θα μπορούσαν να γίνουν πεδίο προβοκάτσιας με πυραύλους «άγνωστης ταυτότητας» (κάτι σαν τα ΑΤΙΑ), δηλαδή για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους ότι οι Ισραηλινοί θα προκαλέσουν προβοκάτσια και ελληνοτουρκικό πόλεμο!

Πού στηρίζει το τζειμσμποντικό σενάριο; Πουθενά παρά μόνον στην καλπάζουσα φαντασία του, καθώς ούτε το «άλφα» του, δηλαδή η φερόμενη Ισραηλινή βάση κάπου στο Ιράκ με στόχο το Ιράν δεν έχει αποδειχθεί πόσω μάλλον το «ωμέγα» του! Κάπου εδώ περιμένουμε τον Τούρκο 007 να ξεφυτρώσει, να αποσυνδέσει τον Ισραηλινό πύραυλο και να σώσει την ελληνοτουρκική φιλία κρατώντας μάλιστα στο ένα χέρι τσάι «κουνημένο, όχι ανακατεμένο» (σόρι, ο Ισλαμιστής Ταγίπ δεν συμπαθεί το αλκοόλ). Θερμό χειροκρότημα από το φιλοθεάμον κοινό στον ευφάνταστο Τούρκο Ίαν Φλέμινγκ. Προβάλλεται· σπεύσατε. Άφθονο γέλιο.

Η φωτογραφία είναι AI-generated

Forward: Το στοίχημα στην επιχειρηματικότητα που (όντως) έγινε πράξη

Δέκα χρόνια, 100 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πάνω από 4.000 άμεσες και 28.000 έμμεσες θέσεις εργασίας, και ένας τζίρος που έχει αυξηθεί κατά περισσότερα από 700 εκατ. ευρώ. Αυτός είναι ο απολογισμός του προγράμματος Forward της Allwyn, ενός project που εδώ και μια δεκαετία κινείται με σταθερό στόχο την ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας στην πράξη, όχι στα λόγια.

Στη χθεσινή παρουσίαση ανακοινώθηκαν οι 19 νέες επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα. Το φάσμα είναι ευρύ, από τη μόδα και την ενέργεια μέχρι τον αγροδιατροφικό τομέα, με ονόματα όπως οι Access Fashion, Nef Nef, Ούζο Πλωμαρίου, Trikalinos Bottarga και Vassaltis Vineyards να δίνουν το στίγμα μιας αγοράς που κινείται, εξελίσσεται και εξάγει.

Ο Jan Karas, επικεφαλής της Allwyn, έκλεψε τις εντυπώσεις όχι μόνο για όσα είπε, αλλά και για τον τρόπο που τα είπε. Μιλώντας -και διαβάζοντας, όπως ο ίδιος παραδέχτηκε με χαμόγελο- στα ελληνικά. «Απόψε μπορούμε με σιγουριά να πούμε: ναι, πετύχαμε πολλά», σημείωσε, προσθέτοντας πως το πιο ενθαρρυντικό μήνυμα είναι ότι τα καλύτερα βρίσκονται μπροστά.

Το Forward δεν είναι ένας τίτλος σε μια παρουσίαση. Είναι ένας μηχανισμός που προσπαθεί να μεταφράσει τη λέξη «στήριξη» σε πράξη με mentoring, δικτύωση, εξωστρέφεια, πρόσβαση σε εργαλεία που συχνά λείπουν από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Και αν κάτι έμεινε από τη χθεσινή βραδιά, δεν ήταν μόνο ο απολογισμός της δεκαετίας. Ήταν η αίσθηση ότι το πρόγραμμα δεν κοιτάζει πίσω για να κάνει απολογισμό, αλλά μπροστά, εκεί που το corporate αφήγημα συναντά πραγματικά αποτελέσματα στην αγορά.

