Η Μεσόγειος που δεν είναι Μαύρη Θάλασσα

Ιδιαίτερη αίσθηση έχει προκαλέσει η υπόθεση του ουκρανικής τεχνολογίας USV τύπου Magura που εντοπίστηκε στη Λευκάδα και πλέον βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της ΔΥΚ στον Σκαραμαγκά.

Όχι μόνο για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μη επανδρωμένου σκάφους ή το εκρηκτικό φορτίο που έφερε, αλλά κυρίως γιατί, όπως παραδέχονται αρμόδιες πηγές, η υπόθεση αυτή «ακουμπά» ευαίσθητες ισορροπίες στις σχέσεις Αθήνας – Κιέβου.

Παράγοντες που παρακολουθούν στενά την έρευνα μιλούν πλέον ανοιχτά για ένα ενδεχόμενο «μεταφοράς του πολέμου» από τη Μαύρη Θάλασσα στη Μεσόγειο – ένα σενάριο που μέχρι πρότινος αντιμετωπιζόταν ως θεωρητικό.

Το γεγονός ότι το συγκεκριμένο drone φέρεται να είχε αποστολή κρούσης εναντίον πλοίου που συνδεόταν με τον ρωσικό «σκιώδη στόλο» προκαλεί έντονο προβληματισμό στην Αθήνα, καθώς μια τέτοια επιχείρηση σε Ιόνιο ή Αιγαίο θα μπορούσε να προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις όχι μόνο στη ναυσιπλοΐα αλλά και στον τουρισμό και συνολικά στην εικόνα ασφάλειας της χώρας.

Σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, το πραγματικό ενδιαφέρον πλέον επικεντρώνεται στα metadata και στα ηλεκτρονικά ίχνη που ενδέχεται να αποκαλύψουν οι συσκευές του USV. Εκεί, όπως λένε γνώστες των ερευνών, «θα κριθούν πολλά» – και κυρίως το κατά πόσο θα υπάρξουν σαφείς ενδείξεις για διαδρομές, χειρισμό και επιχειρησιακή προέλευση.

Στο παρασκήνιο, πάντως, διπλωματικές πηγές σημειώνουν ότι η ελληνική πλευρά αντιμετωπίζει το θέμα με εξαιρετική προσοχή, επιδιώκοντας να μη διαρραγεί το πλαίσιο σχέσεων που έχει οικοδομηθεί με το Κίεβο από την έναρξη του πολέμου, αλλά ταυτόχρονα να σταλεί ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Μεσόγειος δεν μπορεί να μετατραπεί σε νέο πεδίο επιχειρήσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο ερμηνεύονται και οι δημόσιες παρεμβάσεις του Γιώργου Γεραπετρίτη στις Βρυξέλλες, όπου το θέμα συζητήθηκε με μεγαλύτερη ένταση απ’ ό,τι αρχικά φάνηκε δημοσίως.

«Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στη Μεσόγειο» ήταν η φράση που αρκετοί στις Βρυξέλλες εξέλαβαν όχι απλώς ως δήλωση ανησυχίας αλλά ως σαφή προειδοποίηση προς κάθε κατεύθυνση.

Σκάνδαλο στην Τουρκία με την παρουσιάστρια «μαμά τετράποδων»

Μέγα σκάνδαλο προκάλεσαν στην Τουρκία οι δηλώσεις της τηλεπαρουσιάστριας Ισίλ Ατσικάρ στην Ημέρα της Μητέρας. Προς τι ο σάλος, προς τι ο κουρνιαχτός θα ρωτήσετε.

Η Ατσικάρ παρουσίασε το βραδινό δελτίο στο TRT 1 στις 10 Μαΐου, η οποία συμπίπτει με την Ημέρα της Μητέρας. Στο τέλος του προγράμματος, έκανε μια προσωπική εξομολόγηση στους τηλεθεατές που... σόκαρε.

Είπε ότι ο Θεός δεν της είχε χαρίσει ακόμη ένα παιδί, αλλά ότι είχε βρει σκοπό στη φροντίδα των ζώων. «Είμαι επίσης μια μαμά τετράποδων», είπε στην κάμερα σε ελεύθερη μετάφραση.

Τι ήταν να προβεί σε τέτοιο coming out; Το σχόλιό της εξαπλώθηκε σαν φωτιά στα ξερά χόρτα στα κοινωνικά δίκτυα, προκαλώντας κριτική από χρήστες που διαφώνησαν με τις... προκλητικές δηλώσεις της.

«Η ιδιοκτησία κατοικίδιων ζώων έναντι του γάμου και της μητρότητας συμβάλλει στη δημογραφική παρακμή» ισχυρίστηκαν Τούρκοι πολιτικοί και υπερσυντηρητικοί φορείς.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν αργότερα ότι η διοίκηση του TRT απομάκρυνε την Ατσικάρ από το δελτίο και ξεκίνησε εσωτερική διοικητική έρευνα!

Είναι εντυπωσιακό πώς μια τέτοια δήλωση, που στη Δύση θεωρείται χαριτωμένη, στη γείτονα του ισλαμιστή Ερντογάν συνδέεται με την υστερία περί μείωσης των γεννήσεων και θεωρείται «απειλή» κατά της παραδοσιακής οικογένειας.

Συμπερασματικά, στην Τουρκία φαίνεται ότι ασχολούνται με τρίχες, όχι απαραίτητα ανθρώπινες. Αλλά με μια δεύτερη ματιά, το δικαίωμα μιας γυναίκας στο να αποφασίσει αν θα γίνει μητέρα, αν θα είναι «γατομαμά», ή το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να εκφράζει δημοκρατικά και ελεύθερα και χωρίς επιπτώσεις τη γνώμη του κάθε άλλο παρά τρίχες είναι.

Field officers by Adonis

Μια καινοτομία προωθεί το υπουργείο Υγείας, καθώς προστέθηκε ένα καινούργιο εργαλείο εξυπηρέτησης των πολιτών στα δημόσια νοσοκομεία.

Ο νέος αυτός θεσμός έχει αγγλικό τίτλο και πιο corporate αύρα: Field Officers.

Οι νέοι «άνθρωποι του πεδίου» φιλοδοξούν να γίνουν το πρώτο σημείο καθοδήγησης για πολίτες και συνοδούς μέσα στα δημόσια νοσοκομεία, λειτουργώντας ως ένα επιπλέον κανάλι εξυπηρέτησης του 1566. Ένα είδος concierge του ΕΣΥ, δηλαδή, εκεί όπου το χάος της δημόσιας υγείας συναντά την ανάγκη για στοιχειώδη πλοήγηση.

Η αποστολή τους είναι πρακτική αλλά και συμβολική. Να βοηθούν τους ασθενείς να βρουν υπηρεσίες, διαδικασίες και λύσεις, σε ένα σύστημα όπου η πληροφορία συχνά χάνεται πιο εύκολα κι από φάκελο σε διοικητικό γραφείο.

Αποτελούν το επιτόπιο σημείο υποστήριξης των πολιτών μέσα σε δημόσια νοσοκομεία, καλύπτοντας μια διαχρονική ανάγκη για αποτελεσματική εξυπηρέτηση στο ΕΣΥ.

Οι Field Officers έχουν τοποθετηθεί σε δεκάδες νοσοκομεία σε όλη τη χώρα, τόσο στην Αττική όσο και στην περιφέρεια. Το ενδιαφέρον είναι να δούμε αν όντως θα εξελιχθούν σε ουσιαστικό εργαλείο αποσυμφόρησης .

Γιατί μην ξεχνάμε ότι συχνά το πρόβλημα δεν είναι ποιος σε υποδέχεται στην είσοδο, αλλά τι συμβαίνει αφού περάσεις την πόρτα.



Το restart των 4 δισ.

Η εβδομάδα που διανύουμε είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τη ΔΕΗ.

Η αρχή γίνεται με τα οικονομικά αποτελέσματα, που η αγορά περιμένει με μεγάλο ενδιαφέρον.

Το πραγματικό βάρος, όμως, πέφτει στην Πέμπτη, όταν η γενική συνέλευση καλείται να εγκρίνει την πολυσυζητημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Τα 4 δισ. δεν είναι απλώς ένας μεγάλος αριθμός. Είναι το καύσιμο για τη νέα πενταετία, το διαβατήριο για επενδύσεις, ενεργειακή μετάβαση και διεθνή επέκταση.

Στην αγορά διαβάζουν τις εξελίξεις ως ένα ισχυρό crash test εμπιστοσύνης. Πόσο πειστικό είναι το νέο αφήγημα και πόσο αποφασισμένοι είναι οι μέτοχοι να στηρίξουν το φιλόδοξο σχέδιο ανάπτυξης.

Η επόμενη ημέρα της ΔΕΗ, άλλωστε, τη θέλει να αναδύεται σε περιφερειακή δύναμη με ουσιαστικό αποτύπωμα, ενισχύοντας τον ρόλο της όχι μόνο στην ελληνική αγορά, αλλά και στο ευρύτερο ενεργειακό τοπίο.

Από τα ακίνητα της ΔΥΠΑ στην κοινωνική κατοικία

Μέσα στον ορυμαγδό της επικαιρότητας, μια σημαντική εξέλιξη πέρασε στα ψιλά. Οκτώ ακίνητα της ΔΥΠΑ περνούν πλέον στα χέρια του ελληνικού Δημοσίου με στόχο τη δημιουργία κοινωνικών κατοικιών.

Παιανία, Πύργος, Καλαμάτα και Λάρισα μπαίνουν στον χάρτη μιας προσπάθειας που επιχειρεί να απαντήσει σε ένα από τα πιο πιεστικά κοινωνικά ζητήματα της εποχής, τη στεγαστική κρίση.

Το μέτρο μπορεί να μην αλλάζει από μόνο του τη μεγάλη εικόνα, αποτελεί όμως ένα απτό βήμα προς μια πιο οργανωμένη κοινωνική πολιτική στέγασης, ειδικά για ευάλωτες ομάδες που βρίσκονται διαρκώς υπό πίεση.

Και κυρίως, λειτουργεί συμπληρωματικά στο ευρύτερο σχέδιο αξιοποίησης ανενεργών δημόσιων υποδομών, όπως τα κλειστά στρατόπεδα, για τη δημιουργία επιπλέον 2.300 κοινωνικών κατοικιών.

Το στοίχημα πλέον είναι αν αυτές οι πρώτες κινήσεις θα αποκτήσουν κλίμακα, ταχύτητα και συνέχεια.

