Το Στενό του Ορμούζ, τα «Τουρκικά Στενά» και η διπλωματική στενότητα της Άγκυρας

Την ώρα που η Τουρκία με νέα επιστολή της στον ΟΗΕ εμμένει στον όρο «Τουρκικά Στενά» για τον Βόσπορο και τα Δαρδανέλια, η Ελλάδα προωθεί τον Κάθετο Σιδηροδρομικό Άξονα BBA (Baltic–Black–Aegean) στοχεύοντας στη δημιουργία μιας εναλλακτικής οδού που παρακάμπτει τον Βόσπορο συνδέοντας απευθείας τα ελληνικά λιμάνια με την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Όπως κατέδειξε με σαφήνεια και η υπόθεση του Ορμούζ, η εξάρτηση από τα Στενά του Βοσπόρου ενέχει γεωπολιτικά ρίσκα, πέραν των καθυστερήσεων, και η Αθήνα παίρνει τα μέτρα της για τη στρατηγικής σημασίας σύνδεση με τα Βαλκάνια και την αυτονομία της Ευρώπης από τα Στενά του Βοσπόρου με μια «χερσαία διασυνοριακή γέφυρα» που θα μειώνει το χρόνο μεταφοράς εμπορευμάτων. Παράλληλα, με την εναλλακτική στον Βόσπορο, το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης αναβαθμίζεται περαιτέρω σε κρίσιμης σημασίας ενεργειακό, εμπορικό και νατοϊκό κόμβο με σύνδεση μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα. Η συνεργασία δε της Ελλάδας με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία καθιστά εφικτότερη τη διεκδίκηση των απαιτούμενων κοινοτικών κονδυλίων. Με την Αθήνα να εμφανίζεται αισιόδοξη για την υλοποίηση του φιλόδοξου έργου, η Άγκυρα, που έχει κολλήσει στην ονοματολογία και την ονοματοδοσία των «τουρκικών στενών», προβλέπεται να περιέλθει σε… διπλωματική στενότητα.

Ο πόλεμος βάζει τέλος στο όνειρο του φθηνού χρήματος

Η αγορά αρχίζει να γράφει ξανά το σενάριο του ακριβότερου χρήματος. Οι επενδυτές είχαν ποντάρει σε γρήγορη χαλάρωση, αλλά ο επίμονος πληθωρισμός και οι γεωπολιτικές αναταράξεις φέρνουν δεύτερες σκέψεις.

Στην Ευρώπη, η πρώτη προειδοποιητική βολή ήρθε την περασμένη εβδομάδα από τον βορρά, με την κεντρική τράπεζα της Νορβηγίας να αποφασίζει (πρώτη) αύξηση επιτοκίων κατά +0,25%. Η κίνηση της Norges Bank λειτούργησε σαν καμπανάκι για τις υπόλοιπες κεντρικές τράπεζες, υπενθυμίζοντας πως η μάχη με τις τιμές δεν έχει ακόμη κερδηθεί.

Στη Φρανκφούρτη, οι προβλέψεις για διαδοχικές αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ τον Ιούνιο και τον Ιούλιο πληθαίνουν, με τις αγορές να προσαρμόζονται σε ένα πιο σκληρό νομισματικό περιβάλλον. Στο εσωτερικό της ίδιας της ΕΚΤ ακούγονται ολοένα και περισσότερες φωνές υπέρ άμεσης δράσης, πριν ο πληθωρισμός αποκτήσει ξανά ανεξέλεγκτη δυναμική.

Σε ό,τι αφορά την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η Fed παραμένει εγκλωβισμένη ανάμεσα στον πληθωρισμό και την αβεβαιότητα της Μέσης Ανατολής. Οι αναλυτές πλέον βλέπουν πιο πιθανό ένα νέο «σφίξιμο» παρά την πολυαναμενόμενη μείωση. Κι αυτό, προς μεγάλη απογοήτευση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εδώ και χρόνια επιμένει πως η αμερικανική οικονομία χρειάζεται φθηνότερο χρήμα και όχι ακριβότερες ανάσες.

Η γκρίζα ζώνη της Golden Visa

Με τα όρια για την απόκτηση Golden Visa να έχουν εκτοξευθεί από πέρσι, η αγορά φαίνεται να προσαρμόζεται με σχεδόν… δημιουργικό τρόπο.

Καθώς το όριο για ακίνητα επαγγελματικής χρήσης παραμένει ακόμη χαμηλότερο -στις 250.000 ευρώ- όλο και περισσότεροι επενδυτές στρέφονται σε καταστήματα που κάποτε λειτουργούσαν ως εμπορικοί χώροι και σήμερα έχουν μείνει με μια ταμπέλα «ενοικιάζεται» πίσω από την τζαμαρία.

Βασική προϋπόθεση για να «ξεκλειδώσει» το χαμηλότερο όριο είναι η μετατροπή τους από επαγγελματικά σε κατοικίες. Και εκεί αρχίζει το πραγματικό παιχνίδι της αγοράς.

Ειδικότερα τα ισόγεια που έχουν πατάρι ή είναι ψηλοτάβανα έχουν ακόμη μεγαλύτερη ζήτηση γιατί μπορούν άνετα να μετατραπούν σε loft,

Τέλος χρόνου για την έκπτωση στον φόρο

Την Παρασκευή λήγει η διορία για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων με δικαίωμα έκπτωσης, μετά την παράταση που μετακίνησε την αρχική προθεσμία από τις 30 Απριλίου κατά 15 ημέρες.

Όσοι υποβάλουν τη δήλωσή τους έως τότε κερδίζουν έκπτωση 4% επί του ποσού της οφειλής. Από εκεί και πέρα, το «μπόνους» μειώνεται σταδιακά: 3% για δηλώσεις από 16 Μαΐου έως 15 Ιουνίου και 2% για όσους φτάσουν μέχρι τα μέσα Ιουλίου.

Η προϋπόθεση, βέβαια, παραμένει σταθερή: ο φόρος πρέπει να εξοφληθεί έως τις 31 Ιουλίου.

