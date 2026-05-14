Τουρκία: Όταν οι παρενοχλήσεις και οι νόμοι επί χάρτου πέφτουν σε «ευρωπαϊκό τοίχο»

Παρενόχλησε, λέει, την Τετάρτη τουρκική πυραυλάκατος το σκάφος πόντισης καλωδίων Ocean Link ισχυριζόμενη στον καπετάνιο του ότι το πλοίο κινείται σε περιοχή «τουρκικής δικαιοδοσίας». Ωστόσο, η παρενόχληση δεν είχε καμία συνέχεια, καθώς παρενέβη η φρεγάτα μας Αδριάς που βρισκόταν στην περιοχή.

Μόνο που το έργο αυτό δεν αφορά μόνο την ελληνική κυριαρχία, αλλά είναι ένα στρατηγικής σημασίας ευρωπαϊκό πρότζεκτ που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος Connecting Europe Facility (CEF). Επομένως, η στάση της Άγκυρας τη φέρνει σε μετωπική αντιπαράθεση με τη διακηρυγμένη ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενεργειακή και τηλεπικοινωνιακή θωράκιση της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Όπως έγινε και με τη διαφύλαξη της ασφάλειας της Κύπρου έτσι και τώρα… χάρη στις βεβιασμένες κινήσεις της κυβέρνησης Ερντογάν η Αθήνα αναδεικνύει de facto τα ευρωπαϊκά σύνορα και γεωπολιτικά συμφέροντα στην περιοχή.

Και άσε την Άγκυρα να κάνει «γαλάζιους» νόμους επί χάρτου και να παρενοχλεί για εσωτερική κατανάλωση όσο πέφτει πάνω σε «ευρωπαϊκό τοίχο».

Στο τιμόνι της Fed ο εκλεκτός του Τραμπ... «Mr. Estée Lauder»

Μετά από μια μακρά περίοδο δημόσιου «σφυροκοπήματος» και δεκάδων απειλών για «απόλυση» από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζερόμ Πάουελ αποτελεί πλέον παρελθόν από το τιμόνι της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν του συγχώρεσε ποτέ ότι δεν μείωνε τα επιτόκια με τον ρυθμό που ο ίδιος απαιτούσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πήρε τελικά αυτό που ήθελε: το κεφάλι του «εχθρού των επιτοκίων» επί πίνακι.

Έτσι, τα ηνία της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ αναλαμβάνει ο Κέβιν Γουόρς. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θεωρείται απλώς ένας ακόμη τεχνοκράτης. Πρόκειται για τον πλουσιότερο πρόεδρο στην ιστορία της Federal Reserve. Αν ο Πάουελ θεωρούνταν πλούσιος με περιουσία κοντά στα 50 εκατομμύρια, ο Γουόρς παίζει σε άλλη κατηγορία. Οι δηλώσεις «πόθεν έσχες» στη Γερουσία δείχνουν προσωπική περιουσία που φτάνει στα 226 εκατ. δολάρια. Πέραν τούτου, οι δεσμοί του με το κεφάλαιο δεν είναι απλώς επαγγελματικοί, είναι και οικογενειακοί, καθώς είναι παντρεμένος με την Τζέιν Λόντερ, κληρονόμο της αυτοκρατορίας καλλυντικών Estée Lauder.

Οι Financial Times στέκονται ιδιαίτερα στις στενές σχέσεις του Γουόρς με τον δισεκατομμυριούχο Stanley Druckenmiller. Οι κακές γλώσσες στην Ουάσινγκτον λένε πως ο νέος πρόεδρος αρνήθηκε να αποκαλύψει λεπτομέρειες για επενδύσεις εκατομμυρίων σε SpaceX και Polymarket, επικαλούμενος ρήτρες εμπιστευτικότητας.

Την ίδια ώρα, ο Πάουελ, αν και παύθηκε από πρόεδρος, δηλώνει ότι «δεν έχει άλλη επιλογή από το να παραμείνει» ως μέλος του ΔΣ, τουλάχιστον μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα για την πολυσυζητημένη ανακαίνιση του κτιρίου της Fed (μια υπόθεση που πολλοί θεωρούν «στημένη» από το περιβάλλον Τραμπ για να τον εξωθήσουν σε πλήρη παραίτηση).

Σε ό,τι αφορά τον Γουόρς, στο CNBC εκτιμούν πως έρχεται με τη σαφή αποστολή να «γρασάρει» την αμερικανική οικονομία, παρά τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό που καλπάζει στο 3,8%.

Ο ίδιος ορκίζεται ανεξαρτησία. Όταν, όμως, είσαι ο εκλεκτός του Τραμπ και ταυτόχρονα διαχειρίζεσαι οικογενειακή περιουσία δισεκατομμυρίων, η έννοια της ουδετερότητας ακούγεται σχεδόν ειρωνική, σχολιάζουν στους διαδρόμους της Wall Street.

Ο «Mr. Estée Lauder» καλείται να αποδείξει αν θα βάψει την αμερικανική οικονομία στα χρώματα του Λευκού Οίκου ή αν θα διατηρήσει ανέπαφο το θεσμικό «μακιγιάζ» της Fed.

Η «απόβαση» των μεγιστάνων στο Πεκίνο: Deals, φιλοφρονήσεις και... κινέζικο ghosting

Η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα μόνο τυπική δεν ήταν. Στο Air Force One δεν επέβαιναν απλώς διπλωμάτες, αλλά η αφρόκρεμα του αμερικανικού καπιταλισμού. Ο Τραμπ μετέτρεψε το προεδρικό αεροσκάφος σε... εταιρικό jet, παίρνοντας μαζί του, τους Ίλον Μασκ, Τιμ Κουκ και Τζένσεν Χουάνγκ.

Όχι τυχαία. Ο Αμερικανός πρόεδρος παίζει το δικό του “Art of the Deal” σε επίπεδο κρατών, χρησιμοποιώντας τους δισεκατομμυριούχους ως πολιορκητικό κριό για να ανοίξει την κινεζική αγορά. Το μήνυμα προς το Πεκίνο απλό: «Οι μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου είναι εδώ, αρκεί να τα βρούμε στους δασμούς».

Ο καθένας, βέβαια, είχε και τη δική του ατζέντα. Ο Μασκ πιέζει για έγκριση του Full Self-Driving στην Κίνα και για ασφάλεια στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ο Κουκ παίζει σε τεντωμένο σχοινί, προσπαθώντας να κρατήσει την Apple μέσα στην κινεζική αγορά, καθώς η Κίνα παραμένει το μεγαλύτερο εργοστάσιο και η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά της, παρά την προσπάθεια μεταφοράς παραγωγής στο Βιετνάμ. Και ο «Mr. AI» της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, θέλει να ξεμπλοκάρει ένα deal δισεκατομμυρίων για τα προηγμένα chips που έχουν κολλήσει στη διαμάχη Ουάσινγκτον–Πεκίνου.

Κάπου εκεί, όμως, αρχίζει το πραγματικό παρασκήνιο.

Γιατί αν ο Τραμπ τους παρουσίασε ως «μάγους» της οικονομίας, στο Πεκίνο δεν εντυπωσιάστηκαν ιδιαίτερα. Ειδικά με τον Μασκ, το κλίμα είναι εμφανώς ψυχρό. Στα κινεζικά social media και στα κρατικά μέσα, ο ιδρυτής της Tesla αντιμετωπίζεται πλέον με καχυποψία και όχι ως ιδιοφυΐα, αλλά ως «διπρόσωπος» παίκτης, λόγω του κομβικού ρόλου του Starlink (SpaceX) στην της Ουκρανίας και των σεναρίων και ενδεχομένως και της Ταϊβάν στο μέλλον.

Την ίδια ώρα, η άνοδος της BYD έχει μειώσει αισθητά την ανοχή του Πεκίνου στις ιδιορρυθμίες του. Και όσο ο Τραμπ αντάλλασσε φιλοφρονήσεις με τον Σι Τζινπίνγκ, στα social οι Κινέζοι σχολίαζαν ειρωνικά μέχρι και το «μαύρο μάτι» του Μασκ, στην τελευταία του εμφάνιση στον Λευκό Οίκο, χαρακτηρίζοντάς τον «υπάλληλο του Τραμπ» και όχι ισότιμο συνομιλητή.

Το Πεκίνο έκανε το δικό του παιχνίδι: κόκκινα χαλιά, επίσημα δείπνα και θερμά χαμόγελα μπροστά στις κάμερες. Αλλά πίσω από τις κλειστές πόρτες το μήνυμα ήταν σαφές. «Θέλετε deals; Ξεχάστε την Ταϊβάν και δώστε μας πρόσβαση στην τεχνολογία σας».

Γιατί στην Κίνα, οι επενδύσεις είναι ευπρόσδεκτες. Οι όροι, όμως, δεν μπαίνουν στην Ουάσινγκτον.

