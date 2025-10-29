Απουσίες, χαμόγελα και... «ψίθυροι» στην παρέλαση της Θεσσαλονίκης

Με κάθε επισημότητα και χωρίς παρατράγουδα γιορτάστηκε η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου σε όλη τη χώρα, ωστόσο -όπως κάθε χρόνο- τα παραπολιτικά στιγμιότυπα δεν έλειψαν.

Στη Θεσσαλονίκη, στο τρισάγιο και την κατάθεση στεφάνων στο Γ' Σώμα Στρατού, λίγο πριν από την εντυπωσιακή στρατιωτική παρέλαση, το «παρών» έδωσαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και οι αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων.

Από τους πολιτικούς αρχηγούς, εκείνος που ξεχώρισε με την παρουσία του ήταν ο Δημήτρης Νατσιός της Νίκης.

Αντίθετα, απών ήταν (πάλι) ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπως και (πάλι επίσης) ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, κάτι που σχολιάστηκε στα πολιτικά πηγαδάκια της Θεσσαλονίκης. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας και η Ζωή Κωνσταντοπούλου προτίμησαν τη μαθητική παρέλαση της Αθήνας, κρατώντας έτσι διαφορετικό «στίγμα παρουσίας».

Αλλά δεν έλειψαν και οι... δεξιές απουσίες.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος της Ελληνικής Λύσης ήταν ο «μεγάλος εξαφανισμένος» της ημέρας – οι πληροφορίες τον ήθελαν να απολαμβάνει το τριήμερο στο Πήλιο.

Το στιγμιότυπο, ωστόσο, που τράβηξε τα βλέμματα ήταν η θερμή χειραψία Μητσοτάκη–Δένδια και η σύντομη συνομιλία δέκα λεπτών μεταξύ τους στο περιθώριο της εκδήλωσης. Οι δύο άνδρες, μετά τον πρόσφατο «θόρυβο» γύρω από την τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, έδειξαν δημοσίως σημάδια επαναπροσέγγισης — τουλάχιστον σε επικοινωνιακό επίπεδο.

Μητσοτάκης και Δένδιας θα βρεθούν εκ νέου σήμερα, Τετάρτη, στα εγκαίνια της νέας πρόσοψης του Υπουργείου Άμυνας, έργο του γλύπτη Κώστα Βαρώτσου. Το μήνυμα, όπως λένε όσοι ξέρουν τα ενδότερα του Μεγάρου Μαξίμου, είναι σαφές: το κεφάλαιο Άγνωστος Στρατιώτης θεωρείται λήξαν – τουλάχιστον προς το παρόν.

Στην τελική ευθεία το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα – Προ των πυλών η «Ιθάκη»

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος δείχνει πλέον να επιταχύνει το προσωπικό του πολιτικό σχέδιο. Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, αύριο Πέμπτη αναμένεται να ανακοινωθούν τα ονόματα των προσωπικοτήτων που θα συγκροτήσουν το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, το οποίο θα αριθμεί περίπου τριάντα μέλη.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για πανεπιστημιακούς, πρώην υπουργούς και ανθρώπους του πολιτισμού, που θα λειτουργήσουν ως «δεξαμενή σκέψης» για τη χάραξη των βασικών προγραμματικών αρχών του νέου φορέα.

Η ανακοίνωση των ονομάτων αναμένεται να δώσει πιο καθαρό στίγμα για το ποιοι τελικά θα στοιχηθούν πίσω από το εγχείρημα Τσίπρα — και κυρίως, ποιοι δεν θα είναι εκεί.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, γύρω στις 24 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί και η παρουσίαση του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού με τίτλο «Ιθάκη», μια συμβολική ημερομηνία, καθώς θα σηματοδοτήσει και την επανεμφάνισή του στο πολιτικό προσκήνιο.

Από τη νέα χρονιά, δε, ο Αλέξης Τσίπρας σκοπεύει να ξεκινήσει περιοδείες ανά την Ελλάδα, δίνοντας ξεκάθαρο πολιτικό χαρακτήρα στην επιστροφή του.

Στην Αμαλίας, πάντως, επικρατεί σιγή ασυρμάτου μετά την απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ υπέρ της συμπόρευσης με το υπό διαμόρφωση κόμμα Τσίπρα. Οι επιτελείς του πρώην πρωθυπουργού δεν σχολιάζουν -ούτε επιβεβαιώνουν, ούτε διαψεύδουν- τη στάση αυτή, επιλέγοντας μια στρατηγική αναμονής μέχρι να διαμορφωθεί πλήρως ο νέος πολιτικός χάρτης.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει μεθοδικά, οργανωμένα και με συμβολισμούς που παραπέμπουν σε επανεκκίνηση – και όχι σε ανακύκλωση. Και κάπως έτσι, η «Ιθάκη» φαίνεται να είναι μόλις η αρχή ενός νέου ταξιδιού, το οποίο παρακολουθούν πολύ προσεκτικά τόσο στην Κουμουνδούρου όσο και στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Δεν ξεχνώ»

Είχαν περάσει πολλές ώρες από το θέμα που ανέκυψε με την απουσία των περισσότερων αρχηγών της (κεντρο)αριστεράς από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου, είχε σηκωθεί πολύς κουρνιαχτός, αλλά κάποιος δεν είχε πει την τελευταία λέξη.

Ο Παύλος Πολάκης.

Και δεν είπε μόνο μια λέξη, «άστραψε και βρόντηξε», δηλώνοντας με την πολάκεια αψύτητα που τον χαρακτηρίζει ότι «καλά κάναμε και δεν πήγαμε στην κηδεία του». Αιτία; Ο «Νιόνιος» είχε αποκαλέσει στον ΣΚΑΪ τον Πολάκη... αρκουδιάρη το σωτήριον έτος 2019.

Επιβεβαιώνεται λοιπόν η αναφορά ενός πρώην συντρόφου του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ότι ποτέ «δεν ξεχνά» όσους θεωρεί ότι τον έθιξαν. Και το μανιάτικο δεν έχει διάρκεια λήξης, ξεπερνάει μάλιστα τα όρια του θανάτου.

Αμερικανική ψήφος εμπιστοσύνης... στην Αθήνα

Μήνυμα στρατηγικής εμπιστοσύνης προς την Αθήνα εκπέμπει η διπλή επίσκεψη κορυφαίων Αμερικανών αξιωματούχων στις 6 και 7 Νοεμβρίου.

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ και ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ, επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, θα βρεθούν στην ελληνική πρωτεύουσα κατόπιν πρόσκλησης του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου.

Η επίσκεψη σηματοδοτεί την αναβάθμιση της Ελλάδας ως στρατηγικού ενεργειακού κόμβου στην ευρύτερη περιοχή και εντάσσεται στο πλαίσιο της αμερικανικής πολιτικής για ενίσχυση του άξονα Βορρά–Νότου, ο οποίος ξεκινά από την Ελλάδα και εκτείνεται μέχρι την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο Νταγκ Μπέργκαμ, λίγες ημέρες πριν από το ταξίδι του στην Αθήνα, χαρακτήρισε τον άξονα αυτόν «τεράστια ευκαιρία για να σπάσει η ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης από τη Ρωσία», υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι η ενεργειακή διασύνδεση μπορεί να διαδραματίσει πιο καθοριστικό ρόλο ακόμη και από το ΝΑΤΟ στη σταθερότητα της περιοχής.

Πρόκειται αναμφίβολα για μια σαφή ένδειξη εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, την οποία ορισμένοι -μέχρι πρόσφατα- θεωρούσαν ότι θα αντιμετώπιζε δυσκολίες στις σχέσεις της με την επικείμενη κυβέρνηση Τραμπ. Οι εξελίξεις, όμως, φαίνεται να τους διαψεύδουν.

Η προεργασία του υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου αποδεικνύεται καθοριστική. Οι επαφές που είχε τους προηγούμενους μήνες στη Νέα Υόρκη και την Ουάσιγκτον έθεσαν τις βάσεις για την επίσκεψη αυτή, η οποία εκτιμάται πως θα ανοίξει τον δρόμο για νέα ενεργειακά projects και επενδυτικές συνεργασίες σε φυσικό αέριο, υδρογόνο και ΑΠΕ.

Όπως σχολιάζουν διπλωματικές πηγές, «η Ουάσιγκτον βλέπει πλέον την Αθήνα, όχι απλώς ως έναν αξιόπιστο εταίρο, αλλά ως κρίσιμο πυλώνα ενεργειακής ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο».

Διήμερο των κεντρικών τραπεζών

Διήμερο αποφάσεων είναι για τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες αυτό που διανύουμε.

Την αρχή θα κάνει η Fed σήμερα και θα ακολουθήσει η ΕΚΤ αύριο.

Οι αγορές τιμολογούν μείωση των επιτοκίων κατά 0,25% από την κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ, ενώ για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για… αμετάβλητα επιτόκια.

Το «πάγωμα» της αγοράς εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο νούμερο ένα κίνδυνος αυτή τη στιγμή για την οικονομία και ο κυριότερος λόγος για μείωση των επιτοκίων από τον Τζερόμ Πάουελ.

Αντίθετα, η Κριστίν Λαγκάρντ και οι υπόλοιποι κεντρικοί τραπεζίτες στην Ευρώπη, έχουν μειώσει κατά πολύ τα επιτόκια και δεν έχουν λόγο να προβούν σε βιαστικές κινήσεις.

Πόσο κοστίζει ένα αυτοκίνητο στην Ελλάδα

Μια πρόσφατη έρευνα της Εurostat αποκάλυψε τις φθηνότερες και ακριβότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αγορά αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας.

Δανία, Ισλανδία και Ολλανδία αποτελούν την τριάδα των ακριβότερων αγορών.

Η χώρα μας περιλαμβάνεται στο τοπ 10 των φθηνότερων χωρών, με ποσοστό 7% μικρότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Βόρεια Μακεδονία, Σλοβακία, Σλοβενία και Κύπρος αποτελούν την τετράδα των φθηνότερων αγορών.

«Μετακομίζουν» από τη Γαλλία οι πλούσιοι

Η πολιτική αναταραχή στη Γαλλία και οι σκέψεις για υπερφορολόγηση έχουν κάνει πολλούς πλούσιους να «διώξουν» τα χρήματά τους από τη χώρα.

Σημαντικότεροι προορισμοί είναι η Ελβετία και το Λουξεμβούργο.

Η εκροή κεφαλαίων ξεκίνησε από την προκήρυξη εκλογών τον Ιούνιο του 2024.

Τα περισσότερα κεφάλαια κατευθύνονται σε ασφάλειες ζωής στο Λουξεμβούργο, οι οποίες μόνο το 2024 είδαν αύξηση κοντά στο 60%. Τα χρήματα που τοποθετήθηκαν φτάνουν τα 13,8 δισ. ευρώ.



