Ένας Άγγλος φίλαθλος, του οποίου τα ίχνη είχαν χαθεί, ενώ - θεωρητικά - έπρεπε να βρίσκεται στις ΗΠΑ, βρέθηκε τελικά «σώος και αβλαβής» στην Ευρώπη, έπειτα από δεκαήμερη αναζήτηση.

Ο 65χρονος Μάικλ Χιούιτ (Michael Hewitt), ένθερμος οπαδός της Λιντς Γιουνάιτεντ και του ποδοσφαίρου, απολάμβανε τις διακοπές του στην ηλιόλουστη Βαρκελώνη, χωρίς να γνωρίζει ότι η οικογένειά του και οι Αρχές τον αναζητούσαν στην Αμερική

Ο αδελφός του, Γκάρι, δήλωσε ότι ο Μάικλ, έχασε το κινητό του λίγο μετά την άφιξή του στη Βαρκελώνη, όπου είχε κάνει στάση πριν συνεχίσει το ταξίδι του προς τη Βοστώνη.

«Έχασε το τηλέφωνό του και δεν θυμόταν κανέναν από τους αριθμούς που ήταν αποθηκευμένοι σε αυτό», είπε ο Γκάρι. «Δεν σκέφτηκε να απευθυνθεί στη βρετανική πρεσβεία, επειδή είχε ακόμη το διαβατήριο και τα χρήματά του και θεώρησε ότι δεν θα μπορούσαν να τον βοηθήσουν.»

Αντί γι’ αυτό, συνέχισε να απολαμβάνει τη διαμονή του στη Βαρκελώνη, παρακολουθώντας τους αγώνες της Αγγλίας σε μπαρ της πόλης. Χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο, δεν είχε καμία ιδέα ότι η οικογένειά του τον αναζητούσε και ότι είχε ξεκινήσει μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού του.

Ο Μάικλ επρόκειτο να ταξιδέψει στις ΗΠΑ για να παρακολουθήσει τον αγώνα της Αγγλίας με τη Γκάνα στη Μασαχουσέτη στις 23 Ιουνίου. Ωστόσο, όταν έχασε το κινητό του δύο ημέρες νωρίτερα, έχασε μαζί και τα ηλεκτρονικά ταξιδιωτικά του έγγραφα, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να επιβιβαστεί στην πτήση. Το τελευταίο ίχνος του ήταν σε ένα μπαρ της Βαρκελώνης, όπου δημοσίευε φωτογραφίες στο Facebook, πριν σταματήσει κάθε επικοινωνία με την οικογένειά του.

Οι συγγενείς του δήλωσαν αμέσως την εξαφάνισή του, ενώ το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών ξεκίνησε έρευνα. Ενημερώθηκε επίσης η Interpol και κυκλοφόρησαν εκκλήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προς κατοίκους της Βαρκελώνης και φιλάθλους για οποιαδήποτε πληροφορία.

Ύστερα από δέκα ημέρες αναζητήσεων, η βρετανική πρεσβεία στην Ισπανία κατάφερε να εντοπίσει το ξενοδοχείο όπου διέμενε, αξιοποιώντας τις κινήσεις της τραπεζικής του κάρτας.

Ο Μάικλ βρέθηκε εκεί, ασφαλής, και επικοινώνησε επιτέλους με τους δικούς του.

Συνταξιούχος πρώην συνδικαλιστής, ο Μάικλ είναι φανατικός φίλαθλος της Λιντς Γιουνάιτεντ από τη δεκαετία του 1960 και ακολουθεί την ομάδα του και την εθνική Αγγλίας σε αγώνες στο εξωτερικό εδώ και δεκαετίες. Η οικογένεια Χιούιτ εξέφρασε την τεράστια ανακούφισή της για την ευχάριστη κατάληξη της περιπέτειας. Σε ανακοίνωσή της στο Facebook ανέφερε: «Ως οικογένεια, ευχόμασταν απελπισμένα αυτή η οδυνηρή ιστορία να έχει ένα απλό, ίσως και κάπως αμήχανο, αλλά ευτυχισμένο τέλος. Και ευτυχώς, αυτό ακριβώς συνέβη.»

Πηγή: skai.gr

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