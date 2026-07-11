Σοβαρούς τριγμούς στο εσωτερικό της FIFA προκαλεί η υπόθεση του Φολαρίν Μπάλογκαν, με τη θέση του Τζιάνι Ινφαντίνο να εμφανίζεται πλέον αισθητά αποδυναμωμένη μετά τις έντονες αντιδράσεις για την αναστολή της τιμωρίας του Αμερικανού επιθετικού.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των «Times», αρκετές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες που είχαν εκφράσει τη στήριξή τους στην επανεκλογή του Ινφαντίνο εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο να την αποσύρουν. Η αίσθηση που επικρατεί σε αυτές τις χώρες είναι ότι η απόφαση να μετατεθεί η ποινή του Μπάλογκαν για μετά το Μουντιάλ ξεπέρασε τα όρια, καθώς θεωρούν ότι η FIFA παρενέβη σε ζήτημα που θα μπορούσε να επηρεάσει άμεσα την εξέλιξη ενός αγώνα.

Ο πρόεδρος της FIFA αναμένεται να αντέξει την πίεση και να παραμείνει στη θέση του, ωστόσο το σκάνδαλο φέρεται να έχει προκαλέσει σημαντική ζημιά στο κύρος και στην επιρροή του. Παράλληλα, εκτιμάται ότι θα συναντήσει ισχυρές αντιστάσεις σε μελλοντικά σχέδια, όπως η περαιτέρω διεύρυνση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων ή η διεξαγωγή του ανά διετία.

Στο ίδιο πλαίσιο, θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο να προχωρήσει οποιαδήποτε προσπάθεια αλλαγής του καταστατικού της FIFA, ώστε ο Ινφαντίνο να μπορέσει να διεκδικήσει νέα θητεία μετά το 2031.

«Η πολιτική παρέμβαση στο ποδόσφαιρο δεν θα μπορούσε να είναι πιο έντονη από αυτή που έκανε ο Τραμπ, ενώ οι εξηγήσεις της FIFA ήταν γελοίες», ανέφερε πηγή του ποδοσφαίρου, υποστηρίζοντας ότι ο Ινφαντίνο είναι πλέον απομονωμένος και κινδυνεύει να εξελιχθεί σε πρόεδρο χωρίς ουσιαστική πολιτική δύναμη.

Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Νορβηγία και Ελβετία έχουν ήδη εκφράσει δημόσια την αντίθεσή τους στην απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της FIFA, η οποία διατήρησε την κόκκινη κάρτα του Μπάλογκαν, αλλά ανέστειλε την αυτόματη τιμωρία του.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η στάση του Βελγίου, καθώς η εθνική του ομάδα αντιμετώπισε τις ΗΠΑ στη φάση των «16» και ο Μπάλογκαν είχε δικαίωμα συμμετοχής. Η βελγική ομοσπονδία φέρεται να είχε ενημερώσει πριν από μερικές εβδομάδες τον Ινφαντίνο ότι θα στήριζε την επανεκλογή του, όμως τα δεδομένα πλέον έχουν αλλάξει.

Η βασική δύναμη του Ινφαντίνο εξακολουθεί να βρίσκεται στην Αφρική. Η ομοσπονδία του Νίγηρα εξέφρασε ανοιχτά τη στήριξή της, απορρίπτοντας κάθε απόπειρα αποσταθεροποίησης του προέδρου της FIFA. Ωστόσο, σε άλλες αφρικανικές χώρες, όπως η Αίγυπτος και η Σενεγάλη, φαίνεται να υπάρχουν δεύτερες σκέψεις.

Ερωτήματα προκαλεί και το πέπλο μυστικότητας γύρω από την ίδια την απόφαση. Η FIFA δεν έχει αποκαλύψει ποιο μέλος ή ποια μέλη της Πειθαρχικής Επιτροπής αποφάσισαν την αναστολή της τιμωρίας. Τα τελευταία δύο χρόνια, μεγάλο μέρος των υποθέσεων έχει κριθεί μονομερώς από τον αναπληρωτή πρόεδρο της Επιτροπής, Χόρχε Παλάσιο, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί αν συμμετείχε και στη συγκεκριμένη απόφαση.

Η υπόθεση Μπάλογκαν έχει πλέον ξεφύγει από τα όρια μιας απλής πειθαρχικής διαμάχης και εξελίσσεται σε μείζονα κρίση αξιοπιστίας για τη FIFA, με τον Τζιάνι Ινφαντίνο να βρίσκεται αντιμέτωπος με τη σοβαρότερη πολιτική πίεση της θητείας του.

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