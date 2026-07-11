Η Ισπανία κατάφερε να επιβληθεί με 2-1 του Βελγίου στο Λος Άντζελες, πανηγυρίζοντας την πρόκριση στα ημιτελικά του φετινού Μουντιάλ!

Μετά από το τέλος της αναμέτρησης, ο Λαμίν Γιαμάλ έκανε δηλώσεις και εξέφρασε την τεράστια χαρά του, ενώ στη συνέχεια έστειλε και το μήνυμά του προς τη Γαλλία, η οποία θα αποτελέσει το τελευταίο εμπόδιο της «ρόχα» στον δρόμο της για τον μεγάλο τελικό!

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος! Προκριθήκαμε στα ημιτελικά και συνεχίζουμε... Είμαι συνεχώς καλά κλεισμένος κατά τη διάρκεια των αγώνων, με πολλούς ποδοσφαιριστές της αντίπαλης ομάδας να πέφτουν πάνω μου. Όμως, πάντα υπάρχει κάποιος άλλος ελεύθερος, όπως συνέβη και στο πρώτο μας γκολ», δήλωσε αρχικά ο νεαρός άσος, ενώ στη συνέχεια μίλησε και για τον επερχόμενο μεγάλο ημιτελικό της ομάδας του κόντρα στη Γαλλία, λέγοντας:

«Νομίζω ότι αν υπάρχει κάποια ομάδα που μπορεί να φοβίσει τη Γαλλία, είμαστε εμείς. Μην ξεχνάτε ότι τους έχουμε νικήσει δύο συνεχόμενες φορές. Είμαστε δύο σπουδαίες ομάδες, για εμένα οι δύο καλύτερες, αλλά δεν έχουμε κανέναν φόβο».

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