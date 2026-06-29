Ένα απρόσμενο... εξωαγωνιστικό στοιχείο ήρθε να προστεθεί στην αναμέτρηση της Αργεντινής με το Πράσινο Ακρωτήρι για τη φάση των «32» του Μουντιάλ 2026, καθώς ο γνωστός Γκανέζος μάγος Νάνα Κουάκου Μπόνσαμ προέβλεψε ότι οι πρωταθλητές κόσμου θα αποκλειστούν από τη διοργάνωση.

Ο Μπόνσαμ, ο οποίος έχει γίνει γνωστός τα τελευταία χρόνια για τις ποδοσφαιρικές του... προφητείες, υποστήριξε πως το Πράσινο Ακρωτήρι θα κάνει τη μεγάλη έκπληξη και θα αφήσει εκτός συνέχειας την ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι.

«Το Πράσινο Ακρωτήρι θα αποκλείσει την Αργεντινή από το Παγκόσμιο Κύπελλο», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως οι «δυνάμεις» του θα βρίσκονται στο πλευρό της αφρικανικής ομάδας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Γκανέζος μάγος απασχολεί την επικαιρότητα. Στη διάρκεια του Μουντιάλ 2026 είχε ισχυριστεί πως είχε ρίξει κατάρα στον Χάρι Κέιν πριν από την αναμέτρηση της Αγγλίας με τη Γκάνα, προβλέποντας ότι ο αρχηγός των Άγγλων δεν θα σκοράρει. Πράγματι, ο Κέιν έμεινε χωρίς γκολ στο 0-0 των δύο ομάδων, ενώ αργότερα ο ίδιος ο Μπόνσαμ δήλωσε πως... έλυσε την κατάρα, με τον επιθετικό της Αγγλίας να βρίσκει δίχτυα στο αμέσως επόμενο παιχνίδι του με τον Παναμά.

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