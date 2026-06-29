Ο Βινίσιους έδειξε την ευαίσθητη πλευρά του. Καλεσμένος σε μια εκπομπή, άκουσε ένα μήνυμα από τη γιαγιά του, Νίζλα, με την οποία μεγάλωσε και παραμένει πολύ «δεμένος», ξεσπώντας σε κλάματα.

«Είναι ένα πολύ ξεχωριστό άτομο γιατί ο πατέρας μου ζούσε πάντα μακριά, οπότε μεγάλωσα με τη μητέρα μου, τα αδέρφια μου και τη γιαγιά μου. Το σπίτι ήταν μικρό και κοιμήθηκα μαζί της αμέτρητες νύχτες. Είμαι άφωνος. Διαμόρφωσε τη ζωή μου. Ξέρω ότι θα έρθει η ώρα που οι άνθρωποι θα μας αφήσουν, οπότε απολαμβάνω κάθε στιγμή που μπορώ μαζί της. Έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να μπορέσω να πραγματοποιήσω το όνειρό μου. Το να τη βλέπω ευτυχισμένη είναι ανεκτίμητο», ανέφερε ο σούπερ σταρ της Ρεάλ με δάκρυα στα μάτια.

Vinicius breaks down in tears at his grandmother's words.🥹❤️



"I spent up to sixteen years living with her. She's a very important person to me because my father always lived far away. So my mother and brothers were always there with my grandmother. She always did everything for… — Viní Jr.FanBoy 🤍🇧🇷🇫🇷 (@vinijrfanboy_) June 28, 2026

Παράλληλα αναφέρθηκε στις μάχες που έχει δώσει κατά του ρατσισμού. «Αυτές οι νίκες εκτός γηπέδου είναι πολύ πιο σημαντικές από αυτές που πετυχαίνω σε αυτό. Γιατί με αυτόν τον τρόπο βοηθάω πολύ περισσότερους ανθρώπους. Είναι αλήθεια ότι η πρόοδος είναι αργή, αλλά ελπίζω να συνεχίσει να προχωρά, ώστε η επόμενη γενιά να μην χρειαστεί να υποφέρει το ίδιο. Έχω έναν επτάχρονο αδερφό και ελπίζω να μην χρειαστεί ποτέ να βιώσει ρατσισμό. Θέλω να κάνω σπουδαία πράγματα στο γήπεδο, αλλά και να συνεχίσω να εμπνέω νέους μαύρους που δεν έχουν τη φωνή που έχω εγώ».

Όσο για την προσπάθεια της Βραζιλίας στο Μουντιάλ, είπε: «Αυτή είναι μια γενιά που αγωνίζεται σκληρά για να επαναφέρει τη Βραζιλία στην κορυφή. Το έκτο αστέρι έχει αργήσει πολύ. Έχουμε μάθει πολλά κατά τη διάρκεια αυτών των τελευταίων ετών. Ο κόουτς Αντσελότι μάς δίνει ελευθερία, ηρεμία και ελπίδα να επιστρέψουμε στην κορυφή. Το να έχουμε τους Νεϊμάρ, Κασεμίρο, Άλεξ Σάντρο, Ντανίλο και Μαρκίνιος, οι οποίοι είναι πολύ έμπειροι, μας δίνει πολλή ηρεμία, ώστε οι νεότεροι παίκτες να έχουν χώρο. Είμαι μόνο 25 ετών, αλλά μια πολύ καλή γενιά έρχεται με τους Έντρικ, Ραγιάν και άλλους».

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