Ζεπ Μπλάτερ: «Οι κόκκινες κάρτες δεν σβήνονται με πολιτικά τηλεφωνήματα»

Ο πρώην πρόεδρος της FIFA, Ζεπ Μπλάτερ, κατηγόρησε τη διεθνή ποδοσφαιρική ομοσπονδία ότι ανέτρεψε την τιμωρία του επιθετικού της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ, Φολαρίν Μπάλογκαν, ύστερα από «πολιτικά τηλεφωνήματα».

Η FIFA επιβεβαίωσε την Κυριακή ότι η ποινή αποκλεισμού μίας αγωνιστικής που είχε επιβληθεί στον Μπάλογκαν, μετά την αποβολή του στον αγώνα της φάσης των «32» απέναντι στη Βοσνία, ανεστάλη για διάστημα ενός έτους. Έτσι, ο διεθνής επιθετικός απέκτησε δικαίωμα συμμετοχής στην αναμέτρηση με το Βέλγιο για τη φάση των «16».

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), χαιρέτισε την απόφαση, κάνοντας λόγο για «ανατροπή μιας μεγάλης αδικίας», ενώ δημοσιεύματα ανέφεραν ότι η αμερικανική κυβέρνηση άσκησε πιέσεις στον Ινφαντίνο προκειμένου να αρθεί η τιμωρία. Μέχρι στιγμής, ούτε η FIFA ούτε η ειδική ομάδα εργασίας του Λευκού Οίκου για το Παγκόσμιο Κύπελλο έχουν σχολιάσει τις συγκεκριμένες πληροφορίες. Ωστόσο, ο Μπλάτερ υποστήριξε ότι η ομοσπονδία οφείλει να δώσει σοβαρές απαντήσεις.

«Οι κόκκινες κάρτες δεν ανατρέπονται με πολιτικά τηλεφωνήματα. Ανατρέπονται μόνο βάσει των κανονισμών, των αποδεικτικών στοιχείων και των αποφάσεων ανεξάρτητων οργάνων», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

«Αν ένας πρόεδρος των ΗΠΑ παρεμβαίνει προς τον πρόεδρο της FIFA και ένας ποδοσφαιριστής ξαφνικά αποκτά δικαίωμα συμμετοχής πριν από αγώνα νοκ άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τότε προκύπτει αναπόφευκτα το ερώτημα: Quo vadis , FIFA; Το ποδόσφαιρο δεν πρέπει ποτέ να μετατραπεί σε πεδίο άσκησης πολιτικής ισχύος».

Η θητεία του Μπλάτερ στην προεδρία της FIFA έληξε το 2015, όταν τιμωρήθηκε αρχικά με οκταετή αποκλεισμό από κάθε δραστηριότητα σχετική με το ποδόσφαιρο, ποινή που μειώθηκε σε έξι χρόνια μετά από έφεση. Η υπόθεση αφορούσε πληρωμή προς τον Μισέλ Πλατινί. Οι δύο άνδρες αθωώθηκαν από τα ελβετικά δικαστήρια για την υπόθεση αυτή, υποστηρίζοντας πάντοτε ότι επρόκειτο για καθυστερημένη αμοιβή του Πλατινί για τις υπηρεσίες που είχε προσφέρει ως σύμβουλος του Μπλάτερ.

Το 2021, η επιτροπή δεοντολογίας της FIFA επέβαλε στον Μπλάτερ νέα εξαετή τιμωρία για άλλες παραβιάσεις του κώδικα δεοντολογίας της ομοσπονδίας.

Η Βασιλική Βελγική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (RBFA) δήλωσε ότι έμεινε «κατάπληκτη» από την απόφαση της πειθαρχικής επιτροπής της FIFA και γνωστοποίησε ότι εξετάζει «όλες τις διαθέσιμες επιλογές». Σύμφωνα με δημοσιεύματα της Δευτέρας το πρωί, η RBFA κατέθεσε έφεση κατά της απόφασης και είχε προθεσμία έως τη 1:00 μ.μ. (ώρα Ηνωμένου Βασιλείου) για να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα.

Η FIFA δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει αν έκανε δεκτό το αίτημα της βελγικής ομοσπονδίας για άσκηση έφεσης.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός του Βελγίου, Ρούντι Γκαρσία, παρομοίασε την εξέλιξη με πρωταπριλιάτικο αστείο, ενώ ο προπονητής της Αγγλίας, Τόμας Τούχελ, χαρακτήρισε την απόφαση «παράξενη» μετά τη νίκη της ομάδας του με 3-2 επί του Μεξικού την Κυριακή.

«Ποιος ανέτρεψε αυτή την απόφαση, πότε συνέβη και με ποια αιτιολογία. Και μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτό; Για μένα είναι απλώς παράξενο. Αυτό που θέλουμε είναι συνέπεια στις αποφάσεις», αναρωτήθηκε ο Γερμανός τεχνικός.

Πηγή: skai.gr

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