Ξέσπασε ο Κλοπ: «Άσχετοι με το ποδόσφαιρο Τραμπ και Ινφαντίνο, δεν θα έπρεπε να έχουν εμπλοκή στο θέμα Μπάλογκαν»

Έξαλλος ο Γιούργκεν Κλοπ μετά τις φήμες πως η άρση της τιμωρίας του Φόλαριν Μπάλογκαν έγινε μετά από παρέμβαση του Ντόναλντ Τράμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να επικοινώνησε με τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, για να ακυρωθεί ουσιαστικά η κόκκινη κάρτα στον φορ των ΗΠΑ και να είναι διαθέσιμος για τον αγώνα των «16» απέναντι στο Βέλγιο.

«Αυτό είναι το παιχνίδι μας, όχι το δικό τους», δήλωσε ο Κλοπ στο MagentaTV, όπου εργάζεται ως σχολιαστής κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. «Αν ο Τραμπ και ο Ινφαντίνο συμφώνησαν πραγματικά σε αυτό, αυτό είναι τρελό. Όλα πλέον τίθενται υπό αμφισβήτηση. Αυτοί οι δύο άνθρωποι, κανένας από τους οποίους δεν γνωρίζει τίποτα για ποδόσφαιρο, δεν θα έπρεπε να έχουν καμία σχέση με αυτό», πρόσθεσε.

Ο Κλοπ εξήγησε ότι δεν μπορεί να καταλάβει γιατί η απόφαση ανατράπηκε επειδή το περιστατικό που οδήγησε στην κόκκινη κάρτα «δεν αφήνει περιθώρια για συζήτηση. Αυτή είναι μια κόκκινη κάρτα. Ακόμη κι αν κάποιος θεωρεί πως έγινε λάθος, στο παιχνίδι μας έχουμε όλοι υποφέρει από λάθος αποφάσεις. Όμως μαθαίνουμε να ζούμε με αυτές».

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