Αποφασισμένη να αποκτήσει τον Ορμπελίν Πινέδα είναι η Μοντερέι. Όπως αναφέρουν στο Μεξικό, η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα έφτασε να προσφέρει 7 εκατ. ευρώ στην ΑΕΚ για την αγορά του 30χρονου μέσου, στον οποίο δίνει πολυετές συμβόλαιο με πολύ μεγάλες αποδοχές.

Υπενθυμίζεται πως ο Πινέδα έχει συμβόλαιο ως το καλοκαίρι του 2027, με ρήτρα 8 εκατ. ευρώ (που θα πρέπει να καταβληθούν μεμιάς και όχι σε δόσεις).

Ο έγκυρος δημοσιογράφος, Σέζαρ Λουίς Μέρλο, αναφέρει πως οι πιθανότητες είναι μοιρασμένες μεταξύ ανανέωσης με την ΑΕΚ και πώλησης. «Ρώτησα σήμερα πώς έχει το θέμα. Μου λένε 50-50. Οι πιθανότητες είναι 50% ο Ορμπελίν να δεχθεί να ανανεώσει στην ΑΕΚ όπου έχει ένα χρόνο ακόμα στο συμβόλαιο και 50% να τον αγοράσει η Μοντερέι για να έρθει στο Μεξικό υπό τις οδηγίες του Ματίας Αλμέιδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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