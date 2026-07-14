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Επιχείρηση απεγκλωβισμού στην Πάτρα: 2χρονο είχε κλειδωθεί σε ΙΧ - Είναι καλά στην υγεία του

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μητέρα δεν μπορούσε να ξεκλειδώσει το ΙΧ της, πιθανά γιατί είχαν «μπλοκάρει» οι κλειδαριές και το 2χρονο κοριτσάκι εγκλωβίστηκε

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Πάτρα

Συναγερμός σήμανε χθες βράδυ σε Αστυνομία και Πυροσβεστική, όταν ενημερώθηκαν για μικρό παιδί που ήταν κλειδωμένο μέσα σε αυτοκίνητο, στην Πάτρα.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, η κινητοποίηση ήταν άμεση, καθώς η μητέρα δεν μπορούσε να ξεκλειδώσει το ΙΧ της, πιθανά γιατί είχαν «μπλοκάρει» οι κλειδαριές και το 2χρονο κοριτσάκι βρισκόταν μέσα εγκλωβισμένο.

Οι πυροσβέστες όταν διαπίστωσαν πως δεν μπορούσαν να ανοίξουν τις πόρτες έσπασαν με προσοχή το παράθυρο, για να μην τραυματιστεί το παιδί και το έβγαλαν σώο παραδίδοντάς το στην έντρομη μητέρα του.

Δείτε φωτογραφίες:

Πάτρα

Πάτρα

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Πάτρα απεγκλωβισμός βρέφος
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