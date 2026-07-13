Ένα λεπτό σιγής θα τηρηθεί πριν από τον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας (22:00) στο Ντάλας, προς τιμήν των θυμάτων της επίθεσης στη Νίκαια στις 14 Ιουλίου 2016, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

«Πριν από τη Γαλλία-Ισπανία, θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγής προς τιμήν των θυμάτων της επίθεσης στη Νίκαια, δέκα χρόνια μετά τις 14 Ιουλίου 2016. Ευχαριστώ τον πρόεδρο της FIFA που ανταποκρίθηκε στο αίτημα της Γαλλίας και όλων των Γάλλων που κινητοποιήθηκαν. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ», έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος.

«Ο πρόεδρος της γαλλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Φιλίπ Ντιαλό, μόλις με ενημέρωσε ότι η FIFA συμφώνησε σε ένα λεπτό σιγής στην έναρξη του ημιτελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γαλλίας-Ισπανίας», δήλωσε επίσης ο δήμαρχος της Νίκαιας, Έρικ Τσιότι, στο X, προσθέτοντας ότι ευχαρίστησε θερμά τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο.

Ο Έρικ Τσιότι είχε απευθύνει έκκληση στη FIFA για ενός λεπτού σιγή. Εξέχουσες προσωπικότητες στη Νίκαια είχαν επίσης ξεκινήσει μια παρόμοια έκκληση, και μια αίτηση που ξεκίνησε από συγγενείς των θυμάτων είχε συγκεντρώσει περισσότερες από 8.000 υπογραφές. Η γαλλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία (FFF) είχε επίσης διαβιβάσει αυτό το αίτημα.

Η επίθεση με φορτηγό, σκότωσε 86 άτομα και τραυμάτισε περισσότερους από 400 στις 14 Ιουλίου 2016, μεταξύ των περίπου 30.000 ανθρώπων που μόλις είχαν παρακολουθήσει την επίδειξη πυροτεχνημάτων στην Προμενάντ ντεζ Ανγκλέ (Promenade des Anglais).

Δεκαπέντε από τους νεκρούς ήταν παιδιά, και σχεδόν οι μισοί προέρχονταν από 19 άλλες χώρες. Πριν πετάξει για τις ΗΠΑ, η γαλλική εθνική ομάδα φιλοξένησε περίπου 70 παιδιά-θύματα, πολλά από τα οποία εξακολουθούν να παλεύουν με τις συνέπειες του τραύματος, για μια συζήτηση στο προπονητικό κέντρο Κλερφοντέν.

Αύριο, έχει προγραμματιστεί μια τελετή μνήμης παρουσία του Εμανουέλ Μακρόν.



Πηγή: skai.gr

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