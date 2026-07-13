Μουντιάλ 2026: Έπαιξε άρρωστος με την Αγγλία ο Έρλινγκ Χάαλαντ

Ο πρώην επιθετικός της Τσέλσι, Τόνι Κασκαρίνο, υποστήριξε ότι ο Έρλινγκ Χάαλαντ αντικαταστάθηκε κατά τη διάρκεια της ήττας της Νορβηγίας από την Αγγλία στο Παγκόσμιο Κύπελλο επειδή ήταν άρρωστος. Ο βετεράνος ποδοσφαιριστής, ο οποίος αγωνίστηκε με την εθνική Ιρλανδίας στα Παγκόσμια Κύπελλα του 1990 και του 1994, αποκάλυψε ότι έλαβε μήνυμα σύμφωνα με το οποίο ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι ταλαιπωρούνταν από ίωση.

Φίλαθλοι σε όλο τον κόσμο, καθώς και ο σχολιαστής του ITV, Γκάρι Νέβιλ, έμειναν έκπληκτοι όταν ο 25χρονος Χάαλαντ αντικαταστάθηκε στα μέσα της παράτασης, ωστόσο ο Κασκαρίνο, μιλώντας στην εκπομπή World Cup Weekender, αποκάλυψε ένα μήνυμα που έλαβε στο κινητό του: «Έλαβα ένα μήνυμα στο ημίχρονο ότι, όπως φαίνεται, ο Έρλινγκ Χάαλαντ δεν ήταν καλά. Ήταν ακόμη ένας παίκτης που υπέφερε από ίωση. Δεν έδειχνε καλά σωματικά. Ούτως ή άλλως, δεν ακουμπάει συχνά την μπάλα, όμως με εξέπληξε και το πόση λίγη ενέργεια είχε.»

Η προετοιμασία της Νορβηγίας για την αναμέτρηση με την Αγγλία επηρεάστηκε όταν μια ίωση που εξαπλώθηκε στο στρατόπεδο της ομάδας. κάτι που ανάγκασε αρκετούς παίκτες να δώσουν αγώνα δρόμου για να αποδείξουν ότι ήταν σε θέση να αγωνιστούν. Τουλάχιστον αυτά ανέφεραν τα νορβηγικά ρεπορτάζ.

Ο αρχηγός της Άρσεναλ και της εθνικής Νορβηγίας, Μάρτιν Έντεγκααρντ, παραδέχθηκε ότι ορισμένοι συμπαίκτες του ένιωθαν αδιαθεσία τις ημέρες που προηγήθηκαν της αναμέτρησης, ωστόσο κανείς δεν είχε αναφερθεί προσωπικά στην κατάσταση του Χάαλαντ.

Πηγή: skai.gr

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