Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να απευθυνθεί στο αμερικανικό έθνος το βράδυ της Πέμπτης 16/7 (21:00 ώρα Ανατολικής Ακτής), σε μία από τις τηλεοπτικές ομιλίες του από τον Λευκό Οίκο σε ώρα υψηλής τηλεθέασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, η ομιλία δεν θα περιοριστεί σε ένα μόνο θέμα, αλλά θα καλύψει ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων, με βασικούς άξονες τις εξελίξεις στο Ιράν και τις αμερικανικές εκλογές.

Ανώτερος σύμβουλος του Λευκού Οίκου, μιλώντας στο Axios, χαρακτήρισε την ομιλία ως ένα «ποτ πουρί», υποδηλώνοντας ότι ο πρόεδρος θα αναφερθεί σε όσα θεωρεί σημαντικά τη δεδομένη χρονική στιγμή και ότι «δεν αποκλείονται εκπλήξεις στην ατζέντα».

Πρόκειται για μία επικοινωνιακή επιλογή με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς ο ίδιος ο Τραμπ επιθυμεί να καθιερώσει συχνότερες τηλεοπτικές παρεμβάσεις από τον Λευκό Οίκο, θεωρώντας ότι οι ομιλίες αυτού του τύπου προσδίδουν μεγαλύτερη βαρύτητα στα μηνύματά του.

Το Ιράν στην κορυφή της ατζέντας

Η διεθνής κρίση με το Ιράν αναμένεται να κυριαρχήσει στην ομιλία. Η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπη με νέα κλιμάκωση της έντασης στον Περσικό Κόλπο, μετά την επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων και τις συνεχιζόμενες πιέσεις προς την Τεχεράνη.

Σύμφωνα με το Associated Press, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να παρουσιάσει την αμερικανική στρατηγική απέναντι στο Ιράν, ενώ τις τελευταίες ημέρες έχει προχωρήσει σε σειρά δηλώσεων σχετικά με την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ, τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις και τις πιέσεις προς την ιρανική ηγεσία.

Αμερικανοί αναλυτές εκτιμούν ότι ο Τραμπ θα επιχειρήσει να εμφανίσει την κυβέρνησή του ως αποφασιστική απέναντι στην Τεχεράνη, σε μία περίοδο όπου η εξωτερική πολιτική αποκτά ολοένα μεγαλύτερη βαρύτητα και στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό.

Νέα αναφορά στις εκλογές του 2020

Το δεύτερο μεγάλο κεφάλαιο της ομιλίας αφορά τις αμερικανικές εκλογές και ειδικότερα την «ακεραιότητα της εκλογικής διαδικασίας».

Σύμφωνα με το Reuters, ο Λευκός Οίκος εξετάζει το ενδεχόμενο να παρουσιάσει αποχαρακτηρισμένες πληροφορίες των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, οι οποίες (κατά την κυβέρνηση) αφορούν πιθανές ξένες παρεμβάσεις και τεχνικές αδυναμίες ηλεκτρονικών εκλογικών συστημάτων.

Ο Τραμπ αναμένεται επίσης να επαναλάβει την έκκλησή του προς το Κογκρέσο να εγκρίνει τον νόμο SAVE America Act, ο οποίος προβλέπει αυστηρότερους κανόνες ταυτοποίησης των ψηφοφόρων και απόδειξη αμερικανικής υπηκοότητας κατά την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους.

Ωστόσο, το Reuters υπενθυμίζει ότι μέχρι σήμερα πολυάριθμοι δικαστικοί έλεγχοι, επανακαταμετρήσεις ψηφοδελτίων και έρευνες ομοσπονδιακών και πολιτειακών αρχών δεν έχουν εντοπίσει αποδείξεις εκτεταμένης νοθείας ή αλλοίωσης του αποτελέσματος των προεδρικών εκλογών του 2020.

Διαψεύσεις για την Τζόρτζια

Τις τελευταίες ώρες κυκλοφόρησαν δημοσιεύματα και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που υποστήριζαν ότι ο πρόεδρος θα επικεντρωθεί ειδικά στις εκλογές της Γερουσίας στην Τζόρτζια το 2020.

Σύμφωνα όμως με συνεργάτη του Λευκού Οίκου, οι πληροφορίες αυτές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και δεν αποτελούν αντικείμενο της προγραμματισμένης ομιλίας.

Επιχείρηση διαμόρφωσης της πολιτικής ατζέντας

Πέρα από το περιεχόμενο, αρκετοί αναλυτές στις ΗΠΑ θεωρούν ότι η ομιλία εντάσσεται σε μία ευρύτερη προσπάθεια του Τραμπ να αξιοποιήσει περισσότερο το προεδρικό βήμα για να καθορίζει την πολιτική του ατζέντα, αντί να περιορίζεται στις καθημερινές δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους.

Η επιλογή μιας ζωντανής τηλεοπτικής μετάδοσης σε ώρα υψηλής τηλεθέασης επιτρέπει στον Λευκό Οίκο να απευθυνθεί απευθείας στους πολίτες χωρίς τη διαμεσολάβηση συνεντεύξεων ή δημοσιογραφικών ερωτήσεων, σε μια περίοδο κατά την οποία η εξωτερική πολιτική, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι πολιτικές αντιπαραθέσεις για το εκλογικό σύστημα βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

Παρότι οι βασικοί άξονες της ομιλίας έχουν ήδη διαμορφωθεί, στελέχη του Λευκού Οίκου παραδέχονται ότι είναι δύσκολο να προβλεφθεί με ακρίβεια η τελική θεματολογία.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ανώτερος σύμβουλος της κυβέρνησης στο Axios, ο Τραμπ «απλώς θέλει να μιλήσει περισσότερο» και επιδιώκει να καθιερώσει τις τηλεοπτικές παρεμβάσεις από τον Λευκό Οίκο ως σταθερό εργαλείο επικοινωνίας της προεδρίας.



Πηγή: skai.gr

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