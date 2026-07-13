Η Αργεντινή βρίσκεται ένα βήμα πριν από το να βρεθεί για δεύτερη φορά μετά από 4 χρόνια ξανά σε τελικό Μουντιάλ. Το έκανε στο Κατάρ το 2022 και σήκωσε την... κούπα μετά από εκείνο τον αλησμόνητο τελικό με τη Γαλλία που κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι (4-2).

Πλέον, η προσοχή των ανθρώπων της «αλμπισελέστε» είναι στραμμένη στον μεθαυριανό δεύτερο ημιτελικό του τρέχοντος Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Αγγλία (15/7, 22:00). Ένας αγώνας, που ξεπερνά τα στενά ποδοσφαιρικά όρια, καθώς κουβαλά ιστορία, ένταση και τεράστια ψυχολογική πίεση.

Ο προπονητής της Αργεντινής, Λιονέλ Σκαλόνι, γνωρίζει πολύ καλά ότι σε τέτοιες αναμετρήσεις δεν αρκεί μόνο το πάθος. Η αλήθεια είναι ότι η εθνική έδειξε χαρακτήρα στα νοκ άουτ, όμως σε αρκετές περιπτώσεις πλήρωσε αμυντικά λάθη και χρειάστηκε να φτάσει στα όριά της για να πάρει την πρόκριση, όπως συνέβη με την Αίγυπτο και μετά με την Ελβετία στους προημιτελικούς.

Στόχος του ομοσπονδιακού τεχνικού και των συνεργατών του είναι να παρουσιάσει στον ημιτελικό με τα «Τρία Λϊοντάρια» μια ομάδα που θα έχει πιο ισορροπημένη εμφάνιση απέναντι σε έναν αντίπαλο με παίκτες που διαθέτουν μεγάλη ποιότητα.

Ποια θα είναι, όμως, τα σημεία που θα δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα ο προπονητής της «Αλμπισελέστε». Από τα όσα έχουν διαρρεύσει και παραθέτει η «Ole», πρόκειται για 5 κινήσεις που έχει στο μυαλό του ο Σκαλόνι για να εφαρμόσει στον αγώνα με τους Άγγλους.

Προτεραιότητα η αμυντική ισορροπία

Η Εθνική Αργεντινής είναι μία ομάδα που παραδοσιακά έχει... μάθει να επιτίθεται και να κρατά την κατοχή της μπάλας. Στα τελευταία παιχνίδια, ωστόσο, άφησε αρκετούς χώρους στους αντιπάλους της, με αποτέλεσμα να δεχθεί γκολ που παρά λίγο να στοιχίσουν.

Το τεχνικό επιτελείο θα επιδιώξει να δώσει μεγαλύτερη συνοχή στις γραμμές ώστε να μην επιτρέψει στους παίκτες της Αγγλίας να βρουν διαδρόμους για να απειλήσουν.

Ψυχραιμία απέναντι στην πίεση

Το ειδικό βάρος της αναμέτρησης δημιουργεί έντονα συναισθήματα στο στρατόπεδο της Αργεντινής. Ο Λιονέλ Σκαλόνι όλες αυτές τις μέρες έχει δώσει μεγάλη βαρύτητα στο να να κρατήσει τους ποδοσφαιριστές του συγκεντρωμένους, γνωρίζοντας πως η υπερβολική ένταση μπορεί να οδηγήσει σε λάθη. Υπάρχουν καθημερινά πολλά τετ-α-τετ, είτε στις προπονήσεις, είτε.. ιδιαιτέρως για να επιτευχθεί αυτό.

Το σχέδιο για Μπέλινγχαμ και Κέιν

Η Αγγλία διαθέτει δύο από τους πιο επικίνδυνους παίκτες της διοργάνωσης. Ο Τζουντ Μπέλινγχαμ κινείται ανάμεσα στις γραμμές, δημιουργεί συνεχώς προβλήματα στις αντίπαλες άμυνες και στα δύο τελευταία ματς έχει πετύχει 4 γκολ, έξι συνολικά στη διοργάνωση.

Από την άλλη, ο Χάρι Κέιν αποτελεί σταθερή απειλή μέσα στην περιοχή, με ισάριθμα γκολ μέχρι τώρα στο τουρνουά. Η Αργεντινή εξετάζει διαφορετικές τακτικές επιλογές ώστε να περιορίσει την επιρροή των δύο παικτών στο παιχνίδι της Αγγλίας, χωρίς να αποκλείονται αλλαγές τόσο στα πρόσωπα όσο και στη διάταξη.

Περισσότερη δημιουργία για τον Μέσι

Ο Λιονέλ Μέσι έχει καθορίσει πολλές φορές την πορεία της ομάδας. Το έκανε και στο προηγούμενο Μουντιάλ, οδηγώντας την ομάδα στην κατάκτηση του τροπαίου, ενώ και στο τρέχον είναι ο πρώτος σκόρερ με 8 γκολ. Ο στόχος της τεχνικής ηγεσίας είναι να μην επωμιστεί εκείνος όλο το δημιουργικό βάρος.

Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να βρεθεί τρόπος για να μπορέσουν και οι άλλοι παίκτες της μεσαίας γραμμής να κυκλοφορήσουν καλύτερα την μπάλα και να του προσφέρουν... ανάσες, αλλά και περισσότερες ευκαιρίες για να γίνει ακόμη πιο απειλητικός προς την εστία του Τζόρνταν Πίκφορντ.

Η σημασία του ένας εναντίον ενός

Ένα από τα στοιχεία που χαρακτήριζαν διαχρονικά το παιχνίδι της Αργεντινής ήταν η ικανότητα των ποδοσφαιριστών της να ξεπερνούν τον προσωπικό τους αντίπαλο.

Στα τελευταία παιχνίδια αυτό το «όπλο» δεν... εμφανίστηκε ιδιαίτερα, κυρίως απέναντι σε κλειστές άμυνες. Η τεχνική ηγεσία περιμένει μεγαλύτερη τόλμη στις ατομικές ενέργειες, καθώς υπάρχουν οι παίκτες - πλην του Μέσι - που μπορούν να δημιουργήσουν τις ισορροπίες που θα κρίνουν έναν τόσο απαιτητικό αγώνα.

Οι άνθρωποι της Αργεντινής εκτιμούν ότι οι λεπτομέρειες θα κρίνουν τον αγώνα. Ως εκ τούτου η ομάδα καλείται να συνδυάσει την ποιότητα, την τακτική πειθαρχία και το γνωστό πάθος της απέναντι σε μια Αγγλία που διαθέτει εμπειρία και υψηλό επίπεδο σε όλες τις γραμμές.

Ένα είναι βέβαιο: Ότι ο Σκαλόνι αναμένεται να παρουσιάσει μια ομάδα αρκετά διαφορετική ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης του συγκεκριμένου αντιπάλου, σε σχέση με την εικόνα της στο προηγούμενο παιχνίδι, αναζητώντας την εμφάνιση που θα την οδηγήσει ακόμη πιο κοντά στο μεγάλο όνειρο, που δεν είναι άλλο από την κατάκτηση - back to back - του βαρύτιμου τροπαίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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