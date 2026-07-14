Το λιμάνι του Πειραιά επισκέφτηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, στο πλαίσιο της αυξημένης κίνησης εν μέσω της θερινής περιόδου. Ο υπουργός συνομίλησε με στελέχη του Λιμενικού Σώματος για τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται όχι μόνο στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας αλλά και σε ολόκληρη την χώρα.

Σε δηλώσεις του, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τόνισε: «Βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Από το λιμάνι του Πειραιά αναχωρούν για τις διακοπές τους στα νησιά μας κάθε χρόνο 10.700.000 άνθρωποι. Εδώ, στο λιμάνι του Πειραιά έχουμε εκατοντάδες λιμενικούς, χιλιάδες σε όλα τα λιμάνια μας, για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση του κόσμου, την οποία νομίζω οι άνδρες και οι γυναίκες μας την κάνουν με αξιοπρέπεια, με ευγένεια και με επαγγελματισμό. Για εμάς η ασφάλεια είναι πάνω από όλα. Για αυτό θέλω να παρακαλέσω όλους να ακολουθούν τις οδηγίες των λιμενικών μας όπου κι αν βρίσκονται, σε όποιο λιμάνι της χώρας. Εύχομαι σε όλους καλές διακοπές, καλά ταξίδια, στους καπετάνιους ήρεμες θάλασσες. Θέλω να πω ότι αυτή είναι η Ελλάδα μας, είναι η Ελλάδα της ομορφιάς, των νησιών μας. Είναι η συγκριτική μας δύναμη και το συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Σας παρακαλώ για να μπορέσουμε τα χαρούμε τις διακοπές μας έτσι όπως πρέπει, να ακούμε αυτούς τους ανθρώπους, τα στελέχη του Λιμενικού, που είναι εδώ μόνο και μόνο για να μας φροντίζουν και να μας προστατεύουν. Ήθελα να ευχηθώ καλά ταξίδια, καλές θάλασσες στους ναυτικούς μας, τους ανθρώπους οι οποίοι μας πάνε και μας φέρνουνε. Ξέρω ότι αυτή την εποχή και μέχρι το απόγειο του Δεκαπενταύγουστου θα αυξάνουν συνέχεια οι πληρότητες και θα φτάσουν μέχρι και το 100%. Γι' αυτό παρακαλώ θερμά, λίγο υπομονή, καλή διάθεση, να ακούμε τους ανθρώπους που ξέρουν τη δουλειά τους και όλα θα πάνε καλά».

Πηγή: skai.gr

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