Στο μισό βαθμό κρίθηκαν τίτλοι για«Pega ΣΝΔ» και «Trinity» στο 63ο Ράλλυ Αιγαίου

Για τρίτη φορά στις τελευταίες επτά διοργανώσεις ο τίτλος του πρωταθλητή στο Ράλλυ Αιγαίου πήγε στο σκάφος «Pega» της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Οι πρωταθλητές του 2019 και του 2022 στην κατηγορία Performance σφράγισαν την επιστροφή τους στο ρετιρέ της διοργάνωσης στην τέταρτη και τελευταία ιστιοδρομία του 63ου διεθνούς Ράλλυ Αιγαίου από το Λακκί της Λέρου στον Φοίνικα της Σύρου. Στην κατηγορία Sport ο τίτλος για πρώτη φορά στην ιστορία πήγε στο σκάφος «Trinity» με το αυστριακό κυβερνήτη που για περισσότερα από 25 χρόνια τρέχει τον αγώνα να κερδίζει τη μάχη από το «Water Gipsy».

Η τελευταία ιστιοδρομία επιφύλαξε πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες για τους αγωνιζόμενους αφού οι άνεμοι που είχαν Βορειοδυτική διεύθυνση από νωρίς το πρωί του Σαββάτου ξεπερνούσαν σε ένταση τους 35 κόμβους ενώ αρκετές φορές στην καρδιά του Ικάριου ο συνδυασμό των πολύ δυνατών ανέμων που ξεπέρασαν και τους 40 κόμβους με τα κύματα να φτάνουν τα 2,5 έως και τη Σύρο, απέδειξαν ότι το Αιγαίο πέλαγος είναι μία δύσκολη θάλασσα και οι αγωνιζόμενοι στο Ράλλυ Αιγαίου ικανότατοι και έμπειροι. Οι δύσκολες καιρικές συνθήκες έκαναν ακόμα πιο έντονο και απαιτητικό τον συναγωνισμό και στις δύο κατηγορίες, με την πρώτη θέση στη γενική κατάταξη να κρίνεται στη διαφορά μόλις μισού βαθμού ποινής, γεγονός που αποτυπώνει τη συναρπαστική εξέλιξη της διοργάνωσης.

Τo «Pega ΣΝΔ» ολοκλήρωσε το 63ο Ράλλυ με 7.75 βαθμούς ποινής, ενώ το «Metarton II» είχε 8.25. Ίδια διαφορά και στα Sport με το «Trinity» να έχει 6.75 και το «Water Gipsy» 7.25. Τα πληρώματα, στα περισσότερα από τα 92 ναυτικά μίλια πλεύσης από τη Λέρο στη Σύρο κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν ισχυρό άνεμο η ένταση του οποίου ξεπέρναγε ακόμα και τα 30 ν.μ. με τον έντονο κυματισμό να κάνει ακόμα πιο δύσκολο το έργο τους. Οι πρωταθλητές του «Pega» τερμάτισαν στον Φοίνικα Σύρου με σκισμένη μαΐστρα, κάτι που δυσκόλεψε το πλήρωμα αλλά παράλληλα ανέδειξε και τις αρετές του.

Στη ναυτοσύνη του πληρώματος στάθηκε και στις δηλώσεις του και ο κυβερνήτης των πρωταθλητών Τχης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Τσιγκαράς. «Η φετινή νίκη του PEGA-Σχολή Ναυτικών Δοκίμων στο 63ο Ράλλυ Αιγαίου αποκτά ιδιαίτερη αξία καθώς ήρθε έπειτα από τέσσερις ιδιαίτερα απαιτητικές ιστιοδρομίες με συνεχείς εναλλαγές των καιρικών συνθηκών. Αυτό ακριβώς είναι το στοιχείο που κάνει το Ράλλυ Αιγαίου ξεχωριστό εδώ και 63 χρόνια.

Καμία ιστιοδρομία δεν είναι ίδια με την προηγούμενη και κάθε μπράτσο απαιτεί διαφορετική στρατηγική, ψυχραιμία και σωστές αποφάσεις. Έτσι, παρά τη ζημιά που υπέστη το σκάφος με το σκίσιμο της μαΐστρας και τις ιδιαίτερα ισχυρές συνθήκες ανέμου που επικράτησαν στην τελευταία ιστιοδρομία, το πλήρωμα επέδειξε ψυχραιμία και επιμονή μέχρι τον τερματισμό. Συγχαρητήρια στους αξιωματικούς της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων που με επαγγελματισμό και αγωνιστικό πνεύμα οδήγησαν το PEGA στην κορυφή, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και ναυτοσύνης που χαρακτηρίζει τη Σχολή» τόνισε χαρακτηριστικά.

Τα αποτελέσματα στις κατηγορίες Performance και Sport στην τέταρτη ιστιοδρομία Λακκί Λέρου-Φοίνικας Σύρου έχουν ως εξής:

Performance: https://aegeanrally.gr/wp-content/uploads/AR26_R4_P.pdf

Sport: https://aegeanrally.gr/wp-content/uploads/AR26_R4_S.pdf

Τα τελικά αποτελέσματα του 63ου Ράλλυ Αιγαίου μετά και τις τέσσερις ιστιοδρομίες έχουν ως εξής:

Performance: https://aegeanrally.gr/wp-content/uploads/AR26_Overall_P-2.pdf

Sport: https://aegeanrally.gr/wp-content/uploads/AR26_Overall_S-2.pdf

Την Παρασκευή το βράδυ, τα πληρώματα είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τη φιλοξενία της Λέρου με τους διοικούντες τον Ναυτικό Όμιλο να έχουν ετοιμάσει μια ιδιαίτερη απονομή επάθλων στους νικητές της 3ης ιστιοδρομίας (Χταπόδια – Λακκί) με παραδοσιακούς χορούς αλλά και εδέσματα. Η αυλαία του 63ου Ράλλυ Αιγαίου θα πέσει τη Δευτέρα στις 21.00 στη Ναυτική Διοίκηση Αιγαίου με την τελετή απονομής επάθλων.

Οι χορηγοί και οι υποστηρικτές της διοργάνωσης

Μέγας Χορηγός και του 63ου Ράλλυ Αιγαίου είναι ο Όμιλος ONEX SHIPYARDS & TECHNOLOGIES που αποτελεί ηγετική δύναμη στους τομείς της ναυπηγικής βιομηχανίας, της άμυνας, των επενδύσεων και της τεχνολογίας, προάγοντας την ανάπτυξη, την αριστεία και την καινοτομία στην Ελλάδα και την Ανατολική Μεσόγειο. Χορηγός του αγώνα είναι η εταιρεία ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ, παγκόσμιος ηγέτης στην κατασκευή σχοινιών και συρματόσχοινων για τη ναυτιλία.

Υποστηρικτές είναι η εταιρεία TECHNAVA, που εξειδικεύεται στην υποστήριξη της ποντοπόρου ναυτιλίας και η JOTUN, παγκόσμιος ηγέτης στα χρώματα ναυτιλίας. Χορηγοί επικοινωνίας του αγώνα είναι ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΙ ο οποίος είναι και ο επίσημος τηλεοπτικός μεταδότης της διοργάνωσης, η εφημερίδα H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ και τα περιοδικά, Ιστιοπλοϊκός Κόσμος,

TheYachtbook, Athens Riviera Journal, Skipper on Deck & Boats & Yachting

Την τεχνολογική υποστήριξη της παρακολούθησης των σκαφών παρέχει η G4S Telematix και την υποστήριξη στο διαδίκτυο η εταιρεία INTERAD.

Πηγή: skai.gr

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