Ρονάλντο για την πρεμιέρα της Πορτογαλίας: «Έτσι είναι το ποδόσφαιρο»

Μπορεί η Πορτογαλία να ξεκίνησε με απογοητευτικό αποτέλεσμα τις υποχρεώσεις της στο Μουντιάλ 2026, όμως ο Κριστιάνο Ρονάλντο φρόντισε να σταθεί στο πλευρό των συμπαικτών του μετά το ισόπαλο 1-1 απέναντι στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Ο αρχηγός των Ιβήρων εμφανίστηκε εμφανώς ενοχλημένος μετά το τελευταίο σφύριγμα της αναμέτρησης στο Χιούστον, ωστόσο στις δηλώσεις του απέφυγε να ασκήσει κριτική στην ομάδα και έστειλε μήνυμα στήριξης ενόψει της συνέχειας.

«Τι έλειψε; Δεν έλειψε τίποτα. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Η Πορτογαλία θα μπορούσε να είχε κερδίσει, αλλά θα μπορούσε και να είχε χάσει. Το παιχνίδι μπορούσε να πάει προς οποιαδήποτε κατεύθυνση», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ρονάλντο, υπερασπιζόμενος την προσπάθεια των συμπαικτών του.

Η Πορτογαλία προηγήθηκε μόλις στο 6ο λεπτό με τον Ζοάο Νέβες, όμως δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί το προβάδισμά της. Το Κονγκό παρέμεινε ανταγωνιστικό, βρήκε το γκολ της ισοφάρισης με τον Γιοάν Βισά και κράτησε μέχρι το τέλος έναν πολύτιμο βαθμό στην πρεμιέρα του 11ου ομίλου.

«Δεν ήταν το ξεκίνημα που θέλαμε, αλλά τίποτα δεν έχει τελειώσει. Κρατάμε ψηλά το κεφάλι και στρέφουμε την προσοχή μας στο επόμενο παιχνίδι», ανέφερε στο μήνυμά του.

Πηγή: skai.gr

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