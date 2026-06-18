Μετά τις «γκέλες» τους στην πρεμιέρα, θα τα δώσουν όλα στην ευρωπαϊκή «μάχη» κορυφής! Ο δεύτερος όμιλος του Μουντιάλ 2026 ξεκινά με μια άκρως ενδιαφέρουσα αναμέτρηση στο SoFi Stadium του Λος Άντζελες, εκεί όπου η Ελβετία κοντράρεται με τη Βοσνία σε ένα ματς που σε μεγάλο βαθμό μπορεί να κρίνει ακόμη και την πρώτη θέση! (22:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ, sport-fm.gr).

Από τη μια η Ελβετία, θέλει να ξεπεράσει με κάθε πιθανό τρόπο το εμπόδιο της αντιπάλου της καθώς υπέστη σοκ με το 1-1 κόντρα στην Ελβετία. Οι έμπειροι παίκτες της, αλλά και ο προπονητής της ομάδας, Μουράτ Γιακίν, θέλουν να ξεπεράσουν την πληγή του πρώτου ματς. Και αυτό γιατί οι Ελβετοί κατέγραψαν 26 τελικές προσπάθειες δείχνοντας τεράστια επιθετική ποιότητα αλλά και σοβαρό πρόβλημα αποτελεσματικότητας στην τελική προσπάθεια.

Στο αγωνιστικό προβλήματα δεν υπάρχουν, καθώς κανένας από τους ποδοσφαιριστές δεν τραυματίστηκε ή δεν αποβλήθηκε με αποτέλεσμα ο Μουράτ Γιακίν να καταστρώνει ανενόχλητος τα πλάνα του.

H επιστροφή της Βοσνίας σε Μουντιάλ μετά από 12 χρόνια δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή. Οι Βαλκάνιοι μοιράστηκαν από ένα ημίχρονο, αλλά και έναν βαθμό με τον Καναδά στο ματς της πρώτης αγωνιστικής, αλλά τώρα το συγκεκριμένο ματς με την Ελβετία, θα είναι και για αυτούς ένας πρόωρος τελικός αν θέλουν να ελπίζουν σε πρόκριση.

Η ομάδα του Σεργκέϊ Μπάρμπαρεζ, χρειάστηκε μόλις 4 σουτ στην εστία για να βρει το γκολ της. Αντίθετα, δέχθηκε 13 τελικές από τον Καναδά, αλλά κράτησε τη δομή της. Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό, υπάρχει ανησυχία για την ετοιμότητα του αμυντικού Σέαντ Κολάσινατς, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις στο προηγούμενο ματς.

Επικρατέστερες ενδεκάδες:

Eλβετία(Μουράτ Γιακίν): Κόμπελ - Βίντμερ, Ακάντζι, Ελβέντι, Ροντρίγκες- Φρόιλερ, Τζάκα -Εντόι, Έμπισερ, Βάργκας - Εμπολό

Βοσνία (Σεργκέι Μπάρμπαρεζ): Βασίλι-Ντέντιτς, Χατζικάντουνιτς, Μουχαμέροβιτς, Κολάσινατς-Χατζιαχμέτοβιτς, Ταχίροβιτς-Μπαϊρακτάρεβιτς, Γκίγκοβιτς, Ντεμίροβιτς-Λούκιτς

Διαιτητής: Ζοάο Πινέιρο (Πορτογαλία)

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