Philadelphia 76ers: Ανακοίνωσαν επίσημα την απόκτηση του ΛεΜπρόν Τζέιμς

Είναι επίσημο. Οι Philadelpia 76ers ανακοίνωσαν τον ερχομό του Λεμπρόν Τζέιμς και πλέον ζουν με το όνειρο να τερματίσουν την ξηρασία των 43 ετών και να κατακτήσουν μετά το 1983 το πρωτάθλημα του ΝΒΑ.

O Τζέιμς είναι βέβαια 41 ετών, αλλά οι οπαδοί των Sixers φαίνεται να το πιστεύουν, καθώς τις τελευταίες μέρες η κίνηση των εισιτηρίων διαρκείας έχει αυξηθεί κατακόρυφα.

Την τελευταία φορά που πήραν το πρωτάθλημα οι Sixers, στο πρωτάθλημα υπήρχαν μόλις 23 ομάδες. H ομάδα από την Πενσυλβάνια έκανε το καλύτερο ρεκόρ στη λίγκα με 65 νίκες και 17 ήττες και στους τελικούς «σκούπισε» τους Lakers με 4-0 με MVP τον Μόουζες Μαλόουν.

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