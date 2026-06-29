Η Γαλλία δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει τη φιλοσοφία του επιθετικού ποδοσφαίρου που τη βοήθησε να περάσει με άνεση από τη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, παρά το γεγονός ότι έδωσε ευκαιρίες στους αντιπάλους της, δήλωσε τη Δευτέρα ο ομοσπονδιακός τεχνικός της, Ντιντιέ Ντεσάν.

Την ίδια στιγμή, ο Αντριέν Ραμπιό ξεκαθάρισε ότι οι «τρικολόρ» δεν πρόκειται να παρασυρθούν από τον τίτλο του μεγάλου φαβορί ενόψει του αγώνα με τη Σουηδία για τη φάση των «32». Η Γαλλία τερμάτισε πρώτη στον όμιλό της με το απόλυτο των εννέα βαθμών, σημειώνοντας 10 γκολ απέναντι στη Σενεγάλη, το Ιράκ και τη Νορβηγία. Ωστόσο, η επιθετική της προσέγγιση έδωσε και αρκετές ευκαιρίες στους αντιπάλους.

«Πρέπει να βάζουμε ένα γκολ περισσότερο, όχι να εγκαταλείψουμε αυτά που μπορούμε να κάνουμε καλά», δήλωσε ο Ντεσάν. «Δεχθήκαμε κάποιες ευκαιρίες παραπάνω απ’ όσες θα θέλαμε. Κάθε παιχνίδι έχει τη δική του ιστορία.

Μπορείς να πετύχεις με αυτόν τον τρόπο; Το κάναμε πριν από τέσσερα χρόνια. Έχουμε την ικανότητα να δημιουργούμε κινδύνους και να πληγώνουμε τον αντίπαλο. Αυτή είναι η δύναμή μας και θέλω να τη διατηρήσουμε».

Ο Ραμπιό παραδέχθηκε ότι ίσως χρειαστούν ορισμένες τακτικές προσαρμογές όσο η Γαλλία προχωρά στη διοργάνωση, αλλά τόνισε πως δεν θεωρεί ότι υπήρχε σοβαρή ανισορροπία στο παιχνίδι της ομάδας κατά τη φάση των ομίλων.

«Δεν πιστεύω ότι υπήρξε μεγάλη ανισορροπία ανάμεσα στις ευκαιρίες που δημιουργήσαμε και σε εκείνες που δεχθήκαμε», ανέφερε. «Δώσαμε ευκαιρίες, αλλά όχι σε βαθμό που να με ανησυχεί. Χρειάζονται προσαρμογές και η αμυντική μας τετράδα έχει διατηρήσει συγκεκριμένη πειθαρχία. Καθώς προχωράμε στη διοργάνωση, ίσως χρειαστεί να αλλάξουμε κάποια πράγματα, γιατί τα νοκ άουτ παιχνίδια είναι διαφορετικά από τη φάση των ομίλων».

Η Γαλλία μπαίνει στα νοκ άουτ ως το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, όμως ο Ραμπιό τόνισε πως η ομάδα έχει διδαχθεί από τον οδυνηρό αποκλεισμό από την Ελβετία στη φάση των «16» του Euro 2020.

«Αυτή η εμπειρία μας βοηθά. Όσοι τη ζήσαμε τη μεταφέρουμε στους νεότερους. Γι’ αυτό δεν χαλαρώνουμε και αντιμετωπίζουμε κάθε παιχνίδι με απόλυτη σοβαρότητα. Απέναντι στην Ελβετία ίσως ήμασταν κάπως επιπόλαιοι και το πληρώσαμε. Σε έναν αγώνα όλα μπορούν να συμβούν».

Ο μέσος της Γαλλίας απέρριψε επίσης κάθε σκέψη υποτίμησης της Σουηδίας. «Η Σουηδία διαθέτει ποιοτικούς παίκτες και μια πολύ ισχυρή επιθετική γραμμή, με ποδοσφαιριστές παγκόσμιας κλάσης που αγωνίζονται σε μεγάλους συλλόγους και στα κορυφαία πρωταθλήματα. Γνωρίζουμε την ποιότητά τους και θα τους αντιμετωπίσουμε με την ίδια σοβαρότητα που αντιμετωπίσαμε το Ιράκ και τη Νορβηγία».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Ντεσάν, ο οποίος στάθηκε στη δύναμη, την ταχύτητα στις αντεπιθέσεις και την αποτελεσματικότητα των Σουηδών στις στατικές φάσεις.

«Αμύνονται με πέντε παίκτες και είναι πολύ επικίνδυνοι όταν βρίσκουν χώρους. Είναι επίσης εξαιρετικοί στις στημένες φάσεις και στα μακρινά πλάγια. Αρκεί να δει κανείς την επιθετική τους τριάδα, όλοι αγωνίζονται σε μεγάλους συλλόγους». Η Γαλλία θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Μάρκους Τιράμ λόγω μυϊκού τραυματισμού, ενώ αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Ενγκολό Καντέ.

Πηγή: skai.gr

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