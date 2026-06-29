Μουντιάλ 2026: Ο Κόντι Γκάκπο θρηνεί τον θάνατο του αγέννητου γιου του

Στο πλευρό του επιθετικού Κόντι Γκάκπο, που έχασε τον αγέννητο γιό του, στέκεται η εθνική ομάδα της Ολλανδίας, με τον προπονητή Ρόναλντ Κούμαν και τον αρχηγό Βίρτζιλ φαν Ντάικ να επαινούν τη δύναμη χαρακτήρα του ζευγαριού.

Συγκερκιμένα, η σύντροφος του Γκάκπο, Νόα φαν ντερ Μπι, δημοσίευσε το Σάββατο στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ότι έχασε το αγέννητο παιδί, ενώ στον Γκάκπο δόθηκε άδεια για να περάσει χρόνο με την οικογένειά του, η οποία διαμένει κοντά στην έδρα της ομάδας στο Κάνσας Σίτι, καθώς η Ολλανδία αγωνίζεται στο Μουντιάλ 2026.

«Κάναμε ό,τι μπορούααμε για να είμαστε κοντά του, ως παίκτες, ως προσωπικό», δήλωσε ο Κούμαν.

«Φυσικά, τις πρώτες μέρες είχε την ελευθερία να πάει στην οικογένειά του και να είναι μαζί τους. Το αντιμετώπισε πολύ καλά, δεν υπήρξε ούτε μια στιγμή που να πει “Θέλω να γυρίσω, θέλω να είμαι με την οικογένεια”».

Ο Βαν Ντάικ δήλωσε ότι σέβεται πολύ τον τρόπο με τον οποίο ο Γκάκπο και η οικογένειά του αντιμετώπισαν την κατάσταση και πρόσθεσε ότι αναμένει ο επιθετικός να είναι πλήρως συγκεντρωμένος στον αγώνα της Δευτέρας εναντίον του Μαρόκου για τη φάση των «32».

«Το περιστατικό αποδεικνύει ότι το ποδόσφαιρο είναι δευτερεύον. Υπάρχουν πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή. Είναι πολύ ώριμος, πολύ ενήλικας. Έχω μεγάλο σεβασμό για τον τρόπο με τον οποίο αυτός και η οικογένειά του χειρίζονται την κατάσταση».

Ο 27χρονος επιθετικός δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο, αλλά αναμένεται να αγωνιστεί στον αγώνα της Δευτέρας





Πηγή: skai.gr

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