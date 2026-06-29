Μουντιάλ 2026: Η στατιστική οδηγεί... σε νέο τελικό Γαλλία-Αργεντινή

Ενώ η φάση των «32» ξεκίνησε ήδη από χθες (28/7), με τον Καναδά να είναι η πρώτη ομάδα (νικώντας 1-0 τη Νότια Αφρική) που εξασφάλισε τη συμμετοχή της στους «16» του Μουντιάλ 2026.



Σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή της βρετανικής εταιρείας αναλύσεων Opta και τις 25.000 προσομοιώσεις του, οι «Μπλε» έχουν 18,7% πιθανότητες να πάρουν το τρίτο Παγκόσμιο Κύπελλο στην ιστορία τους, περισσότερες από οποιαδήποτε άλλη ομάδα προκρίθηκε στη φάση των 16. Το ίδιο για το Football Meets Data και το 17%, αναφέρει το RMC.

Ακριβώς πίσω, η Αργεντινή έχουν 16,3% πιθανότητες για την Opta και 16% για το Football Meets Data. Ακολουθεί η Ισπανία (13,5% και 13%), η Αγγλία (9,7% και 12%) και η Βραζιλία (6,5% και 8%).

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο πιο πιθανός τελικός είναι το «ριμέικ» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022 με πιθανότητα 8% να συμβεί, μπροστά από Ισπανία-Αργεντινή με 6,5%, Γαλλία-Αγγλία με 5,8%, Αγγλία-Ισπανία με 4,7% και Βραζιλία-Γαλλία στο 4,1%, σύμφωνα με στοιχεία της Football Me Data.

Μέχρι τότε, κάθε ομάδα-εκτός από τον Καναδά -θα πρέπει να περάσει από τέσσερις γύρους.

Με τον πολύ προσιτό πίνακα της (το Πράσινο Ακρωτήρι στους «16» και τη νικήτρια Αυστραλία-Αίγυπτο στους «8»), η Αργεντινή είναι η ομάδα που έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες να φτάσει στα προημιτελικά (70,5%), αρκετά μπροστά από τη Γαλλία (58,3%), την Ισπανία (54,4%) και την Αγγλία (53,7%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.