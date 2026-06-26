Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Χέρι-χέρι στους «32» Ιαπωνία και Σουηδία

Στη φάση των «32» θα βρεθούν Ιαπωνία και Σουηδία, μετά από το μεταξύ τους ισόπαλο 1-1, ένα αποτέλεσμα το οποίο τελικά βόλεψε και τις δύο

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Ιαπωνία και Σουηδία

Ιαπωνία και Σουηδία έμειναν στο ισόπαλο 1–1, ένα αποτέλεσμα το οποίο τελικά βόλεψε και τις δύο, αφού ο ένας βαθμός που πήραν είναι αρκετός για να πάρουν αμφότερες την πρόκριση στη φάση των «32».

Οι Ιάπωνες τερμάτισαν στη 2η θέση του ομίλου με 5 βαθμούς και στην επόμενη φάση της διοργάνωσης θα τεθούν αντιμέτωποι με τη Βραζιλία, ενώ η Σουηδία θα πρέπει να περιμένει για να μάθει τον δικό της αντίπαλο, με δεδομένο ότι οι 4 βαθμοί που μάζεψε θα είναι αρκετοί για να της δώσουν την πρόκριση ως μία από τις καλύτερες τρίτες.

Αμφίρροπη από το ξεκίνημά της η αναμέτρηση, με τη Σουηδία να φτάνει πρώτη κοντά στο γκολ, στο 5’, όταν μετά από υπέροχη ομαδική συνεργασία, ο Μπέρναρντσον σούταρε συρτά στην αγκαλιά του Σουζούκι.

Η πρώτη σοβαρή ευκαιρία της Ιαπωνίας ήρθε στο 21’, με μια κεφαλιά του Μαέντα να φεύγει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, ενώ στο 27’ ο Χίεν αποχώρησε τραυματίας από το παιχνίδι, πριν έρθει η καλύτερη ευκαιρία μέχρι εκείνο το σημείο του αγώνα, στο 45’, όταν ο Ζέτερστρεμ απέκρουσε εντυπωσιακά ένα φαλτσαριστό πλασέ το Νακαμούρα.


Τελικά, το παιχνίδι έφυγε από την ισορροπία στο 56’, όταν ο Ντόαν έκοψε την άμυνα των Σουηδών στα δύο με υπέροχη κάθετη πάσα του και ο Μαέντα πλάσαρε σωστά, για να κάνει το 1-0! Ωστόσο, η απάντηση της Σουηδίας δεν άργησε να έρθει, αφού στο 62' ο Ελάνγκα ισοφάρισε με υπέροχο σουτ του, ενώ ήταν και εκείνος που λίγο έλειψε να κάνει την ανατροπή για την ομάδα του στο 90'+3', αλλά ο Σουζούκι είχε απάντηση τόσο στη δική του προσπάθεια στο 93', όσο και σε εκείνη του Ίσακ στο 94', με το 1-1 να μένει μέχρι τέλους.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Ιαπωνία: Σουζούκι, Σουγκαβάρα, Σέκο (75’ Γουατανάμπε), Ιτακούρα (39’ Τανιγκούτσι), Ίτο, Νακαμούρα (75’ Ναγκατόμο), Κάμαντα, Τανάκα, Ντόαν (67’ Ίτο), Μαέντα, Ουέντα (67’ Ογκάβα)

Σουηδία: Ζέτερστρεμ, Μπέρναρντσον (75’ Σβένσον), Λαγκερμπιέλκε, Χίεν (37’ Μπέργκβαλ), Λίντελοφ (87’ Στάρφελτ), Γκούντμουντσον (88’ Νίγκρεν), Στρουντ (75’ Σέμα), Αγιάρι, Ελάνγκα, Γκιόκερες, Ίσακ

Tο πρόγραμμα και τα αποτελέσματα του ομίλου:

1η αγωνιστική

Ολλανδία-Ιαπωνία 2-2
Σουηδία-Τυνησία 5-1

2η αγωνιστική

Ολλανδία-Σουηδία 5-1
Τυνησία-Ιαπωνία 0-4

3η αγωνιστική

Τυνησία-Ολλανδία 1-3
Ιαπωνία-Σουηδία 1-1

Η βαθμολογία:

Βαθμολογία

 Δείτε τα highlights της αναμέτρησης ΕΔΩ.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ιαπωνία Σουηδία Μουντιάλ 2026
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark

Απόρρητο