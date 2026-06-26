Χέρι-χέρι στους «32» Ιαπωνία και Σουηδία

Ιαπωνία και Σουηδία έμειναν στο ισόπαλο 1–1, ένα αποτέλεσμα το οποίο τελικά βόλεψε και τις δύο, αφού ο ένας βαθμός που πήραν είναι αρκετός για να πάρουν αμφότερες την πρόκριση στη φάση των «32».

Οι Ιάπωνες τερμάτισαν στη 2η θέση του ομίλου με 5 βαθμούς και στην επόμενη φάση της διοργάνωσης θα τεθούν αντιμέτωποι με τη Βραζιλία, ενώ η Σουηδία θα πρέπει να περιμένει για να μάθει τον δικό της αντίπαλο, με δεδομένο ότι οι 4 βαθμοί που μάζεψε θα είναι αρκετοί για να της δώσουν την πρόκριση ως μία από τις καλύτερες τρίτες.

Αμφίρροπη από το ξεκίνημά της η αναμέτρηση, με τη Σουηδία να φτάνει πρώτη κοντά στο γκολ, στο 5’, όταν μετά από υπέροχη ομαδική συνεργασία, ο Μπέρναρντσον σούταρε συρτά στην αγκαλιά του Σουζούκι.

Η πρώτη σοβαρή ευκαιρία της Ιαπωνίας ήρθε στο 21’, με μια κεφαλιά του Μαέντα να φεύγει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, ενώ στο 27’ ο Χίεν αποχώρησε τραυματίας από το παιχνίδι, πριν έρθει η καλύτερη ευκαιρία μέχρι εκείνο το σημείο του αγώνα, στο 45’, όταν ο Ζέτερστρεμ απέκρουσε εντυπωσιακά ένα φαλτσαριστό πλασέ το Νακαμούρα.



Τελικά, το παιχνίδι έφυγε από την ισορροπία στο 56’, όταν ο Ντόαν έκοψε την άμυνα των Σουηδών στα δύο με υπέροχη κάθετη πάσα του και ο Μαέντα πλάσαρε σωστά, για να κάνει το 1-0! Ωστόσο, η απάντηση της Σουηδίας δεν άργησε να έρθει, αφού στο 62' ο Ελάνγκα ισοφάρισε με υπέροχο σουτ του, ενώ ήταν και εκείνος που λίγο έλειψε να κάνει την ανατροπή για την ομάδα του στο 90'+3', αλλά ο Σουζούκι είχε απάντηση τόσο στη δική του προσπάθεια στο 93', όσο και σε εκείνη του Ίσακ στο 94', με το 1-1 να μένει μέχρι τέλους.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Ιαπωνία: Σουζούκι, Σουγκαβάρα, Σέκο (75’ Γουατανάμπε), Ιτακούρα (39’ Τανιγκούτσι), Ίτο, Νακαμούρα (75’ Ναγκατόμο), Κάμαντα, Τανάκα, Ντόαν (67’ Ίτο), Μαέντα, Ουέντα (67’ Ογκάβα)

Σουηδία: Ζέτερστρεμ, Μπέρναρντσον (75’ Σβένσον), Λαγκερμπιέλκε, Χίεν (37’ Μπέργκβαλ), Λίντελοφ (87’ Στάρφελτ), Γκούντμουντσον (88’ Νίγκρεν), Στρουντ (75’ Σέμα), Αγιάρι, Ελάνγκα, Γκιόκερες, Ίσακ

Tο πρόγραμμα και τα αποτελέσματα του ομίλου:

1η αγωνιστική

Ολλανδία-Ιαπωνία 2-2

Σουηδία-Τυνησία 5-1

2η αγωνιστική

Ολλανδία-Σουηδία 5-1

Τυνησία-Ιαπωνία 0-4

3η αγωνιστική

Τυνησία-Ολλανδία 1-3

Ιαπωνία-Σουηδία 1-1

Η βαθμολογία:

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης ΕΔΩ.

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