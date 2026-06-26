Καθάρισε εύκολα την Τυνησία και πήρε την πρωτιά η Ολλανδία

Καθάρισε χωρίς να φορτσάρει την απογοητευτική Τυνησία και πήρε την πρωτιά του 6ου ομίλου η Ολλανδία!

Οι «οράνιε» απλοποίησαν από νωρίς τα πράγματα, πετυχαίνοντας δύο γκολ στο πρώτο 7λεπτο της αναμέτρησης, ενώ παρότι οι Αφρικανοί μείωσαν στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, η ομάδα του Κούμαν πήρε τελικά τη νίκη με 3-1, παίρνοντας παράλληλα και την πρωτιά, για να κλείσει απαιτητικό ραντεβού με το Μαρόκο στη φάση των «32»! Από την άλλη, οι Τυνήσιοι γνώρισαν την τρίτη ήττα τους, έχοντας απογοητεύσει με την παρουσία τους στη φετινή διοργάνωση.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με την Τυνησία να απειλεί πρώτη, με ένα εν κινήσει πλασέ του Γκάρμπι από πολύ πλεονεκτική θέση να φεύγει λίγο πάνω από τα δοκάρια του Φερμπρούγκεν, όμως η Ολλανδία δεν άργησε να βρει τα πατήματά της, ανοίγοντας το σκορ στο 2’, μετά από σέντρα του Ντάμφρις και αυτογκόλ του Σκίρι!

Μάλιστα, οι «οράνιε» βρήκαν και δεύτερο γκολ στο 7ο λεπτό, όταν μετά από μια εκτέλεση φάουλ και κεφαλιά πάσα του Φαν Ντάικ, ο Μπρόμπεϊ δεν δυσκολεύτηκε να ευστοχήσει από κοντά για να «γράψει» το 0-2! Ο μονόλογος της Ολλανδίας συνεχίστηκε, με την Τυνησία να αμύνεται μαζικά στο δικό της μισό του γηπέδου και να προσπαθεί να απειλήσει μέσα από κάποια γρήγορη αντεπίθεσή της.

Η εικόνα του ματς δεν άλλαξε ούτε με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, με την Ολλανδία να είναι σαφώς ανώτερη, παρότι προηγούνταν με διαφορά δύο τερμάτων. Στο 51’ ο Ντούμφρις βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά το σουτ του κόντραρε στον Μπεν Χαμίντα και ενώ η μπάλα είχε πορεία προς την εστία. Η Τυνησία βρήκε γκολ στο 55’ και κόντρα στη ροή του αγώνα, μετά από εκτέλεση κόρνερ του Μεζμπρί και καρφωτή κεφαλιά του Μαστούρι, όμως η χαρά της δεν κράτησε πολύ, αφού στο 63’ και μετά από κόρνερ του Ράιντερς, ο Φαν Χέκε πήρε την κεφαλιά και έκανε το 1-3!

Στο 66’ η Ολλανδία έχασε μεγάλη ευκαιρία για τέταρτο γκολ, με τον Ράιντερς να σουτάρει στο οριζόντιο δοκάρι, ενώ στο 75’ ο Φερμπρούγκεν απέκρουσε δύσκολα σε κόρνερ ένα δυνατό σουτ του Μεζμπρί. Στην «τελική ευθεία» του αγώνα, η Ολλανδία έκανε συντήρηση δυνάμεων ενόψει της δύσκολης συνέχειας, φτάνοντας χωρίς να ιδρώσει στη νίκη με το 3-1.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Τυνησία: Ντάμεν, Βάλερι, Κεντίρα (68’ Μπελχάτζ), Ταλμπί, Μπεν Χαμίντα (68’ Μπεν Ουανές), Αμπντί, Σκίρι, Μειμπρί, Γκάρμπι (75’ Τσαουάτ), Μαστούρι (90’+1’ Τουνεκτί), Σλιμάνε (68’ Ατσούρι)

Ολλανδία: Φερμπρούγκεν, Ντάμφρις, Φαν Χέκε, Φαν Ντάικ, Άκε, Γκράφενμπεργκ, Ντε Γιονγκ (72’ Κουπμάινερς), Ράιντερς (72’ Κλάιφερτ), Μάλεν (72’ Σάμερβιλ), Γκάκπο (84’ Λανγκ), Μπρόμπεϊ (78’ Ντεπάι)

Tο πρόγραμμα και τα αποτελέσματα του ομίλου:

1η αγωνιστική

Ολλανδία-Ιαπωνία 2-2

Σουηδία-Τυνησία 5-1

2η αγωνιστική

Ολλανδία-Σουηδία 5-1

Τυνησία-Ιαπωνία 0-4

3η αγωνιστική

Τυνησία-Ολλανδία 1-3

Ιαπωνία-Σουηδία 1-1

Η βαθμολογία:

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης ΕΔΩ.

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