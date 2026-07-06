Μέλη της κυβέρνησης της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι επιχείρησαν τη Δευτέρα να περιορίσουν τις επιπτώσεις από τη δημόσια αντιπαράθεσή της με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μετά την ανάρτηση του τελευταίου στο Truth Social με σατιρικό meme εις βάρος της.

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι οι διατλαντικές σχέσεις υπερβαίνουν μεμονωμένες δηλώσεις», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι στο Sky TG24.

«Δεν αντέδρασα καθόλου στο meme. Το βασικό είναι να διατηρήσουμε τις σχέσεις με έναν ζωτικής σημασίας σύμμαχο, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες», τόνισε από την πλευρά του ο υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροσέτο, ενώ ο υπουργός Εσωτερικών Ματέο Σαλβίνι περιορίστηκε να πει ότι «δεν πρόκειται να σχολιάσω ξανά τέτοια πράγματα».

Ο Τραμπ ανήρτησε αργά το βράδυ της Κυριακής φωτογραφία της Μελόνι, αστειευόμενος ότι θα χρειαζόταν ασφαλιστικά μέτρα εναντίον της. Η δημόσια αυτή επίθεση ακολούθησε την αμήχανη συνάντηση των δύο ηγετών στη σύνοδο κορυφής της G7 στο Εβιάν της Γαλλίας τον Ιούνιο, μετά την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Μελόνι τον «παρακάλεσε» να φωτογραφηθούν μαζί.

«Κανονικά δεν θα το έκανα, αλλά τη λυπήθηκα», είχε δηλώσει ο Τραμπ.

Η Μελόνι απάντησε άμεσα, χαρακτηρίζοντας τον ισχυρισμό του Αμερικανού προέδρου «εντελώς κατασκευασμένο».

«Ούτε η Ιταλία ούτε εγώ παρακαλάμε ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η νέα επίθεση του Αμερικανού προέδρου έρχεται την παραμονή της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, όπου αναμένεται να συναντηθεί κατ' ιδίαν με την Τζόρτζια Μελόνι στις 7 Ιουλίου.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι επέμεινε ότι «δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα» στις σχέσεις των δύο κυβερνήσεων, προσθέτοντας πως «συνεχίζουμε να οικοδομούμε αυτές τις πολύ σημαντικές πολιτικές σχέσεις, ανεξάρτητα από ορισμένες δηλώσεις».



Πηγή: skai.gr

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