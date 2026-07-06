Περισσότερα χρήματα για την άμυνα, υψηλότερο χρέος και αυξήσεις φόρων φέρνει το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027 στη Γερμανία, το οποίο εγκρίθηκε νωρίτερα σήμερα από το υπουργικό συμβούλιο. Αντιδρούν ήδη η αντιπολίτευση, περιβαλλοντικές οργανώσεις, αλλά και η βιομηχανία.

Η γερμανική κυβέρνηση ενέκρινε σήμερα το προσχέδιο του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού για το 2027 και το οικονομικό σχέδιο έως το 2030. Παρά τις προγραμματισμένες περικοπές και το νέο χρέος, το οικονομικό σχέδιο δείχνει κενό άνω των 100 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το χρηματοτοδικό έλλειμμα πρόκειται να καλυφθεί μεταξύ άλλων από περικοπές σε κοινωνικά προγράμματα, υψηλότερους φόρους και από τα αποθεματικά. Για το 2027 οι δαπάνες θα ανέλθουν σε 555,4 δισεκατομμύρια ευρώ - σημαντικά περισσότερες από τον τρέχοντα προϋπολογισμό, ο οποίος προβλέπει δαπάνες ύψους 524,5 δισεκατομμυρίων, ενώ ο καθαρός δανεισμός του κράτους θα φθάσει τα 118,7 δισεκατομμύρια. Για το 2026 είχαν προγραμματιστεί 98 δισεκατομμύρια. Επιπλέον, θα υπάρξουν νέα χρέη από το ειδικό ταμείο για τις υποδομές και την κλιματική ουδετερότητα και από το αντίστοιχο ταμείο για τις ένοπλες δυνάμεις. Ο συνολικός νέος δανεισμός εκτιμάται τελικά ότι θα υπερβεί τα 200 δισεκατομμύρια το 2027 και θα φτάσει τα 219,5 δισεκατομμύρια έως το 2030. Οι δαπάνες από το ειδικό ταμείο για τις υποδομές θα ανέλθουν για το επόμενο έτος στα 117,5 δισεκατομμύρια, τα οποία προορίζονται κυρίως για την ανακαίνιση γεφυρών, δρόμων και σιδηροδρομικού δικτύου. Ως συνέπεια επίσης του υψηλού επιπέδου χρέους, οι πληρωμές τόκων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης σχεδόν θα διπλασιαστούν έως το 2030 - από 41,9 δισεκατομμύρια το 2027 σε 80,7 δισεκατομμύρια το 2030.

Σημαντικά αυξημένες θα είναι οι δαπάνες για την άμυνα, με τον βασικό προϋπολογισμό να προβλέπει επένδυση ύψους 109,7 δισεκατομμυρίων για το 2027 - κατά 1/3 μεγαλύτερη από ό,τι με τον τρέχοντα προϋπολογισμό. Έως το 2030 οι δαπάνες θα αυξηθούν περαιτέρω, στα 183,7 δισεκατομμύρια. Οι δαπάνες για την άμυνα και την ασφάλεια υπόκεινται στο «φρένο χρέους» μόνο μέχρι το όριο του 1% επί του ΑΕΠ. Από το ειδικό ταμείο υπολογίζεται ότι θα αντληθούν για την Bundeswehr επιπλέον 30 δισεκατομμύρια, ενώ η στρατιωτική βοήθεια για την Ουκρανία έχει προγραμματιστεί να φτάσει τα 11,6 δισεκατομμύρια ευρώ εντός του 2027.

Για το 2027 έχει όμως προγραμματιστεί και η εξοικονόμηση περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για το ασφαλιστικό σύστημα και την υγειονομική περίθαλψη. Οι περικοπές θα αφορούν μεταξύ άλλων το επίδομα γονέων, την επιδότηση συντάξεων και το επίδομα στέγης. Για την κάλυψη των ελλειμμάτων σχεδιάζεται ακόμη η επιβολή νέων φόρων - π.χ. στα πλαστικά για 1 δισεκατομμύριο το 2027, στα αλκοολούχα ποτά και στα προϊόντα καπνού έναντι 1,2 δισεκατομμυρίων, αλλά ενδεχομένως και στη ζάχαρη.

Η αντιπολίτευση πρώτη επέκρινε τα σχέδια της κυβέρνησης: «Παρόλο που ο υπουργός Οικονομικών συσσωρεύει χρέη όπως κανένας από τους προκατόχους του τα τελευταία 77 χρόνια και οι πληρωμές τόκων πρόκειται να αυξηθούν στα 80 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, τα χρήματα αρκούν μόνο για ένα πράγμα: την αγορά παρωχημένης στρατιωτικής τεχνολογίας που χρηματοδοτείται με πίστωση», δήλωσε από την Αριστερά ο Ντίτμαρ Μπαρτς, ενώ η Γερμανική Συνομοσπονδία Συνδικάτων (DGB) σε ανακοίνωσή της χαρακτηρίζει απαράδεκτες τις περικοπές σε επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι βασίζεται σε «πολιτική με τα διαθέσιμα κεφάλαια». «Αντί να μειώνουμε επιδόματα, πρέπει να κάνουμε το κράτος πρόνοιας πιο έξυπνο και πιο αποτελεσματικό, προκειμένου να προσφέρουμε σε όλους καλά αλληλέγγυα επιδόματα», αναφέρει η DGB. Η βιομηχανία από την πλευρά της εκφράζει ανησυχία για την αύξηση των δαπανών και του χρέους, ενώ οι ακτιβιστές για το κλίμα κατηγορούν τον υπουργό Οικονομικών Λαρς Κλινγκμπάιλ ότι «λεηλατεί» το ταμείο για το κλίμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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