Στη φυλακή προπονητής στίβου μετά από βαριές καταγγελίες ανήλικων αθλητριών

Στην Κεφαλονιά έχει δημιουργηθεί μεγάλη αναστάτωση μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης του προπονητή στίβου, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για σοβαρά αδικήματα σε βάρος ανήλικων αθλητριών. Μετά την απολογία του, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση, κρίνοντάς τον προφυλακιστέο.

Η υπόθεση βασίζεται σε καταγγελίες που αφορούν περιστατικά τα οποία φέρονται να είχαν σημειωθεί πριν από μερικά χρόνια, με τις παθούσες να προχωρούν σε καταγγελίες σε μεταγενέστερο χρόνο. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί κακουργηματικές διώξεις για πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας οι καταγγέλλουσες είναι τουλάχιστον τέσσερις.

Οι καταγγελίες είχαν τεθεί υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές ήδη από τους προηγούμενους μήνες, πριν η υπόθεση πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης. Η απολογία του κατηγορούμενου διήρκεσε αρκετές ώρες και πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα βαρύ κλίμα, με τις δικαστικές αρχές να καταλήγουν τελικά στην απόφαση για προφυλάκισή του.

Παράλληλα, οι έρευνες συνεχίζονται, με τις αρχές να συλλέγουν καταθέσεις και αποδεικτικά στοιχεία, προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως η εικόνα της υπόθεσης και να διερευνηθεί αν προκύπτουν επιπλέον ευθύνες ή νέα δεδομένα.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ισχυρό αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία, καθώς ο κατηγορούμενος είναι γνωστός στην περιοχή.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με ενημέρωση του «Χαμόγελου του Παιδιού», η υπόθεση συνδέεται με καταγγελία που έγινε μέσω της Εθνικής Γραμμής SOS 1056 από μητέρα ανήλικης, η οποία ανέφερε περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης αλλά και άλλες μορφές συμπεριφοράς, όπως σωματική βία και υποτιμητικά σχόλια προς παιδιά.

Η μητέρα, όπως αναφέρεται, είχε αρχικά απευθυνθεί στις αρχές χωρίς να προχωρήσει σε επίσημη επώνυμη καταγγελία, ενώ μέσω της γραμμής υποστήριξης διασυνδέθηκε με την Αστυνομία ώστε να καταθέσει όσα γνώριζε. Αργότερα και άλλες οικογένειες φέρεται να αναζήτησαν καθοδήγηση για παρόμοια περιστατικά.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» επισημαίνει ότι οι αναφορές για αντίστοιχες υποθέσεις κακοποίησης ανηλίκων μέσω της τηλεφωνικής γραμμής SOS παρουσιάζουν αυξητική τάση.

Πηγή: skai.gr

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