Μουντιάλ 2026: 300 κιλά ψάρι, 180 κιλά τυρί, τα... «καύσιμα» για τη Νορβηγία

Επειδή, όπως λένε, ένας στρατός βαδίζει με το στομάχι του, οι Νορβηγοί έχουν φροντίσει από το ξεκίνημα του Μουντιάλ 2026 (11/6-19/7), ώστε ο Έρλινγκ Χάαλαντ και οι συμπαίκτες του να έχουν τα απαραίτητα «καύσιμα».

Τέτοια που με τη σειρά τους έχουν βοηθήσει για την παρουσία-έως τώρα- της Νορβηγίας στη φάση νοκ άουτ των«32», όπου θα αντιμετωπίσει την Ακτή Ελεφαντοστού (30/6-20:00) στο Ντάλας.

Σύμφωνα με το «The Athletic» οι σεφ της εθνικής ομάδας έχουν «κουβαλήσει» μαζί τους 300 κιλά ψάρι, σολωμό, αρκτοσαλβελίνο, ιππόγλωσσο και πέστροφα, αλλά και 180 κιλά τυρί.

Πηγή: skai.gr

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