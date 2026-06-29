Mundial 2026: Ο Ποστέκογλου πρώτο φαβορί για την εθνική ομάδα της Σκωτίας

Τον Άγγελο Ποστέκογλου παρουσιάζουν τα βρετανικά ΜΜΕ ως τον επικρατέστερο για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της εθνικής Σκωτίας.

Ο Έλληνοαυστραλός προπονητής όπως αναφέρεται είναι στο μυαλό των υπεύθυνων της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας ως ο ιδανικός μετά την αποχώρηση του Στιβ Κλαρκ.

Ο Ποστέκογλου θυμίζουμε ότι είναι ελεύθερος από τον Οκτώβριο όταν και έφυγε από τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Στο παρελθόν έχει εργαστεί ξανά στην Σκωτία, στον πάγκο της Σέλτικ από το 2021 έως το 2023.

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